 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 21.06.2019
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Корейский козырь Си Цзинпиня, - Юрий Тавровский
09:28 22.06.2019

первый визит китайского лидера в Пхеньян
Юрий Тавровский
Андрей Фефелов

Андрей ФЕФЕЛОВ. Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян. Это его первый визит в столицу Северной Кореи. Что стоит за встречей с Ким Чен Ыном? Каковы перспективы этого этапа сотрудничества двух стран?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Это действительно очень важный визит. Это первый государственный визит не только Си Цзиньпина, но и вообще руководителя КНР в Пхеньян. И это первый визит руководителя Китая в Северную Корею за 14 лет. Так что можно предположить, что начнется новая эпоха в китайско-северокорейских отношениях. Естественно, что Си Цзиньпин приехал не с пустыми руками. Речь не может идти об ослаблении очень жестких санкций, в которых участвует Китай по линии ООН. Но ведь можно оказать гуманитарную помощь. Можно позволить зажиточным китайским туристам отправиться в Страну Утренней Свежести. Можно послать платных студентов в корейские университеты. Это, так сказать, надводная часть айсберга…

Но я бы рассматривал этот визит не изолированно, а в контексте нескольких других важных событий, произошедших за последние недели. Это участие Си Цзиньпина в Санкт-Петербургском экономическом форуме и в саммите ШОС в Бишкек, последовавшие за этим государственные визиты в Киргизию и Таджикистан.
Сразу три важные поездки, одна за другой. С одной стороны, они повышают престиж Си Цзиньпина в самом Китае. Поскольку не секрет, что далеко не все сейчас в восторге от политики, которую он проводит, и в частности, тем, что осложнились отношения с американцами. Да еще довольно болезненный "прыщ" вскочил в виде гонконгских волнений.

Но гораздо важнее внешнеполитическое значение этих трех визитов. Я имею в виду, конечно, предстоящий 28-29-го июня в Осаке, в Японии, саммит Большой Двадцатки.
Пекин сейчас занят конвертацией своего экономического влияния. Вот посмотрите, и в Петербурге, и на ШОС, и в Корее Китай выступает как мощная экономическая держава, и на этом строится его политическая роль, происходит конвертация китайских миллиардов в политику. Накануне встречи с Трампом, которая уже объявлена, Си Цзиньпин показывает, что у него на руках новые важные козыри. У него козырь российский и у него козырь корейский. Потому что сейчас американцы очень активно ведут пропагандистскую кампанию насчет того, что никаких прорывов в Осаке не будет, что торговая война продолжится, санкции сниматься не будут. Если возможны какие-то компромиссы с Америкой, то только на ниве политики.
Андрей ФЕФЕЛОВ. На условиях Америки, я бы сказал…

Юрий ТАВРОВСКИЙ. На условиях Америки, безусловно. Вот Си Цзиньпин и заготовил для Трампа несколько козырных карт, хотя в Пекине знают из опыта, что у американцев в рукаве всегда припасено сразу несколько козырных тузов. Председатель Си укрепляет свою позицию понимая, что она пока слабее, чем у Трампа. Ему надо выиграть время.

Но свои проблемы есть и у Трампа -- началась предвыборная кампания, ему нужно сейчас тоже конвертировать свою агрессивную я бы сказал, авантюристическую политику в какие-то видимые и позитивные результаты. Ими могут стать экономические уступки от Си Цзиньпина, объявление новых переговоров по корейской проблеме, либо какие-то договоренности о предотвращении сближения Москвы и Пекина на фронтах грядущей холодной войны… Не секрет, что, Китай не ослабляет, например, финансовое давление на Россию, китайские банки, к сожалению, участвуют в этом…
Поэтому визит в Корею - это очень важный эпизод в очередном акте глобальной политической драмы.
Кульминация акта наступит в конце июня в Осаке. Будем ждать результатов. Будет интересно!

Андрей ФЕФЕЛОВ. Юрий Вадимович, возможно немножко дилетантский вопрос – а может КНДР войти в ШОС?
Юрий ТАВРОВСКИЙ. Вопрос ничуть не дилетантский. Стали же членами ШОС Индия и Пакистан, два других ядерных государства. Стали же наблюдателями Монголия и Афганистан. А еще есть ступеньки пониже – партнер по диалогу, кандидат в наблюдатели. В перспективе, после снятия санкций ООН, КНДР может начать двигаться по этим ступеням, причем довольно быстро, учитывая ее ракетно-ядерный удельный вес.. Короче говоря, ваше предположение выглядит очень интересно. Мне оно кажется весьма продуктивным…

21/06/19

Источник - завтра
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