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|Каз-теннисистка Ю.Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира и рвется в топ-10 мирового рейтинга
12:00 22.06.2019
24-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на турнире WTA (Женская теннисная ассоциация) Nature Valley Classic в английском Бирмингеме обыграла первую ракетку мирового рейтинга японку Наоми Осаку.
Встреча, которая проходила в рамках второго круга соревнований, завершилась уверенной победой нашей соотечественницы (6:2, 6:3). Юлия подала три подачи на вылет и сделала шесть брейк-пойнтов, а Наоми сумела реализовать лишь три брейк-пойнта за матч.
Напомним, в первом круге турнира Путинцева также легко обыграла хозяйку корта Хэрриет Дарт (6:1,6:4). Теперь за выход в полуфинал она сразится с 19-й ракеткой мира – представительницей Германии Юлией Гергес.