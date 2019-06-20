Каз-теннисистка Ю.Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира и рвется в топ-10 мирового рейтинга

12:00 22.06.2019

24-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на турнире WTA (Женская теннисная ассоциация) Nature Valley Classic в английском Бирмингеме обыграла первую ракетку мирового рейтинга японку Наоми Осаку.



Встреча, которая проходила в рамках второго круга соревнований, завершилась уверенной победой нашей соотечественницы (6:2, 6:3). Юлия подала три подачи на вылет и сделала шесть брейк-пойнтов, а Наоми сумела реализовать лишь три брейк-пойнта за матч.



Напомним, в первом круге турнира Путинцева также легко обыграла хозяйку корта Хэрриет Дарт (6:1,6:4). Теперь за выход в полуфинал она сразится с 19-й ракеткой мира – представительницей Германии Юлией Гергес.