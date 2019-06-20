"Пятая колонна". Как сотрудники посольства США руководят кыргызскими НПО

12:16 22.06.2019

Довольно часто наши оппоненты упрекают нас в пристрастии к конспирологии. Мол, мы напрасно видим везде "руку Америки". На самом деле все не так, наши НПО - белые и пушистые и вовсе они не работают против своей страны, как то постоянно пишем мы. Это изложение - самое безобидное, так говорят те, кто в принципе нас уважает и считается с нами. А бывает, что нас с ходу оскорбляют в форуме - в самой грязной форме. И это даже хорошо: мы понимаем, что попали в самую точку, - оттого НПОшники и злятся, и пытаются нас троллить.



Повторим еще раз: за любой публичной кампанией в нашей стране обязательно стоят госдеповско-цэрэцшные шестерки! За послденее время - это и урановский скандал, и раскачивание ситуации вокруг Матраимовых. Но главный, самый лакомый кусок для амеров сейчас - это противостояние правящего Клана и Атамбаева. Мы с беспокойством усматриваем за всей толпой "политологов", СМИ, депутатов и прочих участвующих уши посольства США.



Этот видеоролик - тому доказательство! Он появился в недрах Ютуба и доказывает однозначно нашу правоту.



Смотрите!



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