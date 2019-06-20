 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В "незалежной" готовятся к повторению югославского сценария, - "СП"
12:20 22.06.2019

Без российского газа Украину ждет распад и гражданская война
В "незалежной" готовятся к повторению югославского сценария

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Дудчак
Иван Лизан

Украина может к концу года лишиться своей газотранспортной системы, что приведет ее к "югославскому сценарию". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

"Зеленскому пора говорить все в глаза. Мне надоело, когда политики отрабатывают деньги, а не показывают реальную идею. В этом году у нас вызовы, после которых мы можем разорваться 1 сентября не только полным дефолтом. У нас в этом году 16 миллиардов выплат и судьба „трубы". Не хочу быть пророком, но если мы потеряем „трубу" или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант", - заявил он.

Кроме того, Червоненко раскритиковал подбор президентской команды и кандидатов в Верховную Раду. По его мнению, это все "перекрашенные и переобутые" ставленники финансиста Джорджа Сороса".

"Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Это повторение „новых лиц", только еще хуже, потому что придут много „соросовских", модных, перекрашенных и переобутых. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить играть в большую политику, где нет пощады, а цена - жизнь людей", - резюмировал он.

В тот же день лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении ГТС страны до банкротства. Она обвинила бывшего президента Петра Порошенко, действующего главу правительства Владимира Гройсмана и директора "Нафтогаза" Андрея Коболева в том, что "после их "афер" украинская газотранспортная система объявила себя банкротом и с 24 июня прекращает существование и прокачку газа в страну. В связи с этим политик потребовала от президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, в конце 2019 года стекает срок действия транзитного договора между "Газпромом "и "Нафтогазом". Летом прошлого и зимой нынешнего года состоялись две встречи на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии, однако они не дали результатов. В середине мая глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что переговоры о транзите возобновятся в июне, однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.

О том, что украинская экономика понесет серьезные убытки в случае приостановки транзита голубого топлива из России, а также о том, что ее ГТС в этом случае превратится в металлолом, говорили многие политики. Однако едва ли в столь мрачных красках. Неужели, на Украине возможен "югославский сценарий", и виной всему будет "труба"?

- Червоненко заметный украинский политик и бизнесмен, что в украинской политике зачастую неразрывно, - подчеркивает политолог и экономист Александр Дудчак.

- Он занимал различные высокие посты. Но, с заявлением про то, что Украину ждет югославский вариант, он опоздал. Сценарий уже реализован - развал государства, этнические чистки, попытки киевской власти решать проблемы по примеру хорватов Сербской Краине в Восточной Славонии. Об этом неоднократно заявлял эрзац-прокурор Луценко (кстати, наградивший Червоненко именным оружием в 2006 году, будучи Министром внутренних дел). И перспективы сохранения территориальной целостности Украины тоже вполне балканские, точнее - боснийские, по примеру Боснии и Герцеговины, где ее территории включены в состав единого государства на условиях широкой автономии. Но роль "трубы" в этом процессе все же переоценена.

"СП": - Насколько реально для жизнеспособности украинской экономики важна "труба"?

- Конечно, она важна. Она приносила даже в последние годы до 3 млрд. долларов валютной выручки. Также важна, как и остальные отрасли экономики, как важные крупные предприятия. И ГТС могла бы приносить гораздо больше пользы, если бы не провальная политика Киева все годы после "Майдана". А теперь, когда отрицательное сальдо внешнеторгового баланса растет, когда выплаты по долгам достигли более чем серьезных размеров, то любой источник поступлений крайне важен. И все же "труба" занимает особое место в экономике Украины - если представить, что вдруг транзит через нее прекратится, то удар для экономики будет очень серьезным, газ действительно придется покупать в Европе, а не рассказывать сказки про "реверс".

"СП": - Что плохого для Украины в том, что труба кому-то перейдет? И перейдет ли? Об этом не первый год говорят…

- А кому она сейчас может перейти? На законодательном уровне запрещено отчуждение активов "Нафтогаза" в любом виде, в том числе и для передачи в концессию. Надо сначала законы переписать. А для иностранных инвесторов это сомнительный актив - в стране война, власть не предсказуема, условия работы в стране нестабильны, судьба договоренностей в случае перемен во власти - туманны. К тому же, ГТС нуждается в затратном обновлении. Если речь идет о дележе среди представителей украинского бизнеса, то он может закончится вычленением наиболее эффективных частей, и перекладывания на шею государства (читай - налогоплательщиков) убыточных. От этого населению уж точно легче не будет.

"СП": - Почему бы не продать "трубу" "Газпрому"? Это решило бы многие проблемы…

- "Газпром" разве говорил, что хочет ее купить? Ситуация после 2014 года сильно изменилась. Не уверен, что она нужна "Газпрому". Сложно представить, чтобы "Газпром" решился на серьезные инвестиции в нынешней Украине, где Россию называют "агрессором" уже и представители новой власти. "Газпром" свои "потоки" достраивает.

"СП": - Что, по-вашему, ждет украинскую ГТС после запуска "Северного потока-2" и "Южного потока"?

- Ничего экстраординарного. Транзит, скорее всего, продолжится, может в сниженных объемах, если "труба" будет еще способна на это.

"СП": - Тимошенко утверждает, что после "афер" Порошенко и Гройсмана украинская газотранспортная система объявила себя банкротом и с 24 июня прекращает существование и прокачку газа в страну. Как это понимать? С чего она это взяла?

- Тимошенко ведет предвыборную кампанию, используя праведный гнев в отношении политических конкурентов. Да, гнев справедлив, деятельность Порошенко и Гройсмана достойна расследования и уголовного преследования. Тем не менее, вряд ли прокачка газа будет остановлена. Этим будут недовольны потребители российского газа в Европе, а перевести стрелки на Россию будет сложно. Да и долги, которые нужно срочно погасить - размером всего лишь в несколько премий Коболева. Деньги должны отыскать.

- Червоненко- бывший министр транспорта Украины, в том числе и трубопроводного, - напоминает политолог Иван Лизан.

- Так что он, все же, не человек с улицы и в его словах есть доля правды. Прогноз радикальный, но не факт, что верный.

Дело в том, что прекращение транзита через Украину делает ее с одной стороны уязвимее - украинские элитарии теряют возможность паразитировать, угрожая перекрыть трубу, плюс страна становится менее привлекательной в качестве орудия в геополитических играх.

С другой стороны, Украина становится не нужной России: она возвращается даже не во времена начала 17-го века, когда Российская империя выходила на мировой рынок зерна и ей нужны были черноземы для выращивания зерновых, а в век 16-й. Дело в том, что Россия сама в состоянии выращивать зерновые, а Украина требует огромных инвестиций как в инфраструктуру, так просто для банального наведения порядка. И российские элиты не горят желанием вкладывать эти деньги.

Европе Украина тем более не нужна - она рынок сбыта европейской продукции и источник рабочей силы.

В этом-то и заключается трагедия Украины и ее народа: они не нужны ни своим элитам, ни кому-либо еще. Поэтому народ будет оттуда уезжать, а страна вернется в состояние Дикого поля.

"СП": - Почему Червоненко считает, что в случае перехода "трубы" кому-либо, Украину ждет "югославский сценарий"?

- Потому что рано или поздно, но великие мира сего договорятся и разделят Украину между ее соседями. Весь вопрос лишь во времени, границах и состоянии, в котором к тому моменту будет находиться страна.

"СП": - Передадут ли "трубу" в итоге кому-либо? Об этом говорят не первый год…

- Скорее, разделят. Но это очень долгие процессы, страны могут находиться в состоянии хаоса десятилетиями.

"СП": - Почему в Киеве упорно не хотят продать трубу "Газпрому"? Причем не только после 2014 года, но и раньше не хотели…

- Потому что "труба" - заложник геополитики и источник прибыли для украинских элит. Она - дойная корова, ее полагается много доить и мало кормить.

"СП": - Насколько вообще "труба" важна для украинской экономики? Что если бы ее не было? Что, по-вашему, ждет украинскую ГТС после запуска "Северного потока-2" и "Южного потока"?

- Важна. Важны доходы от транзита и труба - это хребет экономики, от нее запитаны тысячи потребителей газа в многих регионах страны - потребители как промышленные, так и бытовые - и критическое падение объемов транзита сделает обслуживание трубы крайне дорогим.

"СП": - А насколько украинская труба важна для России? Почему в свое время в качестве основного было выбрано украинское направление, а не, к примеру, белорусское? Сильно ли нам критична потеря этой трубы?

- После запуска обходных газопроводов она будет "Газпрому" не нужна. Украинское выбрали потому что мощности ГТС значительно больше белорусских, вот и все.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561195200
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