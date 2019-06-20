 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.06.2019
12:29  Мэрский подход: турки отменяют отпуска ради выборов
12:25  Площадь их несвободы: в Тбилиси начался бессрочный протест, - Э.Байназаров
12:22  Как Казахстан умудрился попасть в рекордсмены по разводам, - тектанушы-родолог А.Сагимбаева
12:20  В "незалежной" готовятся к повторению югославского сценария, - "СП"
12:18  "Идиоты у власти". Что происходит в Тбилиси, - Г.Вашадзе
12:16  "Пятая колонна". Как сотрудники посольства США руководят кыргызскими НПО
12:00  Каз-теннисистка Ю.Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира и рвется в топ-10 мирового рейтинга

09:28  Корейский козырь Си Цзинпиня, - Юрий Тавровский
09:26  Почему США отказались от удара по Ирану. Попытка втянуть Трампа в ненужный ему конфликт, - К.Черемных
09:08  Семейные тайны туркменского правителя
09:05  Бишкек. Противостояние властей и Атамбаева. Эксперты опасаются провокаций и беспорядков
08:10  Персидская ловушка для Трампа, - Д.Дробницкий
07:12  Очередная эпидемия косит скот в Ахалском велаяте Туркменистана
06:39  Умер бывший гендиректор ТАСС и посол СССР в Великобритании Леонид Замятин
01:34  Школьное образование и спорт в Казахстане: у двух нянек дитя без глазу?
01:30  Фергана-89. Ад в солнечном Узбекистане. Как "дружба народов" обернулась кровавой бойней
01:29  Иран сбил самолет США, подставив под удар Кремль
01:00  Нынешнее состояние казахского языка видится в образе заросшего сорняками, бурьянами сада.., - Н.Даутбек-кызы
00:47  Атамбаев контратакует. Проблемы кыргпрезидентов не должны мешать стране и обществу развиваться дальше, - С.Чериков
Пятница, 21.06.2019
23:58  Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану
22:44  В СИЗО КырГКНБ не осталось свободных мест. Всех не пересажаете!
22:29  "Гаврилиада" в Тбилиси окрасилась кровью, - Ю.Рокс
22:25  Россия утилизирует трофейную и единственную украинскую подлодку "Запорожье"
22:14  Россия остановила транспортное сообщение с Грузией и эвакуирует оттуда своих граждан
21:40  В Узбекистане против экс-генпрокурора Муродова оперативно возбуждено уголовное дело
21:39  Атамбаев: Обвинения в мой адрес вызваны стремлением президента КР устранить оппонента
21:29  Партия войны в Киеве бесцеремонно навязывает свою игру, - А.Каневский
20:47  В Кыргызстане создано ОАО "Национальная управляющая компания". Чем управлять-то будем?
19:43  Борис - это диагноз. Чудило Джонсон, похоже, будет следующим БритПремьером
18:35  РФ. Cтрана сидит на Чемодановках. Многонациональное государство не значит разноплеменное
17:32  ЕС медлит перейти на новый уровень демократии, - Ф.Селимова
15:17  "Точка невозврата", или Прощание с Советской Киргизией, - Б.Эркимбаев
11:41  43-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина продолжает завоевывать медали
11:39  Железный долгострой, или Проложат ли рельсы из Китая в Кыргызстан
11:36  Ввод единой школьной формы в Узбекистане перенесен на 2024 год (фото образцов)
11:31  Раскол раскола. Укр-"церквы" множатся как..., - С.Девятова
08:21  Под Ташкентом мебель, которую увезли для показухи президенту, вернули обратно в поликлинику
08:13  Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
07:58  Таджикским чиновникам запретят в загранкомандировках брать подарки на сумму более $580
07:26  Дикий трайбализм охватил даже Институт философии Киргизии
07:23  Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков… Кое-что об "узурпации" власти и законе бумеранга в Киргизии, - Е.Авдеева
07:18  В узбекском Намангане новый хоким - Садритдин Муминов
07:13  Улкен или Курчатов? Где россияне начнут строить казахстанскую АЭС
06:42  Новый мировой порядок появится во второй срок Трампа, - П.Акопов
06:37  Тень-Шаня не получилось. Теневого вождя киргизов из Алмазбека Атамбаева не вышло, - К.Карабеков
06:27  На холмах Грузии. Очередной майдан саакашистов, - "Къ"
06:13  1914-й. Битва за Босфор (история), - А.Олейников
05:32  РосШоумен Коля Фоменко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Путин определился с преемником?
00:21  Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок в Казахстане, - Д.Ашимбаев
Четверг, 20.06.2019
21:56  В 56 лет умер один из богатейших питерских буржуинов России Коган ("Уралсиб")
21:52  Порошенко вызывают на допрос в госбюро расследований Украины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как Казахстан умудрился попасть в рекордсмены по разводам, - тектанушы-родолог А.Сагимбаева
12:22 22.06.2019

Дети и собаки знают все тайны

Самира САТИЕВА | Алматы

Четыре года назад Казахстан поставил своеобразный "мировой рекорд", замкнув топ-10 стран по числу разводов (по данным авторитетного британского издания The Economist). С тех пор ситуация мало изменилась: согласно статистике, сегодня в Казахстане разводится каждая третья пара. Родолог-консультант, тектанушы Алия Сагимбаева считает, что многие семьи можно было бы сохранить, если бы молодые люди – нет, не до развода, а еще до брака – поинтересовались, что им в этом вопросе "на роду написано" и как с этим справляться.

– Ко мне на консультацию пришла женщина, – рассказывает Алия Нурпаевна, – назовем ее Айной. "Хочу, чтобы муж не пил", говорит она. Не сказать, чтобы он пил регулярно, но, как выпьет, теряет человеческий облик. Причем, по ее словам, он сам все понимает, но ничего с собой поделать не может.

Начинаем общаться и выходим на неосознанную установку самой Айны: оказывается, она боится потерять мужа. Боится, что с ним что-то случится, особенно когда он пьян и не отвечает за себя. То есть она постоянно в напряжении, и муж, находясь с ней рядом, это чувствует. И не только чувствует – он неосознанно начинает отвечать ожиданиям Айны.

– То есть идет и ищет себе приключения.

– В таких случаях возможны разные "сценарии": кто-то впадает в игровую зависимость, кто-то заводит связи на стороне, а этот мужчина начал выпивать. И нашей задачей было выяснить: первое – откуда этот страх у Айны, и второе – почему муж выбрал именно такой "способ реагирования".

Для этого мы проанализировали историю третьего поколения этой семьи, потому что, хотим мы того или нет, но именно наши бабушки и дедушки – "сценаристы" нашей жизни. И оказалось, что бабушка Айны со стороны папы стала вдовой в 28 лет, когда деда репрессировали как врага народа. Бабушка по маме тоже рано овдовела – ей было всего 33. Вот все и "встало на свои места" – согласно нашему методу межпоколенческого анализа. У Айны система ожиданий: с мужем может (должно!) что-то случиться. Если проще: ей "на роду написано" остаться без мужа…

Теперь о муже. У него похожая ситуация: один из его дедов ушел из жизни, когда ему только исполнилось 50. А во время наших бесед Айна рассказала: после того как муж разменял пятый десяток, он пьяным начал говорить странные вещи. Какие? "Я скоро умру".

– Иначе говоря, в этой семье встретились два страха – два ожидания.

– Да, и эти страхи много лет усиливали, "питали" друг друга. К счастью, нам удалось помочь Айне: она смогла снять свой страх. И произошло удивительное: муж перестал пить. Исчезла причина для развода.

– Получается, прежде чем идти в загс, надо узнать, какие были семьи у бабушек и дедушек будущего супруга/супруги.

– Прежде всего надо узнать, как жили ваши собственные предки. Конечно, история не повторяется с точностью до деталей, ваша судьба – это не ремейк судьбы вашей бабушки. Но страхи, ожидания, скажем так, "направление" практически всегда совпадают. Например, если бабушка и дедушка были в разводе, это не значит, что внучка тоже останется одна. Она может, наоборот, правдами-неправдами сохранять семью, но отношения у нее с мужем будут сложные. И наш метод как раз позволяет проработать родовые установки, чтобы снять внутреннее напряжение, а затем и конфликт.

Приведу еще один пример. Буквально на днях мне позвонил молодой мужчина, он женат, у него двое детей, но семья на грани распада. Причина? "Она обманула меня – оказывается, я не был ее первым мужчиной".

– У них двое детей, а он только об этом узнал?

– Мы с ним еще не обсуждали его ситуацию в подробностях. Но это его реальная внутренняя проблема. Он говорит: "Головой я все понимаю. Я ее люблю. И родители хотят, чтобы мы были вместе. Но я не могу ее простить". Понятно, что моя задача – помочь ему сохранить семью. Но для этого нужно понять, почему его заклинило именно на этом факте? На основании своего опыта могу предположить, что в его роду могли быть разные женщины, как и в любом.

Были у меня случаи, когда бабушка, скажем так, многих оставляла в своей постели. Осознание этого факта очень тяжело для детской психики – знаете выражение "дети и собаки знают все тайны"? Этот мужчина мог в детстве услышать, как обсуждали и осуждали его бабушку. Но она же его бабушка, которую он любит! И он, скорее всего, не смог решить эту задачу ребенком. А став взрослым, притянул к себе женщину с похожей историей. И перед ним снова встала та же проблема: он и любит жену, и осуждает ее...

– Я не буду спрашивать, как вы прорабатываете истории таких бабушек...

– По нашему методу. Коррекция. Прощение.

– ... лучше попрошу "рецепт" успешного брака.

– На одном из семинаров основатель науки родологии Валерий Васильевич Докучаев рассказал нам, какими качествами должны обладать супруги.

Первое – это признательность. То есть жена мужу должна выражать признательность, хвалить его. Второе качество – принятие. Надо принимать мужчину таким, какой он есть, не пытаться его перевоспитывать. И третье – доверие. То есть девушка, выходя замуж, должна доверять будущему мужу. Пожалуй, это самый проблемный вопрос для нас, постсоветских женщин, который мы передаем дальше, нашим дочкам и внучкам. А ответ все там же, в истории наших семей.

Женщины, приходя на консультацию, рассказывают: дед рано ушел из жизни, и уже не суть, по какой причине: репрессии, раскулачивание, война... Главное – бабушка осталась одна и сама тянула всю семью. Откуда у такой женщины доверие к мужчине? И вот в роду формируется закон: мужчине (мужу) доверять нельзя. "Если я ему доверюсь, создам с ним семью, захочу вместе растить детей, с ним обязательно что-то произойдет". И наша задача – с помощью инструментов пошаговой коррекции потихоньку формировать доверие.

– То есть опять вся ответственность лежит на женщинах? Мы должны хвалить, принимать, доверять...

– ... А мужчины должны заботиться – это первое. Многие понимают это лишь как материальное обеспечение. Но бывает и другая забота: отец может поговорить, поддержать, приласкать. И с этим у наших мужчин сложно, настолько они "забетонированы". Тогда на помощь приходит второе качество – понимание. И с этим в наших семьях тоже непросто. Регулярно приходится слышать: "Папа никогда не понимал маму. И меня не понимал". Отсюда проблемы и с третьим необходимым качеством – уважением. И мы, родологи, опять смотрим: когда произошел сбой?

В казахских семьях всегда уважали женщин: вспомните наши эпосы, почитайте наши сказки... Что же произошло? И мы снова возвращаемся к тому же самому – к катаклизмам XX века. Допустим, дед вернулся с войны контуженным, а это уже другой человек. Или чудом спасся из лагерей – и это опять другой человек: травмированный, с искалеченной психикой... И на ком такие мужчины в первую очередь, срывались? Конечно, на своих женах и детях.

– Но тогда у нас полстраны нуждается в помощи родологов.

– Так и есть. И кстати, это очень естественно для казахов. В Степи всегда были тектанушы, знатоки и исследователи рода и родовых законов…

Но вернемся к теме о качествах, которыми должны обладать супруги, чтобы жить долго и счастливо. Все, что я назвала: признательность, принятие, доверие, понимание, забота, – это не просто качества, это навыки. Их надо развивать в себе. А это сложно. Как сказала мне одна женщина: "Хочу похвалить мужа, так представляете – язык не поворачивается"...

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561195320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27
- Бюджет-2018: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2019 года №408
- Кадровые перестановки
- Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок
- В Парламенте оглашено послание Конституционного Совета
- "Хотите шиковать – идите в бизнес" – Азат Перуашев возмущен тратами госслужащих
- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Үшқоңыр"
- В Сенате обсудили вопросы аэрокосмической деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  