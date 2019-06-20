Как Казахстан умудрился попасть в рекордсмены по разводам, - тектанушы-родолог А.Сагимбаева

12:22 22.06.2019 Дети и собаки знают все тайны



Самира САТИЕВА | Алматы



Четыре года назад Казахстан поставил своеобразный "мировой рекорд", замкнув топ-10 стран по числу разводов (по данным авторитетного британского издания The Economist). С тех пор ситуация мало изменилась: согласно статистике, сегодня в Казахстане разводится каждая третья пара. Родолог-консультант, тектанушы Алия Сагимбаева считает, что многие семьи можно было бы сохранить, если бы молодые люди – нет, не до развода, а еще до брака – поинтересовались, что им в этом вопросе "на роду написано" и как с этим справляться.



– Ко мне на консультацию пришла женщина, – рассказывает Алия Нурпаевна, – назовем ее Айной. "Хочу, чтобы муж не пил", говорит она. Не сказать, чтобы он пил регулярно, но, как выпьет, теряет человеческий облик. Причем, по ее словам, он сам все понимает, но ничего с собой поделать не может.



Начинаем общаться и выходим на неосознанную установку самой Айны: оказывается, она боится потерять мужа. Боится, что с ним что-то случится, особенно когда он пьян и не отвечает за себя. То есть она постоянно в напряжении, и муж, находясь с ней рядом, это чувствует. И не только чувствует – он неосознанно начинает отвечать ожиданиям Айны.



– То есть идет и ищет себе приключения.



– В таких случаях возможны разные "сценарии": кто-то впадает в игровую зависимость, кто-то заводит связи на стороне, а этот мужчина начал выпивать. И нашей задачей было выяснить: первое – откуда этот страх у Айны, и второе – почему муж выбрал именно такой "способ реагирования".



Для этого мы проанализировали историю третьего поколения этой семьи, потому что, хотим мы того или нет, но именно наши бабушки и дедушки – "сценаристы" нашей жизни. И оказалось, что бабушка Айны со стороны папы стала вдовой в 28 лет, когда деда репрессировали как врага народа. Бабушка по маме тоже рано овдовела – ей было всего 33. Вот все и "встало на свои места" – согласно нашему методу межпоколенческого анализа. У Айны система ожиданий: с мужем может (должно!) что-то случиться. Если проще: ей "на роду написано" остаться без мужа…



Теперь о муже. У него похожая ситуация: один из его дедов ушел из жизни, когда ему только исполнилось 50. А во время наших бесед Айна рассказала: после того как муж разменял пятый десяток, он пьяным начал говорить странные вещи. Какие? "Я скоро умру".



– Иначе говоря, в этой семье встретились два страха – два ожидания.



– Да, и эти страхи много лет усиливали, "питали" друг друга. К счастью, нам удалось помочь Айне: она смогла снять свой страх. И произошло удивительное: муж перестал пить. Исчезла причина для развода.



– Получается, прежде чем идти в загс, надо узнать, какие были семьи у бабушек и дедушек будущего супруга/супруги.



– Прежде всего надо узнать, как жили ваши собственные предки. Конечно, история не повторяется с точностью до деталей, ваша судьба – это не ремейк судьбы вашей бабушки. Но страхи, ожидания, скажем так, "направление" практически всегда совпадают. Например, если бабушка и дедушка были в разводе, это не значит, что внучка тоже останется одна. Она может, наоборот, правдами-неправдами сохранять семью, но отношения у нее с мужем будут сложные. И наш метод как раз позволяет проработать родовые установки, чтобы снять внутреннее напряжение, а затем и конфликт.



Приведу еще один пример. Буквально на днях мне позвонил молодой мужчина, он женат, у него двое детей, но семья на грани распада. Причина? "Она обманула меня – оказывается, я не был ее первым мужчиной".



– У них двое детей, а он только об этом узнал?



– Мы с ним еще не обсуждали его ситуацию в подробностях. Но это его реальная внутренняя проблема. Он говорит: "Головой я все понимаю. Я ее люблю. И родители хотят, чтобы мы были вместе. Но я не могу ее простить". Понятно, что моя задача – помочь ему сохранить семью. Но для этого нужно понять, почему его заклинило именно на этом факте? На основании своего опыта могу предположить, что в его роду могли быть разные женщины, как и в любом.



Были у меня случаи, когда бабушка, скажем так, многих оставляла в своей постели. Осознание этого факта очень тяжело для детской психики – знаете выражение "дети и собаки знают все тайны"? Этот мужчина мог в детстве услышать, как обсуждали и осуждали его бабушку. Но она же его бабушка, которую он любит! И он, скорее всего, не смог решить эту задачу ребенком. А став взрослым, притянул к себе женщину с похожей историей. И перед ним снова встала та же проблема: он и любит жену, и осуждает ее...



– Я не буду спрашивать, как вы прорабатываете истории таких бабушек...



– По нашему методу. Коррекция. Прощение.



– ... лучше попрошу "рецепт" успешного брака.



– На одном из семинаров основатель науки родологии Валерий Васильевич Докучаев рассказал нам, какими качествами должны обладать супруги.



Первое – это признательность. То есть жена мужу должна выражать признательность, хвалить его. Второе качество – принятие. Надо принимать мужчину таким, какой он есть, не пытаться его перевоспитывать. И третье – доверие. То есть девушка, выходя замуж, должна доверять будущему мужу. Пожалуй, это самый проблемный вопрос для нас, постсоветских женщин, который мы передаем дальше, нашим дочкам и внучкам. А ответ все там же, в истории наших семей.



Женщины, приходя на консультацию, рассказывают: дед рано ушел из жизни, и уже не суть, по какой причине: репрессии, раскулачивание, война... Главное – бабушка осталась одна и сама тянула всю семью. Откуда у такой женщины доверие к мужчине? И вот в роду формируется закон: мужчине (мужу) доверять нельзя. "Если я ему доверюсь, создам с ним семью, захочу вместе растить детей, с ним обязательно что-то произойдет". И наша задача – с помощью инструментов пошаговой коррекции потихоньку формировать доверие.



– То есть опять вся ответственность лежит на женщинах? Мы должны хвалить, принимать, доверять...



– ... А мужчины должны заботиться – это первое. Многие понимают это лишь как материальное обеспечение. Но бывает и другая забота: отец может поговорить, поддержать, приласкать. И с этим у наших мужчин сложно, настолько они "забетонированы". Тогда на помощь приходит второе качество – понимание. И с этим в наших семьях тоже непросто. Регулярно приходится слышать: "Папа никогда не понимал маму. И меня не понимал". Отсюда проблемы и с третьим необходимым качеством – уважением. И мы, родологи, опять смотрим: когда произошел сбой?



В казахских семьях всегда уважали женщин: вспомните наши эпосы, почитайте наши сказки... Что же произошло? И мы снова возвращаемся к тому же самому – к катаклизмам XX века. Допустим, дед вернулся с войны контуженным, а это уже другой человек. Или чудом спасся из лагерей – и это опять другой человек: травмированный, с искалеченной психикой... И на ком такие мужчины в первую очередь, срывались? Конечно, на своих женах и детях.



– Но тогда у нас полстраны нуждается в помощи родологов.



– Так и есть. И кстати, это очень естественно для казахов. В Степи всегда были тектанушы, знатоки и исследователи рода и родовых законов…



Но вернемся к теме о качествах, которыми должны обладать супруги, чтобы жить долго и счастливо. Все, что я назвала: признательность, принятие, доверие, понимание, забота, – это не просто качества, это навыки. Их надо развивать в себе. А это сложно. Как сказала мне одна женщина: "Хочу похвалить мужа, так представляете – язык не поворачивается"... Источник - Экспресс-К

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