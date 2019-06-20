Мэрский подход: турки отменяют отпуска ради выборов

12:29 22.06.2019 Кто станет градоначальником Стамбула и как это может повлиять на отношения с Россией



Ксения Мельникова



Турции, измотанной бесконечными избирательными марафонами, 23 июня предстоит новое голосование. На этот раз в крупнейшем городе страны, Стамбуле, горожане будут выбирать мэра. За тем, как проходит голосование в городе на Босфоре, будут внимательно следить в разных странах мира. В частности, в России. Ведь от того, кто придет к власти в Стамбуле, будет во многом зависеть будущее отношений Москвы и Анкары. Подробности - в материале "Известий".



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"В жизни есть три вещи, которые нельзя выбрать: страну, в которой родился, мать и отца, а также мэра Стамбула", "Шел 2047 год. Процветает космический туризм, искусственный интеллект освобождает всех от работы, а тем временем в Стамбуле все еще пересчитывают голоса на мэрских выборах", - шутят турецкие пользователи соцсетей.



Изначально с перевесом менее чем в 15 тыс. голосов победил 48-летний Экрем Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сразу же заговорили о подтасовках и махинациях. В подтверждение своих слов в ЦИК привезли "три чемодана доказательств" нарушений на выборах. Несмотря на это, 17 апреля Имамоглу все-таки выдали удостоверение мэра, и он с энтузиазмом принялся за работу. Оппозиция, казалось, вздохнула с облегчением, однако ненадолго - уже через две с половиной недели мандат у новоиспеченного градоначальника отобрали. ЦИК пришла к выводу, что надо устроить повторное голосование.



Если сам Имамоглу воспринял решение комиссии довольно спокойно, то многие его сторонники вышли на улицы, прихватив с собой кухонную утварь, устроив так называемый кастрюльный марш. Впрочем, эта акция угасла так же быстро и внезапно, как и началась. Было решено бросить силы на то, чтобы призвать людей прийти на избирательные участки.



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Снег, жара, буря и акулы



Власти назначили выборы на 23 июня - в самый разгар отпусков и каникул. В ПСР надеялись, что небогатые избиратели, которые традиционно поддерживают партию Эрдогана, а значит, и ее кандидата Бинали Йылдырыма, в разгар экономического кризиса точно останутся в Стамбуле и проголосуют "за того, кого надо". В то время как оппозиция, поддерживающая Имамоглу, отправится на курорты.



Чтобы не допустить такого сценария, активисты от Народно-республиканской партии развернули целую кампанию с призывами "вначале проголосовать и только потом ехать в отпуск". Так, власти Аданы, считающейся одним из самых жарких городов Турции, пообещали "150-градусную жару", отели на средиземноморском побережье то рассказывали "о надвигающейся 23 июня буре", то прогнозировали в этот день снег, гостиницы на Эгейском море запугивали туристов нашествием акул. Менеджеры многих отелей стали за счет компании отправлять сотрудников со стамбульской пропиской на голосование.



Местный лоукостер Pegasus объявил, что если отпуск попадает на 23 июня, то он готов бесплатно поменять билеты. Вскоре к нему присоединился и официальный авиаперевозчик страны Turkish Airlines. Эта кампания уже принесла свои плоды: от 85 до 90% отпусков было перенесено из-за голосования.



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Хорошо или еще лучше?



Не остаются в стороне от предвыборной агитации и местные кафе и рестораны. Их владельцы устанавливают перед входом таблички с популярным сейчас лозунгом Имамоглу "Все будет хорошо!". Слоган появился случайно: турецкий мальчик по имени Беркай подбежал к автобусу, на котором Имамоглу разъезжал по Стамбулу с агитациями, и выкрикнул эти слова.



У представителя правящей партии такого лозунга не было. На помощь пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Когда он ехал по Истиклялю на знаменитом красном трамвае, одна из женщин выкрикнула, что "все будет хорошо". "Будет еще лучше!" - пообещал Эрдоган.



В преддверии парламентских выборов весной этого года он колесил по турецким городам, собирая многотысячные митинги. На этот раз топить оппозиционного политика пытаются представители правящей партии. Сам глава государства старается держаться в стороне от происходящего, поскольку его устраивает любой исход голосования.



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По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, вне зависимости от того, победит Йылдырым или проиграет, Эрдоган сможет извлечь из этой ситуации свою выгоду. "Конечно, более предпочтительно, если его сторонник сядет в кресло мэра, однако проигрыш тоже подойдет. Ведь в случае победы оппозиции президент сможет отодвинуть из партии еще одного тяжеловеса (Йылдырым был одним из основателей ПСР. - "Известия"), продемонстрировать всему миру демократичность турецкого режима, показать, что в стране тоже есть прозападные тенденции, а также разделить с оппозицией часть ответственности за экономические сложности", - рассказал тюрколог.



В Турции ходят слухи, что Эрдоган, пусть и с неохотой, был согласен смириться с победой Имамоглу еще в марте, однако люди в его окружении, в частности зять президента, министр экономики Берак Албайрак, настаивали на повторных выборах. Они посчитали потерю контроля над Стамбулом слишком крупным поражением для ПСР.



В городе на Босфоре сосредоточены все крупнейшие финансовые потоки, там работают фирмы членов семьи Эрдогана, его близкого окружения, партийных функционеров. Неудивительно, что им бы хотелось, чтобы в кресле мэра находился лояльный им человек. Помимо этого, пост градоначальника Стамбула имеет символическое значение. С 1994 по 1998 год мэром был Эрдоган, не раз утверждавший, что "кто покорит Стамбул, тот покорит всю Турцию". В его случае так и произошло.



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Футболист или исламист



В Турции принялись активно сравнивать двух политиков, выявив у них много общего. Имамоглу, как и Эрдоган, выходец из довольно религиозной семьи, практикующий мусульманин, соблюдающий пост и посещающий пятничные молитвы. Детство провел на черноморском побережье и вначале грезил карьерой футболиста. В 1987 году семья будущего политика перебралась в Стамбул. Там он закончил Американский университет Гирне и начал карьеру в семейной компании. Заинтересовавшись политикой, Имамоглу вступил в кемалистскую Народно-республиканскую партию. Однако вначале много времени этому занятию не посвящал - развивал бизнес, воспитывал с женой детей.



В большую политику решил уйти в 2009-м: возглавил местную ячейку НРП, а через пять лет выиграл свои первые в жизни выборы, став главой восточного стамбульского района Бейликдюзю, где сразу зарекомендовал себя крепким хозяйственником.



"Турция - это государство с молодым по большей части населением. Страна, привыкшая к частой смене лидеров, партий, структур, постоянно нуждается в новых лицах. Но их давно не появлялось. В этой связи Имамоглу ассоциируется с каким-то глотком свежего воздуха, изменениями. Учитывая то, что турецкое общество становится более открытым и там растет число людей с высшим образованием, такого рода фигуры поддерживает все больше местных жителей", - рассказывает Аватков.



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Но для того, чтобы остаться в кресле премьера, ему еще нужно получить большинство в кнессете



Имамоглу обещает своим сторонникам "сделать Стамбул образцом городской демократии, где все решения будут приниматься с учетом пожеланий местных жителей", а также "объединить всех жителей Стамбула, вне зависимости от их политических и религиозных предпочтений". Слова он подкрепляет действиями: недавно присутствовал на христианском богослужении в одном из храмов. На фотографиях кандидат в мэры появляется то с женой, ходящей с непокрытой головой, то с матерью, одетой по исламским канонам.



За те две недели, что он провел на посту градоначальника Стамбула, оппозиционер развернул бурную деятельность: выяснил, что при бюджете в 20 млрд лир власти набрали долгов на 26 млрд, на жилье мэра и глав районов из бюджета расходуются миллионы лир, а в автопарке главы города стоят десятки служебных машин. Имамоглу, поделившись своими открытиями со стамбульцами, в противовес предыдущим градоначальникам стал ездить на работу на своем автомобиле.



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Отличало Имамоглу и то, что он избегал резкой риторики и в уважительном ключе говорил даже о своем главном сопернике. Такой мягкий тон, нехарактерный для турецкой политики, принес ему успех - всего за три месяца из главы одного из районов Стамбула он стал политиком, которого узнают не только во всей Турции, но и в мире. В глазах турецкой общественности блестящий оратор, харизматичный политик Имамоглу выглядит будущим президентом. Многие говорят об этом открыто.



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Верный соратник



Всех этих качеств явно не хватает Бинали Йылдырыму. Его первая избирательная кампания была на редкость блеклой, да и сейчас он не готов предложить избирателям какие-либо свежие, динамичные идеи. Политик-тяжеловес, занимавший в разное время пост министра транспорта, главы правительства и спикера парламента, он прослыл одним из самых преданных соратников Эрдогана. Именно он помогал главе государства в 2017 году установить в стране суперпрезидентскую республику.



Оппозиционеры шутят, что Йылдырым за свою политическую карьеру не выиграл ни одних выборов - всегда был политическим назначенцем. Многие считают, что на парламентских выборах весной этого года он и вовсе проиграл дважды - вначале в Стамбуле, потом в своей родной провинции Эрзурум. Впервые за долгое время кандидат от ПСР уступил там мандат представителю националистов из Партии национального действия.



Во время избирательной кампании 64-летний политик не раз становился объектом шуток в соцсетях. Объявив о выдвижении на пост мэра, он вдруг стал тянуть с отставкой с поста спикера меджлиса, как того требует закон. Йылдырым утверждал, что сделает это только после того, как другие кандидаты покинут свои посты. В интернете успели вдоволь посмеяться над его незнанием законов и боязнью идти на выборы.



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Действующая власть в Турции переживает кризис. С одной стороны, большинство населения в целом одобряет политику правящей Партии справедливости и развития, нацеленную на сохранение консервативных ценностей и возвращение к устоям турецкого общества. С другой - по мере того как стремительно растет безработица, а турецкая лира катится в бездну, все большую силу набирают протестные настроения.



Зреет недовольство и в рядах правящей партии. ПСР пришла к власти в нулевых в разгар финансового кризиса, пообещав избирателям поднять экономику. "С тех пор ситуация сильно изменилась: кто-то из основателей покинул партию сам, кого-то попросили уйти. Раньше ПСР пользовалась поддержкой сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, сейчас нет. Партия стала эрдоганоцентричной, прозападные элементы фактически полностью устранены из нее", - рассказал Аватков.



На волне недовольства на политическую сцену начали возвращаться видные функционеры ПСР, которых президент ранее убрал за кулисы. При этом если раньше они активно поддерживали курс турецкого лидера, то теперь критикуют его. В частности, речь идет о бывших близких соратниках Эрдогана - экс-президенте Абдуллахе Гюле и опытном экономисте Али Бабаджане, а также о высокообразованном дипломате, главном инициаторе сближения с ЕС, бывшем премьер-министре Ахмете Давутоглу. Покидая свой пост в 2016 году, глава правительства утверждал, что между ним и Эрдоганом "сохраняются братские отношения". "Что бы ни случилось, я сдержу обещание. Я сохраню верность президенту до последнего вздоха. Никто не услышит ни одного плохого слова в его адрес", - обещал тогда Давутоглу.



Сейчас ситуация изменилась. В стране ходят слухи, что Гюль, Бабаджан и Давутоглу дождутся окончательных результатов голосования в Стамбуле, а после объявят о создании либо одной, либо двух новых консервативных партий, которые могут стать серьезным конкурентом для правящей ПСР.



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Что это значит для России



Если трио все-таки вернется в политику, то это в первую очередь негативно отразится на отношениях Анкары и Москвы. Турция, как и в прошлом, начнет проводить проамериканскую политику. Такая же ситуация может сложиться, если к власти придет Имамоглу. В Анкаре не раз говорили, что за ним могут стоять американцы, не поддерживающие внешнеполитический курс президента Эрдогана.



За сохранение тесных отношений с Россией сейчас выступают только сам президент Турции и его ближайшее окружение, остальные партии в основном связаны с Западом. "Так, ПНД - это националистический, пантюркистский проект, который задумывался еще нацистской Германией и впоследствии поддерживался американцами, - рассказывает Аватков. - Демократическая партия народов - это чисто американоцентричная партия. НРП - это изначально партия Ататюрка, которая впоследствии становилась все более протурецкой и прозападной. После выхода сторонников Гюлена из ПСР они все больше стали ассоциировать себя с Народно-республиканской партией. Очевидна необходимость укреплять в Турции пророссийские позиции". Источник - Известия

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