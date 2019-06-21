Экс-кыр-президент Атамбаев заявил, что президент Жээнбеков брал у него деньги

19:03 22.06.2019

22 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги



Сегодня на встрече со сторонниками экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги.

По словам Атамбаева, он верил тем, кто был с ним рядом на протяжении 24 лет, однако за последний год и семь месяцев у него открылись глаза.

"Сейчас мы смотрим на мультимиллионеров во главе с Сооронбаем. Они тоже были рядом со мной и брали у меня деньги. Я тоже верил, что у них нет ни копейки денег. Слава богу, у меня на протяжении года и семи месяцев открылись глаза. Я узнал, кто был со мной рядом", - сказал он.

Экс-глава КР добавил, что если бы сейчас те, кого судят за коррупцию, - Кубанычбек Кулматов и Сапар Исаков - продолжили работать, в казну поступало бы доходов в три раза больше.

"Под видом борьбы с коррупцией на самом деле они не могут закрыть рот одному человеку, который говорит правду. Я буду говорить правду, пока я жив. Мне власть не нужна, мне народ нужен. Мне нужно будущее народа. Вы сами видите тех, кто якобы борется с коррупцией. Конечно, и моя вина есть в том, что я верил этим людям в свое время", - рассказал Алмазбек Атамбаев.