Как кыргызстанка Анна Оглоблина стала рекордсменкой мира по бегу в горах

19:38 22.06.2019

За гранью возможного.



Иван МАРЧЕНКО



Бишкекчанка Анна Оглоблина обожает горы и часто участвует в скоростных восхождениях. Выигрывала соревнования в Кыргызстане, Казахстане и России. В этом сезоне стала рекордсменкой мира в забеге на Эльбрус. О тяге к экстриму, специфике своего увлечения и памятных стартах спортсменка рассказала 24.kg.



Скайраннингом (так называют скоростные восхождения) Анна занимается около восьми лет. Кроме того, участвует в состязаниях по альпинизму, марафонах и полумарафонах. Трудится в сфере туризма.



Сила и драйв



- Вы из спортивной семьи?



- Да. Мама играла в юношеской сборной Киргизской ССР по баскетболу, папа - кандидат в мастера спорта по дзюдо.



- Чем вас заинтересовал скайраннинг?



- Силой и драйвом. Он позволяет заглянуть за рамки моих возможностей.



- Не слышал, чтобы в КР были тренеры по нему. Вы самоучка?



- Тренер у меня есть, но по смежному виду - альпинизму. Это известный спортсмен и капитан нашей команды Red Fox Asia Сергей Селиверстов. Он помогал мне на начальном этапе занятий скайраннингом и вывозил на соревнования. Как бегунья, я развивалась сама.



- Это дорогой вид спорта?



- Недешевый. Кроме специальной обуви, необходимо снаряжение на период акклиматизации: палатки, спальники, горелки и многое другое.



- В Кыргызстане много скайраннеров высокого уровня?



- Нет, этот вид спорта тут развит слабо. В соревнованиях участвуют в основном альпинисты. Одним из сильнейших считаю Семена Дворниченко.



Когда надо включить фантазию



- Где проводите тренировки и что, кроме бега, в них входит?



- Некоторые провожу в горах. Бывает, тренируюсь на стадионе или в парке. Когда нахожусь в разъездах, приходится включать фантазию. Недавно из-за отсутствия времени и подходящего места занималась на аллее жилого района.



Уделяю особое внимание упражнениям на укрепление групп мышц, влияющих на быстрый и экономичный бег.



- Высоко в горах мало кислорода. Там не то что бегать, находиться тяжело. Как готовитесь к таким жестким условиям?



- Для этого и нужна акклиматизация. Приезжаю на место соревнований заранее.



- Сколько у вас стартов в году?



- Основной один. Остальные дополнительные.



Незабываемые ощущения



- Случались казусы на соревнованиях?



- Однажды на забеге в Казахстане меня подвела обувь. В то время вместо доступных ныне шипованных кроссовок использовала обычные. Если нужно было бежать по фирну (плотному снегу на ледниках), мои друзья особым образом вкручивали в подошву болты, и это помогало держаться на ногах.



Перед стартом я не проверила как следует обувь. В движении один болт открутился и впился мне в ступню. Пришлось терпеть дискомфорт и боль до финиша. Незабываемые ощущения!



- Какой забег запомнился больше других?



- На пик Ленина - один из самых экстремальных высотных забегов в мире. В 2018-м я заняла там первое место. Достигла отметки 7134 метра за 7 часов 30 минут и установила новый женский рекорд.



Посиделки под гитару



- В забеге на Эльбрус нацеливались на мировой рекорд?



- Нет. Хотела попробовать дистанцию, пристреляться. Отключилась от всего и получала удовольствие от процесса.



- Как впечатления?



- Забег проходил в рамках фестиваля, собравшего тысячи спортсменов и любителей гор. Для меня это не просто соревнование, но и встреча со старыми друзьями, приятные посиделки под гитару и новый беговой опыт.



Мечты о Европе



- К чему стремитесь в спорте?



- Хотела бы поучаствовать в европейских стартах. Но мне туда проблематично добираться - все упирается в финансы.



- Ездите на соревнования за свой счет?



- В основном. Несколько раз, когда на перелет требовались неподъемные для меня суммы, поддерживали друзья. Очень им благодарна.



- Хотели бы стать тренером и делиться опытом с другими?



- Как пойму, что у меня его достаточно, с радостью поделюсь.



- Спортивная подготовка вам в жизни пригождается?



- Конечно. Дает заряд бодрости на день и помогает привести мысли в порядок.