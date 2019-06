Как США могут организовать иранскую провокацию, - В.Прохватилов

00:49 23.06.2019

Вспоминая старый доклад Института Брукингса

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, одобрил нанесение ракетных ударов по Ирану, но в последнюю минуту отменил свое решение, сообщила The New York Times.



По словам высокопоставленного чиновника Госдепа, план ракетных ударов был задуман в ответ на то, что беспилотный летательный аппарат США стоимостью $130 млн. был сбит утром в четверг иранской ракетой "земля-воздух". Возможность ответного удара обсуждалась в Вашингтоне большую часть дня. Официальные лица в США и Иране обменивались обвинениями в отношении местонахождения беспилотника, когда он был уничтожен ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с иранского побережья Оманского залива.



20 июня в 10.51 иранские СМИ выложили в сеть представленное командованием КСИР видео пуска ракеты ЗРК Hordad-3 по американскому БПЛА RQ-4A Global Hawk. Через несколько часов появилось официальное подтверждение Госдепа, что иранской зенитной ракетой сбит американский беспилотник, но это MQ-4C Triton, специальный морской патрульный вариант RQ-4.

Официальное сообщение CENTCOM: разведывательный БЛА MQ-4C был сбит иранской ракетной системой класса "земля-воздух" во время полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом примерно в 11:35 вечера по Гринвичу 19 июня 2019 года.



Телеканал NBC News показал предоставленное Пентагоном видео крайне низкого качества со смазанными данными о местонахождении, на котором якобы видны следы падающего и горящего БПЛА после попадания иранской ракеты.

США заявляют, что Иран сбил БПЛА в международном воздушном пространстве. Иран утверждает, что американский БПЛА вторгся в воздушное пространство Ирана.

Представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи написал в письме Совету Безопасности ООН, что американский беспилотник проигнорировал неоднократные радио-предупреждения, прежде чем был сбит.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере", что иранцы нашли останки сбитого БПЛА в иранских территориальных водах. По указываемым координатам (25°59"43" северной широты 57°02"25"восточной долготы) место поражения БПЛА иранской ракетой находится примерно в 15 км от побережья Ирана. Джавад Зариф разместил карту, на которой показал маршрут американского БПЛА и место, где он был сбит. "США осуществляют #EconomicTerrorism против Ирана, провели скрытые действия против нас и теперь вторгаются на нашу территорию. Мы не стремимся к войне, но будем усердно защищать наше небо, землю и воды. В связи с этой новой агрессией мы обратимся в #UN и покажем, что США лгут о международных водах", – написал иранский министр в "Твиттере".

"Комментарии мистера Трампа в четверг во второй половине дня в Овальном кабинете показывают, – пишет NYT, – что он разрывается между желанием быть жестким на мировой арене и его предвыборным обещанием обеспечить Соединенным Штатам неучастие в новых войнах за рубежом".

Бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Дж. Ставридис предупредил, что "две страны находятся в опасной игре, которая может быстро выйти из-под контроля".



Между тем дипломатические источники в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщили израильскому изданию "Маарив", что с 14 июня, еще до инцидента со сбитым американским БПЛА, в Белом доме велись постоянные дискуссии о формате нанесения тактического ракетного удара по Ирану. По утверждению "Маарив", рассматриваемые военные действия будут представлять воздушную бомбардировку объекта, связанного с ядерной программой Ирана. "Удар будет мощным, но ограниченным одной конкретной целью", – заявил израильскому изданию западный дипломат.

Однако в ходе обсуждения, пишет NYT, Дональд Трамп одобрил нанесение ракетного удара "по нескольким целям, таким как радиолокационные станции и ракетные батареи". Приказ на отмену нападения на Иран поступил в тот момент, когда самолеты были уже в воздухе, а корабли вошли в зону атаки.

Известный аналитик Тони Карталуччи, комментируя последний инцидент в Оманском заливе, напомнил о 10-летней давности доклада Института Брукингса Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran. В нем предлагалось организовать "иранскую провокацию" и убедить мировое сообщество в необходимости удара США по Ирану, иначе издержки нападения на Иран могут оказаться слишком большими: "…было бы гораздо предпочтительнее, если бы США могли использовать иранскую провокацию в качестве оправдания для авиаударов перед их нанесением. Очевидно, что чем более возмутительными, чем более смертоносными и чем более неспровоцироваными будут иранские действия, тем лучше для Соединенных Штатов. Конечно, было бы очень трудно для Соединенных Штатов втянуть Иран в такую провокацию без признания остальным миром игры, направленной на подрыв Ирана".

Институт Брукингса подчеркивает: чтобы США могли предстать миротворцем, ситуация должна выглядеть так, что Иран отверг "очень хорошую сделку", дав предлог для "военного ответа США против их воли".

По мнению аналитиков Брукингса, наносить удары по Ирану можно только тогда, когда широко распространится убеждение, что иранцам сделали очень хорошее предложение и их отказ его принять может быть объяснен только желанием Тегерана приобрести ядерное оружие. Карталуччи пишет, что с 2009 года именно этого США и пытаются достичь. Хотя причиной решения о выходе США из ядерной сделки с Ираном считаются политические разногласия между Трампом и Обамой, на самом деле, полагает Карталуччи, предложение "ядерной сделки", ее подписание, а затем выход США из нее "были подробно спланированы еще в 2009 году как оправдание долгожданной войны с Ираном" и являются долгосрочной стратегией Вашингтона (Washington’s Long-Standing Plans).

С Тони Карталуччи солидаризируется профессор Нью-Йоркского университета Питер Бейнарт, который в журнале The Atlantic называет инициатором и вдохновителем американских провокаций против Ирана советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Трамп, по мнению Бейнарта, избегает втягиваться в войну, полагая, что это может похоронить его надежды на победу в президентской гонке 2020 года. Планам Болтона сопротивляются и генералы Пентагона, понимая, что ответные действия иранцев приведут к неприемлемым для США потерям.

Играет роль и неприятие агрессии против Ирана международным сообществом. 28 июня в Вене состоится встреча участников международной ядерной сделки с Тегераном. Представители Ирана, Китая, России, Германии, Франции и Великобритании (без США) встретятся на уровне заместителей министров. Возможно, это последний шанс спасти международный договор о ядерной программе Ирана.