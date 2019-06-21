В УзбСенате появится Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства

00:56 23.06.2019

Президент отметил сокращение числа женщин среди парламентариев за последние 10 лет и подчеркнул, что от увеличения этого показателя выиграют и государство, и общество.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в Сенате в пятницу, высказался за повышение роли и статуса женщин в общественно-политической жизни страны. На заседании председателем Сената впервые в истории страны была избрана женщина - Танзила Нарбаева.

"Меня волнует стереотип, укоренившийся в сознании наших людей. Обычно мы почитаем женщину прежде всего как мать, хранительницу семейного очага. Это, безусловно, правильно. Однако сегодня каждая женщина должна быть не пассивным наблюдателем, а активным и инициативным участником демократических преобразований, осуществляемых в стране", - сказал он.

Глава государства признал, что "из-за недостаточного внимания на протяжении долгих лет к нуждам и заботам женщин сегодня решение накопившихся социальных проблем в этой сфере, откровенно говоря, дается нелегко". Однако, заверил он, "какой бы непростой ни была эта задача, мы мобилизуем все наши силы и возможности на создание достойных условий жизни и труда для наших женщин".



Президент выразил сожаление сокращением числа женщин среди парламентариев. Если 10 лет назад на их долю приходилось более 20% членов Сената и депутатов Законодательной палаты, то сегодня этот показатель снизился до 17% в верхней палате и 16% в нижней.

"О чем это говорит? Ответ ясен: политические партии не уделяют достаточно внимания привлечению в свои ряды образованных, инициативных и обладающих организаторскими способностями женщин, повышению их политической и общественной активности. При этом, по данным ООН, представительство женщин в парламентах растет во всем мире и в 2018 году достигло уровня 24,3%", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"В нашей стране немало женщин, которые подают всем пример своим интеллектом, глубокими знаниями, большим жизненным опытом, самоотверженным трудом и высокими личностными качествами. Если на предстоящих в этом году выборах в Олий Мажлис и местные кенгаши такие вот трудолюбивые и образованные женщины, обладающие широким политическим мировоззрением, смогут продемонстрировать свой потенциал и будут избраны депутатами или сенаторами, то от этого, я уверен, выиграют и государство, и общество", - отметил президент.

"Рост представительства женщин в парламенте и местных кенгашах позволит учесть интересы и мнение женщин в законотворческом процессе, а также гендерный вопрос при формировании государственного бюджета", - подчеркнул он.



Согласно озвученной президентом статистике, сегодня в системе государственных и общественных организаций страны руководящие должности занимают около 1400 женщин. В составе Сената - 17 женщин, Законодательной палаты - 21 женщина. Женщины составляют более 23% депутатского корпуса местных кенгашей. В мае на выборах председателей сходов граждан были избраны 1025 женщин. Число женщин среди руководителей на предприятиях составляет 45,3%. Доля женщин в сферах здравоохранения и социальных услуг превышает 82%, в сферах науки, образования и воспитания, культуры и искусства она составляет 72%, в сельском хозяйстве - более 25%, в промышленности - 38%, в структуре субъектов предпринимательства - 29%.

Шавкат Мирзиеев также отметил отсутствие в системе Олий Мажлиса отдельной структуры, непосредственно занимающейся вопросами укрепления семьи, защиты материнства и детства, обеспечения прав, свобод и законных интересов женщин.

В 2017 году в Законодательной палате была образована Комиссия по вопросам семьи и женщин, "но она почему-то не заработала, задачи… так и остались на бумаге". Президент предложил создать в Сенате новую структуру - Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.

В его задачи должны войти усиление законотворческой деятельности и парламентского контроля по вопросам женщин и семьи, рассмотрение вопросов занятости женщин и развития у них деловых навыков, укрепления здоровья женщин, содействия повышению медицинской культуры в семьях, предотвращения правонарушений и преступности среди женщин, торговли людьми и других негативных явлений, таких как распад семьи, ранние браки и случаи суицида.

За прошедшие два года принято 15 нормативно-правовых актов по улучшению положения женщин в соответствии с требованиями международных стандартов. Однако сенаторы и депутаты "не должным образом занимаются выполнением своих прямых обязанностей".

"В ближайшее время нам надо принять два новых закона - „О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин" и „О защите женщин от притеснений и насилия"", - отметил президент.

"Граждане, избиратели ждут от вас, уважаемые сенаторы, конкретных предложений и рекомендаций о том, какие новые законы нам необходимо принять и в какие внести изменения для достижения указанных выше целей", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Он также посетовал на небольшое количество негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся женскими вопросами - 376 из более чем 9000.

"Незаметно участие этих организаций в поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предупреждении правонарушений среди них, обеспечении работой. В большинстве случаев эти организации заняты лишь проведением формальных собраний и мероприятий", - отметил президент.