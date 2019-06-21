 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 21.06.2019
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БишСтрасти. Атамбаев собрал родо-племенное ополчение и готов к обороне
07:16 23.06.2019

22 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Для поддержки. В доме Алмазбека Атамбаева собралось около 400 человек

Сегодня в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники. Поддержать бывшего главу государства пришло около 400 человек.
Среди собравшихся депутаты парламента Карамат Орозова, Анвар Артыков, Асель Кодуранова.
Выступая, Карамат Орозова отметила, что сегодня некоторые нардепы не понимают значения слов "узурпация" и "репрессии".

"В парламент придет генеральный прокурор, и мы у него спросим, знает ли он, что такое репрессии и узурпация. Мы никогда не будем делиться на север и юг. Если мы объединимся, обязательно победим", - сказала она.
Приехавший из села Кок-Джар поддержать Алмазбека Атамбаева аксакал Кубанычбек Конуров добавил, что жители Чуйской области поддержат Алмазбека Атамбаева.
Журналиста 24.kg охрана Алмазбека Атамбаева сначала не хотела пускать на мероприятие, не объясняя причин, хотя корреспондентов телеканала "Апрель" пустили сразу. После того как охрана с кем-то посоветовалась, представителю информагентства разрешили пройти.
Жогорку Кенеш направил в Генеральную прокуратуру решение специальной депутатской комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

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Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится

"Я ничего не боюсь", - заявил сегодня на встрече со своими сторонниками экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, у него есть оружие для защиты.

"Для защиты мне никто не нужен. У меня есть оружие. В последний раз ко мне пришли парни, представляющие 12 сел, предложили помощь. Я сказал им, что сам себя защитить могу. Они сказали, что для защиты моей могут лечь прямо у ворот. Мне тогда стыдно стало. Из этих 12 сел мы ожидали сегодня увидеть где-то 120 человек, но пришло гораздо больше", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Сегодня в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники. Поддержать бывшего главу государства пришло около 400 человек.
Жогорку Кенеш направил в Генеральную прокуратуру решение специальной депутатской комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Источник - 24.kg
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