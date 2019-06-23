Посадит ли Жээнбеков Атамбаева? - Г.Михайлов

07:21 23.06.2019

Интересен ли нашим стратегическим партнерам конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым? Какие варианты развития событий совершенно неприемлемы с точки зрения Москвы, Астаны, Пекина? На какие последние шаги могут пойти противоборствующие политики?

Об этом сегодня мы говорим с шеф-редактором по Средней Азии ИА REGNUM Григорием Михайловым.

Как, на ваш взгляд, Кремлем оценивается политическое противостояние Атамбаева с Жээнбековым?

Москва внимательно следит за происходящим в Кыргызстане, однако старается лишний раз не вмешиваться. Вместе с тем Москва этого противостояния, которое сейчас происходит и движется к закономерному концу, не хотела. Она желала, чтобы обе стороны нашли общий язык и успокоились, примирились. Причины такой позиции - те риски, которые могут быть в Кыргызстане в результате конфликта. Из-за противостояния Жээнбекова и Атамбаева страна последние полтора года занималась чем угодно. Это не хорошо. И это негативно влияет на стабильность. В любом случае, как бы все это ни заканчивалось.

Может ли Сооронбай Жээнбеков рассчитывать на поддержку Москвы? Или, как и прежде, российский президент в частности выберет выжидательную позицию невмешательства?

На данный момент действия Сооронбая Жээнбекова не ведут к прямой дестабилизации в стране, и не являются антироссийскими. Так что да, он может рассчитывать на поддержку Москвы. Потому что она традиционно поддерживает официальные власти в тех странах, с которыми сотрудничает. Но ожидать какого-то серьезного вмешательства, не знаю, Путин приедет, и скажет молодец, Жээнбеков, правильно все сделал, нет.

Основная и главная поддержка Москвы - помощь деньгами, помощь информацией, помощь мигрантам и т.д. Москва открыто в политику Кыргызстана лезть не будет. Что, впрочем, не исключает того, что отдельные московские группы влияния могут высказывать свои позиции как в закрытом режиме, так и в публичном. Заявляя о своих каких-то взглядах, пожеланиях о том, как должна развиваться ситуация в Кыргызстана. Слушать их или нет, это дело кыргызов и кыргызских властей, им никто ничего не навязывает.

Самые тяжелые последствия не считая того, что я уже сказал про 1,5 года бездействия в экономике, это если конфликт между данными политиками протянется и дальше, и если он не дай бог перейдет в горячую фазу с применением оружия, подтягиванием своих групп лояльных силовиков боевиков и т.д. Это, конечно, самый худший вариант, и здесь возможно вмешательство извне. И даже не из России, а Казахстана.

То есть вы считаете, что у Атамбаева есть силы и возможность перевести конфликт в силовую плоскость? Потому что вряд ли Жээнбеков первый пойдет на такой сценарий… И случись подобное, какие группировки могут воспользоваться этим, в т.ч. в Казахстане?

Я думаю, что у Атамбаева еще остался небольшой ресурс, которым он может воспользоваться. Ему не обязательно собирать тысячи людей, идти лоб в лоб на лояльных президенту силовиков, есть другие варианты. Проблема не столько в соотношении ресурсов, баланс соотношения которых менялся не в пользу Атамбаева. Дело в том, что сам конфликт не столько политический, сколько личный.

Два политика, бывшие коллеги крепко обижены друг на друга. Обидели друг друга, членов семей друг друга, так что эта история может быть достаточно затяжной. И могут быть использованы те вещи, которые являются недостойными или неуместными в рамках политических отношений. И второй момент, и страх жээнбековской команды не дай бог оказаться на месте Атамбаева. Никто не хочет повторить судьбу Сапара Исакова, г-на Кулматова и прочих.

А в случае, если в Кыргызстане наступит бардак, в чем я все же сильно сомневаюсь, основными интересантами будут не системные игроки, как Китай, Россия, Казахстан или Узбекистан, а те, кто официального статуса не имеет. Группы экстремистов, группы исламистов, и прочие. Могу сказать, что те же самые контрабандисты в чистом виде или те, кто курируют наркотрафик в этом случае будут в проигрыше. Эти люди предпочитают делать свои дела и зарабатывать деньги в тихой, но желательно мутной воде.

Большой бардак в Кыргызстане и самом регионе никому из соседей не интересен. Китай все болезненнее реагирует на подобные вещи, а сил у него становится все больше и больше. России бардак в подбрюшье тоже не нужен, казахи тоже очень нервно реагируют на любые попытки что-либо раскачать. Узбекистан аналогично. Поэтому с одной стороны заинтересованные товарищи могут быть из-за океана и т.д., но большей частью нужно искать причины и интересы внутри самой страны.

Какой на ваш взгляд сценарий мирного разрешения этого конфликта? Кто и что может сделать, чтобы это прекратить. И считаете ли вы возможным арест и "посадку" Атамбаева, пойдет ли на это Жээнбеков и чем это чревато?

Что касается посредничества в разрешении этой ситуации, Атамбаев пытался втянуть в переговоры на свою сторону Москву еще около года назад. Там отказали, потому что не желали нести ответственность за его ошибки и просчеты. Что касается местных, может быть кто-то, кого Алмазбек Шаршенович уважает и ценит, мог бы выступить посредником, но проблема в том, что экс-президент распугал свое окружение. И я не уверен, что он сейчас кого-то может слышать. Хотя, может я и ошибаюсь. И да, я верю в то, что Атамбаева могут арестовать и посадить.

История длилась слишком долго, стороны не шли навстречу друг другу. И сейчас вариант не "будет ли плохо", а "как будет по плохому". Либо бывший президент покидает страну, либо лишается свободы, либо пытается устроить форс-мажор и переиграть всю ситуацию в корне. И здесь главная проблема в том, что для обычных жителей Кыргызстана любой этот сценарий мало, что меняет. Если, конечно, не перейдет в "кровавый" режим. Это разборки между влиятельными кланами, которые жизнь рядовых кыргызстанцев не улучшают...



23.06.2019