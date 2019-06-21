Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту", - С.Стремидловский

10:56 23.06.2019

Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту"



Госдеп представил очередной доклад о религиозной свободе



Государственный секретарь США Майк Помпео и посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк представили вчера, 21 июня, в Вашингтоне ежегодный доклад о состоянии свободы религии в мире. В нем анализируются события и тенденции, происходящие в 2018 году, и также даются рекомендации. На презентации Помпео выступил с кратким вступительным словом, Браунбэк ответил и на вопросы журналистов.



Обычно в докладах такого рода главные "страны-нарушители", обвинениями которых в нарушении религиозных свобод Вашингтон подкрепляет всю совокупность своих претензий к конкурентам, прячутся среди второстепенных государств. Обычно хорошо информированная газета The Washington Post решила эту дилемму просто, озаглавив посвященную мероприятию статью так: "Государственный департамент осуждает Иран и Китай за преследование религиозных меньшинств". Издание отмечает, что Пекин и Тегеран "входят в число 10 стран, вызывающих особую озабоченность, когда речь идет о свободе вероисповедания, что означает - они могут столкнуться с санкциями", и подчеркивает, что "доклад был опубликован на фоне растущей напряженности между США и Ираном, а также Китаем".



Действительно, Тегерану и Помпео, и Браунбэк уделили особое внимание. Правда, госсекретарь отделался одной фразой, заявив, что "репрессии иранского режима против бахаистов, христиан и других продолжают шокировать". Посол был более многословен, включив в число "пострадавших" от Тегерана "бесчисленных представителей иранских религиозных меньшинств, включая бахаистов, христиан, евреев, зороастрийцев, суннитов и суфиев", которые "сталкиваются с дискриминацией, преследованиями и несправедливым тюремным заключением из-за своих убеждений". Также он сообщил, что "их религиозные книги запрещены, им отказано в доступе к образованию, их кладбища осквернены, богохульство и прозелитизм в отношении мусульман караются смертной казнью". Как заключил Браунбэк, "Ирану мы говорим: мы наблюдаем и будем защищать всех тех, чье право на свободу вероисповедания нарушается".



Впрочем, использовать религиозный фактор Вашингтону в отношении Тегерана не очень просто. Во-первых, потому, что администрация президента США Дональда Трампа сама пересмотрела предшествующую политику Барака Обамы в части облегченного режима въезда в Соединенные Штаты. Иранские христиане и другие религиозные меньшинства относятся к числу тех, кто потерял возможность эмигрировать. Во-вторых, критики всегда могут попенять Вашингтону на то, что он закрывает глаза на Эр-Рияд. Один из журналистов поинтересовался у посла на презентации доклада, как обстоят дела в Саудовской Аравии с точки зрения "защиты прав меньшинств, особенно шиитского меньшинства". На это Браунбэк ответил, что "в нашем докладе упоминались казни, которые имели место, и мы будем продолжать поднимать эти вопросы с Саудовской Аравией". И все.



Китаю в этом смысле "повезло" меньше. Формально КНР считается страной атеистической, рядом с ним нет соседей, которые бы одновременно являлись союзниками США и серьезно нарушали религиозные свободы. Более того, госдепартамент разыгрывает карту Тайваня. В прошлом году их представителей пригласили на совещание на уровне министров иностранных дел и представителей общественных организаций о состоянии религиозной свободы во всем мире. Есть план позвать людей с острова и в этом году на аналогичное совещание, оно запланировано в Вашингтоне на 16-18 июля. Но ведущей темой остаются уйгуры-мусульмане, внимания к которым американская дипломатия не скрывает с некоторого времени. "У меня была возможность встретиться здесь с некоторыми уйгурами, но, к сожалению, большинство китайских уйгуров не имеют возможности рассказать свои истории, - заявил Помпео. - Вот почему, пытаясь задокументировать ошеломляющие масштабы злоупотреблений религиозной свободой в Синьцзяне, мы добавили специальный раздел к части доклада о Китае в этом году".



Вместе с тем складывается ощущение, что уйгурскую тему Белый дом может использовать инструментально и в краткосрочной динамике. Как рассказал Reuters на условиях анонимности представитель администрации, вице-президент США Майк Пенс принял решение отложить выступление, в котором, как предполагалось, он должен был уделить внимание нарушению религиозных свобод в Китае. Пенс планировал сделать свое заявление 24 июня, но сейчас Белый дом хотел бы "избежать обострения напряженности с Пекином до переговоров на высшем уровне по американо-китайской торговой войне между Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке", который пройдет 28-29 июня. По словам чиновника, "после позитивного разговора с председателем Си президент и (вице-президент) сочли более целесообразным выступить после G20". Не исключено, что уйгурам-мусульманам придется потом долго ждать, когда о них вновь вспомнят в Вашингтоне.



Станислав Стремидловский