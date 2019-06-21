 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.06.2019
10:56  Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту", - С.Стремидловский
07:21  Посадит ли Жээнбеков Атамбаева? - Г.Михайлов
07:19  Новый союз Душанбе и Тегерана: Дипломатическая поддержка в обмен на инвестиции?
07:16  БишСтрасти. Атамбаев собрал родо-племенное ополчение и готов к обороне
00:56  В УзбСенате появится Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства
00:49  Как США могут организовать иранскую провокацию, - В.Прохватилов
Суббота, 22.06.2019
19:38  Как кыргызстанка Анна Оглоблина стала рекордсменкой мира по бегу в горах

19:03  Экс-кыр-президент Атамбаев заявил, что президент Жээнбеков брал у него деньги
18:32  Повторится ли в Киргизии сценарий 2010 года? - "ВечБишкек"
12:29  Мэрский подход: турки отменяют отпуска ради выборов
12:25  Площадь их несвободы: в Тбилиси начался бессрочный протест, - Э.Байназаров
12:22  Как Казахстан умудрился попасть в рекордсмены по разводам, - тектанушы-родолог А.Сагимбаева
12:20  В "незалежной" готовятся к повторению югославского сценария, - "СП"
12:18  "Идиоты у власти". Что происходит в Тбилиси, - Г.Вашадзе
12:16  "Пятая колонна". Как сотрудники посольства США руководят кыргызскими НПО
12:00  Каз-теннисистка Ю.Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира и рвется в топ-10 мирового рейтинга
09:28  Корейский козырь Си Цзинпиня, - Юрий Тавровский
09:26  Почему США отказались от удара по Ирану. Попытка втянуть Трампа в ненужный ему конфликт, - К.Черемных
09:08  Семейные тайны туркменского правителя
09:05  Бишкек. Противостояние властей и Атамбаева. Эксперты опасаются провокаций и беспорядков
08:10  Персидская ловушка для Трампа, - Д.Дробницкий
07:12  Очередная эпидемия косит скот в Ахалском велаяте Туркменистана
06:39  Умер бывший гендиректор ТАСС и посол СССР в Великобритании Леонид Замятин
01:34  Школьное образование и спорт в Казахстане: у двух нянек дитя без глазу?
01:30  Фергана-89. Ад в солнечном Узбекистане. Как "дружба народов" обернулась кровавой бойней
01:29  Иран сбил самолет США, подставив под удар Кремль
01:00  Нынешнее состояние казахского языка видится в образе заросшего сорняками, бурьянами сада.., - Н.Даутбек-кызы
00:47  Атамбаев контратакует. Проблемы кыргпрезидентов не должны мешать стране и обществу развиваться дальше, - С.Чериков
Пятница, 21.06.2019
23:58  Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану
22:44  В СИЗО КырГКНБ не осталось свободных мест. Всех не пересажаете!
22:29  "Гаврилиада" в Тбилиси окрасилась кровью, - Ю.Рокс
22:25  Россия утилизирует трофейную и единственную украинскую подлодку "Запорожье"
22:14  Россия остановила транспортное сообщение с Грузией и эвакуирует оттуда своих граждан
21:40  В Узбекистане против экс-генпрокурора Муродова оперативно возбуждено уголовное дело
21:39  Атамбаев: Обвинения в мой адрес вызваны стремлением президента КР устранить оппонента
21:29  Партия войны в Киеве бесцеремонно навязывает свою игру, - А.Каневский
20:47  В Кыргызстане создано ОАО "Национальная управляющая компания". Чем управлять-то будем?
19:43  Борис - это диагноз. Чудило Джонсон, похоже, будет следующим БритПремьером
18:35  РФ. Cтрана сидит на Чемодановках. Многонациональное государство не значит разноплеменное
17:32  ЕС медлит перейти на новый уровень демократии, - Ф.Селимова
15:17  "Точка невозврата", или Прощание с Советской Киргизией, - Б.Эркимбаев
11:41  43-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина продолжает завоевывать медали
11:39  Железный долгострой, или Проложат ли рельсы из Китая в Кыргызстан
11:36  Ввод единой школьной формы в Узбекистане перенесен на 2024 год (фото образцов)
11:31  Раскол раскола. Укр-"церквы" множатся как..., - С.Девятова
08:21  Под Ташкентом мебель, которую увезли для показухи президенту, вернули обратно в поликлинику
08:13  Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
07:58  Таджикским чиновникам запретят в загранкомандировках брать подарки на сумму более $580
07:26  Дикий трайбализм охватил даже Институт философии Киргизии
07:23  Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков… Кое-что об "узурпации" власти и законе бумеранга в Киргизии, - Е.Авдеева
07:18  В узбекском Намангане новый хоким - Садритдин Муминов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту", - С.Стремидловский
10:56 23.06.2019

Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту"

Госдеп представил очередной доклад о религиозной свободе

Государственный секретарь США Майк Помпео и посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк представили вчера, 21 июня, в Вашингтоне ежегодный доклад о состоянии свободы религии в мире. В нем анализируются события и тенденции, происходящие в 2018 году, и также даются рекомендации. На презентации Помпео выступил с кратким вступительным словом, Браунбэк ответил и на вопросы журналистов.

Обычно в докладах такого рода главные "страны-нарушители", обвинениями которых в нарушении религиозных свобод Вашингтон подкрепляет всю совокупность своих претензий к конкурентам, прячутся среди второстепенных государств. Обычно хорошо информированная газета The Washington Post решила эту дилемму просто, озаглавив посвященную мероприятию статью так: "Государственный департамент осуждает Иран и Китай за преследование религиозных меньшинств". Издание отмечает, что Пекин и Тегеран "входят в число 10 стран, вызывающих особую озабоченность, когда речь идет о свободе вероисповедания, что означает - они могут столкнуться с санкциями", и подчеркивает, что "доклад был опубликован на фоне растущей напряженности между США и Ираном, а также Китаем".

Действительно, Тегерану и Помпео, и Браунбэк уделили особое внимание. Правда, госсекретарь отделался одной фразой, заявив, что "репрессии иранского режима против бахаистов, христиан и других продолжают шокировать". Посол был более многословен, включив в число "пострадавших" от Тегерана "бесчисленных представителей иранских религиозных меньшинств, включая бахаистов, христиан, евреев, зороастрийцев, суннитов и суфиев", которые "сталкиваются с дискриминацией, преследованиями и несправедливым тюремным заключением из-за своих убеждений". Также он сообщил, что "их религиозные книги запрещены, им отказано в доступе к образованию, их кладбища осквернены, богохульство и прозелитизм в отношении мусульман караются смертной казнью". Как заключил Браунбэк, "Ирану мы говорим: мы наблюдаем и будем защищать всех тех, чье право на свободу вероисповедания нарушается".

Впрочем, использовать религиозный фактор Вашингтону в отношении Тегерана не очень просто. Во-первых, потому, что администрация президента США Дональда Трампа сама пересмотрела предшествующую политику Барака Обамы в части облегченного режима въезда в Соединенные Штаты. Иранские христиане и другие религиозные меньшинства относятся к числу тех, кто потерял возможность эмигрировать. Во-вторых, критики всегда могут попенять Вашингтону на то, что он закрывает глаза на Эр-Рияд. Один из журналистов поинтересовался у посла на презентации доклада, как обстоят дела в Саудовской Аравии с точки зрения "защиты прав меньшинств, особенно шиитского меньшинства". На это Браунбэк ответил, что "в нашем докладе упоминались казни, которые имели место, и мы будем продолжать поднимать эти вопросы с Саудовской Аравией". И все.

Китаю в этом смысле "повезло" меньше. Формально КНР считается страной атеистической, рядом с ним нет соседей, которые бы одновременно являлись союзниками США и серьезно нарушали религиозные свободы. Более того, госдепартамент разыгрывает карту Тайваня. В прошлом году их представителей пригласили на совещание на уровне министров иностранных дел и представителей общественных организаций о состоянии религиозной свободы во всем мире. Есть план позвать людей с острова и в этом году на аналогичное совещание, оно запланировано в Вашингтоне на 16-18 июля. Но ведущей темой остаются уйгуры-мусульмане, внимания к которым американская дипломатия не скрывает с некоторого времени. "У меня была возможность встретиться здесь с некоторыми уйгурами, но, к сожалению, большинство китайских уйгуров не имеют возможности рассказать свои истории, - заявил Помпео. - Вот почему, пытаясь задокументировать ошеломляющие масштабы злоупотреблений религиозной свободой в Синьцзяне, мы добавили специальный раздел к части доклада о Китае в этом году".

Вместе с тем складывается ощущение, что уйгурскую тему Белый дом может использовать инструментально и в краткосрочной динамике. Как рассказал Reuters на условиях анонимности представитель администрации, вице-президент США Майк Пенс принял решение отложить выступление, в котором, как предполагалось, он должен был уделить внимание нарушению религиозных свобод в Китае. Пенс планировал сделать свое заявление 24 июня, но сейчас Белый дом хотел бы "избежать обострения напряженности с Пекином до переговоров на высшем уровне по американо-китайской торговой войне между Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке", который пройдет 28-29 июня. По словам чиновника, "после позитивного разговора с председателем Си президент и (вице-президент) сочли более целесообразным выступить после G20". Не исключено, что уйгурам-мусульманам придется потом долго ждать, когда о них вновь вспомнят в Вашингтоне.

Станислав Стремидловский

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561276560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27
- Бюджет-2018: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2019 года №408
- Кадровые перестановки
- Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок
- В Парламенте оглашено послание Конституционного Совета
- "Хотите шиковать – идите в бизнес" – Азат Перуашев возмущен тратами госслужащих
- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Үшқоңыр"
- В Сенате обсудили вопросы аэрокосмической деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  