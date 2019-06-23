Этнические туркмены Таджикистана хранят традиции своих предков

20:17 23.06.2019 Сотни туркменских семей, проживающие на юге Таджикистан, остались здесь после развала Советского Союза. Несмотря на то, что они давно и прочно обосновались здесь и имеют таджикские паспорта, туркмены тщательно хранят традиции своих предков, но уважают и местные обычаи.



Туркменов можно сразу отличить от их таджикских соседей. В дни религиозных или официальных праздников туркменские мужчины обязательно надевают национальные шапки, а женщины – традиционные длинные платья с туркменским орнаментом.



Это – довольно закрытая община. У всех у них есть таджикское гражданство, в их паспортах обозначена их национальность – туркмены. Несмотря на то, что представители этого национального меньшинства довольно давно живут среди таджиков, они не смешиваются и тщательно соблюдают свои старинные традиции и обряды. Замечено, что редко кто из них вступает в брак с таджиками или представителями других народов Таджикистана.

Культурологи на юге Таджикистана говорят, что традиции туркмен отличаются от таджикских. Например, еще несколько лет назад среди туркменов, проживающих в районе Дусти, в 140 км южнее столицы Душанбе, был распространен обычай похищения невест, который не является традиционным для таджиков.

Но местные туркмены, также как их таджикские сограждане, соблюдают закон о "Регулировании обрядов и традиций" и поддерживают его.



Исмоил Сардоров, председатель туркменской махалли в районе Дусти Хатлонской области говорит, что принятый в 2008 году закон значительно снизил расходы местных жителей на проведение разного рода мероприятий. До принятия этого закона, только родителям невесты нужно было выплатить 25 тысяч сомони (около 2,5 тысяч долларов США) в качестве выкупа. Не все могли позволить себе жениться в тех условиях. Сейчас же эта сумма уменьшилась более чем в два раза меньше и составляет 11 тысяч сомони (около 1,1 тыс.).



"Когда закон "О Регулировании обрядов и традиций"вступил в силу, туркмены не спешили его выполнять, поскольку не хотели изменять традициям своих предков. После больших штрафов, которые заплатили несколько семей (я не помню, какова была сумма штрафов), сейчас все привыкли и соблюдают этот закон. Многие даже рады, что в проведении свадеб и других обрядов – все равны. Перед законом все равны, и он должен соблюдаться всеми гражданами страны, независимо от национальности", – говорит Сардоров.



Рузи Рахимов, 55-летний туркменоязычный житель села "Дехконобад" района Дусти, Хатлонской области, рассказал в интервью Cabar, что родился и вырос в Таджикистане. Его отец сообщил ему, что они переселились сюда в 1949 году, но по какой причине они покинули свою малую родину, он не знает.

Рахимов говорит, что похищение невест, одна из древних традиций туркмен,и она все еще встречается среди таджикских туркменов. Несмотря на то, что по законам их второй родины, это запрещено и строго карается, прецедентов, когда наказали бы туркмена, не было. Но в последние годы этот старинный обычай постепенно сходит на нет.



Рахимов сообщил, что в последние годы их свадебные обычаи все больше становятся похожими на таджикские. С таджиками у местных туркмен сложились хорошие, добрососедские отношения, и за несколько последних лет появились семьи, где имеются таджикские невестки.

"Еще десять лет назад никто из нас не мог себе представить, что мы будем родниться с таджиками. И даже было стыдно, если таджики приходили сватать наших девушек", – сказал Рузи Рахимов.



Отдавать своих девушек замуж за таджиков или женить парней на таджичках – не в обычаях местных туркменов. Однако, глобализация коснулась и их, и теперь, в ногу со временем, менталитет представителей обоих народов этого отдаленного уголка Таджикистана меняется. Здесь появились первые совместные семьи.

"Если парень и девушка полюбили друг друга, но родители девушки не согласны отдать ее, тогда девушку сватают за другого парня из своего народа. Однако, если до свадьбы или во время свадьбы эту девушку украдет ее любимый человек, то уже никто, даже родители девушки, не имеют права ничего говорить и предпринимать",- говорит Рахимов.

По его словам, если "в прошлые годы семья девушки отказывалась от украденной девушки и никто не хотел даже взглянуть на нее".



"И сейчас среди туркменов все еще наблюдается обычай похищения невест, но он уже не так распространен, как раньше. Да и уже нет такого, чтобы отворачивались от своей дочери", – продолжает свой рассказ Рахимов. – "Но если родители узнают о том, что их дочь влюблена в кого-то , а они не согласны, то они стараются спрятать свою дочь, чтобы не допустить похищения".



Огулдунди Джуманазарова, 53-летняя туркменка из Дусти говорит, что традиции женитьбы детей туркменов немного отличаются от таджикских обычаев. Таджики, в основном, предпочитают женить своих сыновей на юных, 18-19-летних девушках, закончивших только среднюю школу. Туркмены же считают, что их детям, как сыновьям, так и дочерям необходимо получить высшее образование, и только после этого они могут создавать семьи. Это, по ее словам, одна из основных туркменских традиций.

"Туркменские девушки выходят замуж в 26-27 лет, и никто из наших парней не говорит, что она слишком старая для этого. Парни тоже женятся в этом возрасте. Если мой сын полюбит таджичку, а родители этой девушки не будут против их женитьбы, я согласна принять ее в свой дом, в качестве невестки. Если молодые люди полюбят друг друга, родители не имеют права противиться их соединению, потому что это тоже – старинная традиция наших предков" – сказала Джуманазарова.



В традиционном обществе таджикских туркменов соблюдается равноправие между мужчинами и женщинами. Девочки свободны в выборе мужа и права на продолжение образования.

Такая свобода удивительна для их соседей таджиков, где женщины менее свободны и зависят от своих мужчин. Поэтому иногда здесь можно слышать вопросы, мусульмане ли они, и какую религию исповедуют?

Рузи Рахимов говорит, что они мусульмане и являются последователями Имома Азама, то есть, принадлежат ханафитскому мазхабу, также. как и таджики. В мечетях молятся рядом с их таджикским соседями и выполняют все другие предписания мусульман.



Туркменоязычные граждане проживают в двух районах Хатлонской области и отдельных мечетей у них нет. Все свои религиозные обряды, включая обряд "чаноза" (отпевание покойников), они проводят вместе с таджиками.

Что касается общественно- социальной жизни, то их вклад, например, в районе Дусти, ощущается значительнее. Большинство студентов высших учебных заведений – это туркмены, 70 процентов всех докторов и медицинских сотрудников в районе – также представители этой нации.

Туркмены, также, как и большинство таджиков Хатлонской области, занимаются земледелием. Рузи Рахимов владеет 5-ю гектарами земли, на которых выращивает хлопок и пшеницу. Еще одна статья доходов туркменских жителей области – это трудовая миграция.



В отделе Комитета религии и исполнению обрядов Хукумата района Дусти положительно охарактеризовали туркменов. Они являются гражданами Таджикистана и ежегодно, как и таджики, выезжают совершать паломничество – хадж, один из 5 обязательных предписаний для мусульман. За последние 10 лет в паломничество, в Мекку, выехало 15 граждан из числа этого национального меньшинства.

По официальным данным, в двух районах Хатлонской области, Дусти и Кабодиенском, проживают 21 тысяча туркмен. По нашим данным туркмены проживают также в еще одном районе Хатлонской области, Шахритусском, однако, к сожалению, получить точные данные по их количеству, не удалось.



Эксперты Хатлонской области не вспомнили, с каких годов точно, туркмены перекочевали на юг Таджикистана. Но то. что они тщательно сохраняют старинные обычаи своих предков, тонкости своего языка и культуры, отметили многие из них.

Ясриби Карим, эксперт по социальным вопросам из Хатлона, говорит, что несмотря на то, что у местных туркменов затруднено сообщение с их закрытой исторической родиной – Республикой Туркменистан, но его удивляет то, как им удается сохранять свои обычаи и традиции.



"Туркменистан не делает пересечение своих границ легким для своих соотечественников, проживающих в Таджикистане. Однако эти граждане всегда остаются влюбленными в свою историческую родину. Среди них есть туркмены, которые ни разу не покидали пределов своего района, но они с гордостью говорят о Туркменистане. Я помню о том, что в Хатлоне были школы с туркменским языком обучения".

Из исторических источников известно, что туркмены появились в районе Дусти приблизительно 400 лет тому назад. Большинство из них занимаются земледелием, и их роль в местном сообществе из год в год возрастает.



23.06.2019 Источник - stanradar.com

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