Пробуждение "арабской улицы", - C.Кожемякин

00:41 24.06.2019 Пробуждение "арабской улицы"



США отказали Палестине в праве на существование и дали "зеленый свет" аннексии ее земель. Остановить агрессивный блок американской администрации и крайне правых сил Израиля может объединение здоровых сил - причем как на мировой арене, так и внутри страны.



Сделка для оккупации



В перекраивании карты Ближнего Востока наступил очередной этап. Инициаторы процесса - США, Израиль и аравийские монархии - окончательно отказались соблюдать нормы международного права, заявив во всеуслышание, что их собственные интересы важнее мира в регионе и жизней миллионов людей. "Обкатка" новой реальности происходит в Палестине и требует пристального к себе внимания. Завтра наработанные здесь механизмы могут быть применены к Ираку, Сирии, Ирану и многим другим странам, чье самостоятельное развитие и территориальная целостность не входят в планы архитекторов нового регионального порядка.



Напомним хронологию событий. Сначала президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Затем настал черед Голанских высот. Согласно подписанному Дональдом Трампом указу, на оккупированную территорию Сирии распространяется израильский суверенитет. Все эти шаги грубо противоречат резолюциям ООН, но США и их союзники, очевидно, только вошли во вкус. Очередной бомбой, заложенной под национальное и международное право, может стать так называемая сделка века. Еще в прошлом году Белый дом сообщил о подготовке плана по ближневосточному урегулированию. Высокопарное определение должно было убедить мировую общественность в его беспрецедентности: согласно хвастливым заявлениям, сделка развяжет многолетний клубок конфликта и послужит благу как евреев, так и арабов.



В действительности документ отражает интересы самых реакционных кругов в руководстве Израиля и США. Его задача - закрепить оккупацию палестинских земель и навсегда отказаться от принятой еще в 1947 году резолюции Генассамблеи ООН, предусматривающей создание еврейского и арабского государств. Одиозная односторонность плана привела к тому, что Вашингтон до сих пор не решился полностью его обнародовать. Четверка главных авторов "сделки века" - старший советник (и одновременно зять) Трампа Джаред Кушнер, помощник последнего Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт - второй год колесит по миру, пытаясь обеспечить ей широкую поддержку.



Последний такой вояж прошел по маршруту Марокко - Иордания - Израиль. По его завершении был сделан ряд заявлений, которые приоткрыли завесу тайны. 8 июня в интервью "Нью-Йорк таймс" Дэвид Фридман сообщил, что "Израиль имеет право на удержание части… Западного берега реки Иордан", и высказался в поддержку еврейских поселений, которые строятся в обход решений ООН. Характерен и ряд других пассажей. Утверждая, что соглашение улучшит жизнь палестинцев, Фридман вместе с тем признал невозможность "полного урегулирования конфликта". Наконец, посол обозначил главный принцип "сделки века": "мы должны понять, почему это хорошо для Израиля".



Созвучно с Фридманом выступили другие действующие лица. Кушнер выразил сомнения в способности палестинцев осуществлять самоуправление. "Это очень высокая планка", - ответил он на вопрос, смогут ли арабы жить без юридического и военного господства Тель-Авива. А Джейсон Гринблатт и вовсе возложил ответственность за проблемы палестинцев… на них самих. Комментируя слова палестинского руководства, что экономическая блокада со стороны Израиля ведет к катастрофе, спецпосланник отозвался с явным презрением: "Они сами навлекли на себя эту ситуацию".



"Продажа иллюзий"



Эти высказывания, а также утечки в СМИ позволяют составить представление о содержании плана. Палестине предлагается распрощаться с мечтами о собственном государстве и довольствоваться существующей ограниченной автономией на значительно урезанной территории. Все незаконно построенные поселения и широкая полоса вдоль реки Иордан переходят под полный контроль Израиля. Но и на оставшихся землях Тель-Авив будет иметь свободу действий, включая военное присутствие.



Палестинским группировкам предписывается полное разоружение, за исключением немногочисленных полицейских сил. Не в пользу арабов будет решен и вопрос Иерусалима. Если не считать районов на восточной окраине, весь он переходит под юрисдикцию Израиля. Священные для мусульман места вроде мечети Аль-Акса обещают поставить под "международный контроль", но конкретные механизмы реализации покрыты мраком. Более чем туманны перспективы другого пункта. Взамен отошедших Израилю земель Палестинская автономия якобы сможет арендовать часть Синайского полуострова, принадлежащего Египту. Но мнение самого Каира по этому вопросу официально не обнародовано.



Осознавая хрупкость конструкции, Вашингтон и его сателлиты используют два традиционных инструмента: подкуп и угрозы. "Кнут" будет состоять в блокировании финансовой помощи Палестине при малейшей несговорчивости ее руководства. Кроме того, США обязуются оказать Израилю всестороннюю помощь при возможных волнениях.



Что касается "пряника", его посулят палестинским властям совсем скоро. 25-26 июня в Бахрейне пройдет международная конференция "Мир во имя процветания", посвященная сбору помощи арабским территориям. Только на первом этапе, обещают организаторы, Палестина получит 25 млрд долларов. Основными спонсорами должны стать аравийские монархии, все более активно сотрудничающие с США и Израилем. Эти же страны оказывают на автономию давление, требуя принять предложенный план. "Палестинцы должны непредвзято отнестись к мирной инициативе Трампа, - говорится в редакционной статье ведущего саудовского издания "Арабские новости". - Это переломит ситуацию и сделает мир возможным".



В самой Палестине отвергают совершающийся за ее спиной сговор. "Тот, кто хочет решить палестинский вопрос, должен начинать с политического урегулирования, а не с продажи иллюзий на миллиарды долларов", - заявил глава автономии Махмуд Аббас. Солидарность с палестинским народом высказало руководство Ирана. Президент страны Хасан Роухани назвал "сделку века" заговором, который направлен на расширение оккупации. Противостоять "историческому преступлению" обещает движение "Хезболла", а Россия и Китай заявили об отказе участвовать в бахрейнском форуме. "[Призываем] оказывать поддержку созданию независимого жизнеспособного и обладающего полным суверенитетом палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - отмечается в совместном заявлении руководителей двух стран, принятом по итогам июньского визита в Россию Си Цзиньпина.



Несговорчивость Палестины вызвала усиление давления. Упомянутый Гринблатт призвал закрыть Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Данная структура является основным источником финансирования автономии и сотен тысяч людей, изгнанных за последние 70 лет. Ранее США полностью прекратили внесение туда взносов. Растет число жертв насилия со стороны израильских силовых структур. Только за май были убиты 29 палестинцев, включая четырех женщин и четырех детей, ранены еще 312 человек. Среди погибших оказался врач Мохаммед аль-Джудейли, который помогал пострадавшим, но сам оказался под огнем. Это вполне целенаправленная политика, учитывая обещания Нетаньяху "обеспечить контроль над землями к западу от Иордана" и призывы правых СМИ "уничтожить автономию".



От неудач к переосмыслению



Несмотря на внушительность задействованных сил, "сделка века" дает сбои. Это, в частности, связано с внутриполитическим кризисом в Израиле. На прошедших в апреле парламентских выборах перевес оказался на стороне правых сил во главе с "Ликудом" - партией Нетаньяху. Однако сформировать коалицию большинства и создать правительство им не удалось. Фрондером выступила партия "Наш дом - Израиль", возглавляемая бывшим министром обороны Авигдором Либерманом. Стремясь набрать очки и явно метя в премьеры, политик потребовал начать призыв в армию харедим. Так называют представителей ортодоксальных религиозных общин, посвятивших жизнь изучению Торы. Они освобождены от военной службы, имеют отдельные школы и, как правило, не работают, получая государственные пособия. А поскольку численность харедим постоянно растет и уже превысила 1 млн человек (12 процентов населения страны), их привилегии вызывают раздражение в обществе.



Ни правые религиозные группы, ни "Ликуд" на уступки не пошли. Видя провал переговоров и не желая передавать мандат на формирование коалиции другим партиям, сторонники Нетаньяху инициировали роспуск парламента. Новые выборы назначены на 17 сентября. Для нынешнего главы правительства они станут вопросом жизни и смерти. Вокруг него все туже сжимается кольцо антикоррупционного расследования. Нетаньяху предъявлены обвинения по трем уголовным делам, первые судебные слушания должны состояться в начале октября. Сохранив власть, премьер рассчитывает избежать ответственности. Для этого уже разработан законопроект, вводящий судебный иммунитет для депутатов и министров.



Поражение Нетаньяху может также перечеркнуть "сделку века". Действующий глава правительства является главным ее поборником, а вся работа по продавливанию соглашения во многом строится на его личных договоренностях с американской администрацией. Неудивительно, что Трамп оказался сильно разочарован событиями в Израиле. "Нетаньяху - отличный парень, а теперь они вернулись на стадию выборов, - написал он в "Твиттере". - Это очень плохо, потому что им это не нужно".



Положить конец многолетнему правлению правых может только рост влияния прогрессивной части политического спектра. Его результат на последних выборах можно назвать провалом. Избирательный блок "Объединенный список", основу которого составила возглавляемая коммунистами коалиция ХАДАШ и ряда арабских партий, распался. Это не позволило повторить успех 2015 года, когда левые получили третью по величине фракцию. С трудом преодолели избирательный порог левоцентристские партии "Авода" и МЕРЕЦ.



Одна из причин заключается в пассивности арабских граждан Израиля. Имея почти 20-процентную долю в населении, они слабо участвуют в политической жизни. Явка арабов на апрельских выборах составила 49 процентов (при общей 68,5). Аналитики связывают это с двумя главными факторами. Первый заключается в разочаровании и неверии в перемены. Роковую роль сыграло принятие закона "Израиль - национальное государство еврейского народа", отнесшего арабов к гражданам второго сорта. Во-вторых, еврейские партии демонстративно игнорируют национальные меньшинства, составляя этнически однородные списки кандидатов.



Закономерным следствием стал правый крен "политического корабля". Но, как говорится, нет худа без добра. Провал левых партий подтолкнул их к переосмыслению курса. "Слева должна появиться новая арабско-еврейская партия, что в конечном итоге вдохновит избирателей и приведет к смене парадигмы", - заявила газета "Иерусалим пост". Ярким стало выступление Дова Ханина - депутата нескольких созывов от ХАДАШ. Он призвал оппозицию "выйти на арабскую улицу и сказать ее жителям, что Израиль - в такой же степени их государство, как государство для евреев".



Позитивные сдвиги уже есть. Светская социал-демократическая партия МЕРЕЦ рассматривает возможность создания единого блока с ХАДАШ. На последних выборах она включила в свой список двух арабов, что позволило привлечь голоса мусульман и преодолеть избирательный порог. Ведутся переговоры о воссоздании "Объединенного списка". Наконец, главный оппозиционный альянс "Кахоль Лаван" также заявил о намерении выдвинуть арабских кандидатов.



Важным событием стала прошедшая в конце мая общенациональная акция протеста "Защитная стена для демократии". Ее участники выступили против политики Нетаньяху. Собравший 100 тыс. участников митинг в Тель-Авиве объединил еврейские и арабские партии. "Я здесь, поскольку верю, что еврейско-арабское сотрудничество - единственный путь, который ведет к переменам", - заявил глава ХАДАШ Айман Уда.



С единых позиций левые партии выступили и по поводу "сделки века". В МЕРЕЦ предрекли катастрофу в случае аннексии арабских земель. Как и ХАДАШ, партия требует создания независимого палестинского государства.



Перспектива объединения прогрессивных сил встревожила правонационалистический лагерь. Ортодоксальное движение "Им Тирзу" запустило интернет-сайт со списками "неблагонадежных" преподавателей. Учащихся школ и вузов призывают подавать жалобы на антисионистов и коммунистов, для чего предлагается заполнить специальную форму.



Получится ли у левых дать бой противнику, станет ясно ближе к осени. Но уже сейчас очевидно, что без изменения политического курса Израиль и весь регион ждут безрадостные времена.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561326060

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27

- Бюджет-2018: Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2019 года №408

- Кадровые перестановки

- Тяжеловесы истеблишмента остались на работе: три фактора последних рокировок

- В Парламенте оглашено послание Конституционного Совета

- "Хотите шиковать – идите в бизнес" – Азат Перуашев возмущен тратами госслужащих

- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Үшқоңыр"

- В Сенате обсудили вопросы аэрокосмической деятельности

