Китай и США никак не поделят АСЕАН. Блоку из 10 стран угрожает раскол, - В.Скосырев

06:20 24.06.2019

23.06.2019



Владимир Скосырев



На публике лидеры стран АСЕАН всячески демонстрировали единство.

В Бангкоке состоялся саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Организация объединяет страны с вопиющим разрывом в уровне жизни, такие как Сингапур и Лаос. Тем не менее за 52 года существования АСЕАН стала важным фактором стабильности в регионе. Но сегодня, в условиях обостряющегося экономического и политического противоборства между Пекином и Вашингтоном, блок подвергается риску раскола. Формально АСЕАН занимает самостоятельную и нейтральную позицию, но фактически ряд стран склоняется на сторону одной из соперничающих держав.

Конференция прошла под председательством премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча. Он пришел к власти в 2014 году после военного переворота. Это навлекло на него волну критики в СМИ и правящих структурах Запада.

Но состоявшиеся недавно выборы в парламент позволили генералу предстать перед коллегами в качестве уже не главы хунты, а руководителя избранного гражданского правительства.

Выходящая в Гонконге газета South China Morning Post назвала проведение саммита в Бангкоке полным возвращением Таиланда на международную арену. Тут, пожалуй, нет преувеличения. Ведь ранее в стране происходили столкновения между сторонниками разных политических сил, которые подрывали ее престиж. Дело дошло до того, что в 2009 году из-за штурма демонстрантами здания, где проходил саммит АСЕАН, его пришлось прервать.

Накануне конференции Прают заявил, что для укрепления АСЕАН необходимо развивать инфраструктуру и взаимосвязанность между государствами-участниками. Взаимосвязанность подразумевает, что Таиланд будет участвовать в китайской инициативе "Один пояс – один путь". Об этом генерал заявил еще в апреле, присутствуя на форуме в Пекине, посвященном китайскому мегапроекту.

Но этот проект не только дает возможность развивающимся странам прокладывать железные и шоссейные дороги, строить заводы, учебные заведения, больницы благодаря китайским инвестициям, используя при этом китайские технологии и квалифицированную рабочую силу. "Пояс и путь" – это еще и орудие расширения политического влияния Поднебесной.

А на фоне нарастающего экономического и геополитического противостояния между США и КНР страны АСЕАН вынуждены просчитывать риски, чтобы не попасть под влияние ни одной из сверхдержав. Тем более что речь идет не только об экономической зависимости. Еще больший накал противоречий связан с Южно-Китайским морем.

"АСЕАН вступила в период неопределенности в результате усиления стратегического соперничества между Китаем и США. Америка именует Китай державой, добивающейся ревизии мирового прядка, а Пекин дает понять, что не уступит давлению и готов к долгосрочной конфронтации", – подчеркивает Хиру Балан, бывший заместитель генерального секретаря АСЕАН. В связи с этим пресса пишет, что в блоке наметился раскол на государства, ориентированные на Китай, и государства, ориентированные на США.

В беседе с "НГ" заведующий отделом Юго-Восточной Азии в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков сказал: "Да, в АСЕАН существуют разные точки зрения. Камбоджа в течение некоторого времени выступает как очень близкий союзник Китая. Это проявилось на саммите АСЕАН в Пномпене. Именно камбоджийцы способствовали тому, что декларация, которую должны были принять и где содержались элементы критики китайской политики, в частности по Южно-Китайскому морю, была практически не принята".

Что касается Вьетнама, то эта страна в значительной степени развивает отношения с США и собиралась даже вступить в Транстихоокеанское партнерство, задуманное американцами, от которого они, правда, после прихода Дональда Трампа к власти отказались. Но нужно учитывать, что тот же Вьетнам теснейшим образом связан с Китаем. Китай – его важнейший экономический партнер, напомнил эксперт.

"Существует угроза того, что эти разные точки зрения могут стать причиной трещины в АСЕАН. Однако, с точки зрения элит стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН – это огромная ценность для них. Благодаря этому объединению они могут говорить в полный голос на мировой арене, и их слышат", – заключил Мосяков.

Если конфликт между США и Китаем еще больше накалится, то АСЕАН придется волей-неволей искать выход из этой ситуации, пишет журнал Diplomat. Но, как сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Григорий Локшин, Таиланд сделал все возможное, чтобы снять с обсуждения спорные проблемы Южно-Китайского моря. "Основная тема обсуждения – торговля, экономика. Все члены блока встревожены тем, что США перешли на позиции протекционизма. И все они на фоне таких шагов США хотят принять меры по укреплению взаимодействия между собой", – подчеркнул эксперт.