Американский беспилотник поднял цены на нефть, - М.Сергеев

06:21 24.06.2019

23.06.2019



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



На прошлой неделе чуть было не началась американо-иранская война. В прошлый четверг военные США и Ирана подтвердили факт уничтожения над Ормузским проливом американского беспилотника. Американцы утверждают, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве. А иранцы сообщают, что выловили обломки американского дрона в своих территориальных водах.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отменил запланированный удар по Ирану, потому что это было бы непропорциональным ответом на уничтожение Тегераном американского беспилотника, добавив, что в четверг против Тегерана были введены дополнительные санкции. "За 10 минут до удара я остановил его, это непропорционально уничтожению беспилотника", – написал Трамп в Twitter. Благодаря этому обострению нефтяные цены выросли в мире примерно на 4%. И баррель нефти Brent подорожал с 61–62 до 64–65 долл.

Для российской казны это будет неплохой прибавкой. Правда, она никак не скажется ни на бюджетных расходах внутри страны, ни на нашей экономике в целом. Действительно, с начала года мировые цены не нефть поднялись больше чем на 20%. А российская экономика при этом замедляется. Причина этого парадокса в специфической политике правительства, которое откачивает из экономики все ресурсы ради пополнения валютных резервов. Именно благодаря этой политике в России падают доходы населения и снижается рост ВВП на фоне дорожающей нефти и растущих доходов от экспорта.

Неизменность этой политики в будущем подтвердил президент РФ Владимир Путин во время своей "Прямой линии" в четверг. Четырехчасовое телешоу началось с вопроса граждан президенту "Когда жизнь наладится, хотя бы чуть-чуть?". Но президент не стал обещать существенных улучшений. И рассказал лишь о весьма скромных выплатах в будущем отдельным категориям работающих, в частности пожарным.

Президент уверял телезрителей, что работа государства строится "вокруг человека… в рамках национальных проектов". Но на самом деле первым приоритетом властей является закупка иностранной валюты и создание самых больших в истории РФ золотовалютных резервов. Действительно, правительство ежедневно закупает валюту за счет бюджета в несколько раз больше, чем тратит на все нацпроекты, вместе взятые. Да и сами нацпроекты – это лишь очень небольшая часть от всех бюджетных расходов. Президент пообещал увеличить выплаты малообеспеченным семьям с детьми. Мера, безусловно, правильная. Но на фоне общей политики сдерживания доходов, которая уже привела с падению рождаемости, доплаты бедным семьям с детьми вряд ли смогут переломить негативную тенденцию вымирания. (Интересна реакция аудитории YouTube на запись "Прямой линии" президента: количество лайков оказалось в разы меньше числа дизлайков).

Завершилась неделя открытием нового фронта экономического противостояния Москвы с Тбилиси, что может обернуться значительными экономическими потерями для Грузии.