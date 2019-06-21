 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стамбул не дал себя переголосовать. Правящая партия уступила оппозиции пост мэра крупнейшего города Турции
06:34 24.06.2019

Кандидат от Республиканской народной партии (РНП) Турции Экрем Имамоглу одержал победу на повторных выборах мэра Стамбула. Ему удалось набрать 54% голосов, в то время как его оппоненту, экс-премьеру Турции Бинали Йылдырыму - только 45%. Таким образом, главой крупнейшего города Турции после многомесячных споров все-таки стал оппозиционер, который сумел привлечь на свою сторону не только светский и прозападный электорат, но и немало бывших сторонников власти. Как проходила решающая битва, наблюдал корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.
"Там много людей?" - спросила знакомую женщина, которая с мужем и детьми шла к школе, где находился избирательный участок. И получила утвердительный ответ. На часах было всего 10 утра. К полудню перед кабинками уже выстраивались длинные очереди. Пропустить голосование боялись все - даже 90-летние старики, которых внуки не без труда вели вверх по ступенькам.
Ради участия в выборах многие жители Стамбула даже перенесли отпуска - причем авиакомпании и туристические агентства шли им навстречу, разрешая менять даты вылета бесплатно.
Такого ажиотажа не было даже на президентских и парламентских выборах 24 июня 2018 года. Но если те выборы стали триумфальными для власти, то теперь вышло наоборот.

Примерно в 19:30 по местному времени (совпадает с московским) стало известно, что кандидат от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу обходит своего оппонента на целых 9 пунктов - 54% против 45%. При этом соперник - экс-премьер Турции Бинали Йылдырым не стал оспаривать победу и тут же поздравил представителя оппозиции.
Господин Йылдырым считается близким соратником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно он реализовал самые масштабные транспортные проекты (например, тоннель "Мармарай" по дну Босфора). Но и это его не спасло. Кандидатура Экрема Имамоглу оказалась для жителей Стамбула предпочтительнее. С одной стороны, он оппозиционер и критик действующей власти, с другой - правоверный мусульманин, подчеркивающий свою приверженность традициям.
Почти все избиратели, с которыми пообщался корреспондент "Ъ", отмечали "универсальность" Экрема Имамоглу, которая, очевидно, и позволила ему победить.
Единственным аргументов сторонников кандидата власти было лишь то, что оппозиционер не имеет достаточного опыта и слишком молод. При этом намек, что власть все же готова уступить пост мэра крупнейшего города, прослеживался даже в государственных СМИ. Например, в тексте о выборах, опубликованном накануне, агентство Anadolu назвало фамилию господина Имамоглу первой. На странице с результатами выборов тоже расположили сначала его, и только затем Бинали Йылдырыма.
Напомним, что местные выборы в Турции прошли еще 31 марта. На них правящая Партия справедливости и развития (ПСР) вместе со своими партнерами - Партией националистического движения (ПНД) сумела одержать лишь формальную победу. Хотя общий результат и составил 51%, практически все крупные города в западной части страны оказались в руках оппозиционеров из Республиканской народной партии. Самыми крупными потерями стали Анкара и Стамбул. Но если с оппозиционным мэром в столице власти достаточно легко смирились, то за Стамбул началась настоящая схватка. Отрыв Экрема Имамоглу от Бинали Йылдырыма поначалу составлял 25 тыс. голосов, но после пересчета части бюллетеней сократился до 13 тыс. Затем ЦИК обнаружил другие нарушения - например, что некоторые члены избирательных комиссий не были госслужащими, и назначил перевыборы. Примечательно, что Экрем Имамоглу к тому моменту уже три недели как вступил в должность мэра. Его удостоверение пришлось аннулировать.
Какую альтернативу готовят правящей партии Турции
И 31 марта, и 23 июня на пост мэра Стамбула, кроме Бинали Йылдырыма и Экрема Имамоглу, были и другие кандидаты - в основном самовыдвиженцы. Однако их присутствие было практически незаметно, и борьба за каждый голос разворачивалась только между двумя фаворитами гонки. Чтобы поддержать господина Имамоглу, некоторые кандидаты, например, от Коммунистической партии даже сняли свою кандидатуру с повторных выборов. Чтобы достучаться до последних неопределившихся с выбором, Экрем Имамоглу проехал по городам черноморского побережья, включая родной Трабзон. Расчет был на то, что жители этих городов повлияют на родственников, которые переехали в Стамбул, чтобы те обязательно поддержали земляка.
Бинали Йылдырым, в свою очередь, надеялся разыграть "курдскую карту". Желая переманить на свою сторону стамбульских курдов, он отправился в Диярбакыр, где в своей речи использовал слово "Курдистан". Но это ему совсем не помогло. "Если бы Имамоглу произнес это слово, его бы сразу назвали террористом",- сказали корреспонденту "Ъ" курды Эйюп и Хусейн, добавив, что "просто ненавидят" президента Эрдогана и его соратников. А вот господин Имамоглу, по их мнению, сплачивает турецкий народ. "На его последнем митинге все женщины были в платках",- с одобрением отметил Эйюп, давая понять, что президенту не удалось монополизировать ислам.
"Я думаю, что Эрдоган устроил перевыборы только для того, чтобы успеть скрыть коррупционные схемы",- сказал "Ъ" наблюдатель от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Хайджан Динк, племянник редактора армянской газеты "Агос" Гранта Динка, убитого в Стамбуле в 2007 году. Он отметил, что Партия справедливости и развития годами управляла городом, и никто их не контролировал, а господин Имамоглу в первые же дни своего правления поднял эту тему. Турецкий политический аналитик Мурат Еткин считает, что победа Экрема Имамоглу говорит если не о "приближающемся конце эпохи Эрдогана", то об "остановке роста его политического влияния". "Думаю, Эрдоган примет очень жесткие меры внутри партии, несколько голов полетят. В любом случае, он будет считать это не своей ошибкой, а ошибкой кого-то другого",- сказал он "Ъ".

Газета "Коммерсантъ" №107 от 24.06.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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