 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США – Иран: десять минут до войны, - Н.Бобкин
06:59 24.06.2019

Николай БОБКИН | 24.06.2019

Дональд Трамп хочет быть с Ираном поджигателем и пожарным
Ряд персон в администрации Дональда Трампа во главе с Джоном Болтоном и Майком Помпео делают все, чтобы военный конфликт с Ираном стал единственным вариантом развития событий. Здесь считают, что даже катастрофа в отношениях с Ираном оправдана во имя смены режима в Тегеране. Аргументы в пользу эскалации напряженности с Ираном, как правило, замаскированы под критику ядерного соглашения, на которое пошел Барак Обама, но действия Вашингтона указывают на другое.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США. Американские и иранские официальные лица по-разному комментируют инцидент. Основное различие в позициях сторон заключается в том, что иранцы настаивают на нарушении сбитым беспилотным летательным аппаратом MQ-4C ВМС США воздушного пространства Ирана, а американцы утверждают, что он был сбит над международными водами.

Какой версии верить?
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф представил координаты места поражения дрона, а на следующий день иранцы устроили демонстрацию фрагментов сбитого беспилотника, собранных в иранских территориальных водах. В письме Генеральному секретарю ООН и ротационному председателю Совета Безопасности (Кувейт), иранская сторона предоставила в поддержку своей версии достаточные юридические доказательства. Иранские военные отправили предупреждения о нарушении своего воздушного пространства до пуска ракеты, сбившей дрон. Тегеран призвал международное сообщество к расследованию инцидента и просит принять меры для предотвращения подобных действий США в дальнейшем.
В администрации Трампа комментировать, как обломки сбитого дрона оказались на 8 миль ближе к иранскому берегу от указанных американской стороной координат, не стали. В этот же день в Белом доме состоялось совещание. Решили начинать войну. А дальше на авансцену вышел Трамп. Сначала он решение одобрил, а затем отменил военную операцию. Сделал он это за десять минут до нанесения ударов по трем иранским объектам, объяснив это в "Твиттере" своим, оказывается, нежеланием идти на "несоразмерный" ответ, при котором могут погибнуть 150 иранцев.

The Politico иронизирует по данному поводу: "С Ираном Трамп хочет стать поджигателем и пожарным". Все это американский президент делает публично, сначала дает добро на войну с Ираном, затем якобы за 10 минут отменяет свое решение, после чего объявляет, что кризис предотвращен. И трудно не заметить, пишет The Politico, что, чередуя угрозы с отказом от них, Трамп истощает ресурс своей власти, выставляя себя обманщиком.
Вообще это стиль Трампа: угрожать и отступать, сбивая с толку друзей и врагов. Так было с закрытием границы с Мексикой, с угрозой войны против Северной Кореи, так было с Венесуэлой. И на этот раз все точно так же.

Инцидент с беспилотником произошел спустя два дня после того, как Трамп объявил, что будет переизбираться на пост президента США в 2020 году. После такого объявления нарушить свое обещание не впутывать США в новые конфликты на Ближнем Востоке, было бы явно не в его пользу. Причем война с Ираном может представлять для американцев особую опасность. Вооруженное столкновение такого масштаба потребует как минимум согласия Конгресса, в противном случае Трамп крупно рискует своей политической карьерой – абсолютное большинство избирателей войну с Ираном не поддерживают.

Кроме того, в отличие от Сирии, по которой Трамп разрешил нанести воздушные удары в 2017 и 2018 годах, иранцы обладают потенциалом для проведения ответных операций. Иран широко представлен в Ливане, Ираке, Сирии, Йемене. У иранских вооруженных сил есть сотни ракет с радиусом действия до 2000 км (могут долететь до Израиля).

Британцы и французы участвовали в ударах 2018 года. Теперь же враждебность администрации Трампа к Ирану разделяют лишь некоторые союзники Америки на Ближнем Востоке, а именно Саудовская Аравия, Израиль и ОАЭ. Присутствие в этом альянсе еврейского государства исключает широкую поддержку арабского мира.

Что касается европейских союзников, то администрация Трампа не представила им планов, которые собирается реализовать путем применения военной силы против Ирана. В лучшем случае, если США развяжут войну, они получат дипломатическую и, возможно, военную поддержку Великобритании. Повторять свой опыт поддержки применения военной силы в Афганистане и Ираке Европа не станет. Стратегии войны с Ираном у американцев нет. Есть лишь тактика оказания максимального давления на иранский режим, но и она не пользуется одобрением европейцев – в Европе хотели бы знать, каким Вашингтон видит выход из военного столкновения с Тегераном.
Задолго до избрания Трампа президентом сторонники ядерной сделки с Ираном, включая тогдашнего президента Барака Обаму, утверждали, что отказ от соглашения может привести к вооруженному конфликту. После выхода США из ядерного соглашения и возобновления санкций против Ирана администрация Трампа осталась только с одним вариантом – еще одна война на Ближнем Востоке.

Трамп призывает к переговорам с Ираном. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани объяснил, почему лидер исламской революции аятолла Хаменеи дал ответ бывшему президенту США Обаме, но Трамп не заслуживает ответного сообщения. Иранцы понимают, что враждебность правительства США к Ирану одинакова при всех президентах, но нынешний американский президент выделяется среди них исключительной непоследовательностью. Шамхани назвал его "международным рэкетиром".

Решение о том, следует ли обострять кризис, теперь в руках президента США и его команды по национальной безопасности. Трамп уже написал в "Твиттере", что он не отменил военную операцию, а лишь приостановил ее начало. С 24 июня он обещает ввести "крупные" новые санкции против Ирана. Одновременно Пентагон начал кибератаки против иранской системы ПВО. На дипломатическом же треке США отстают сейчас в иранском кризисе ото всех.

Источник - fondsk.ru
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