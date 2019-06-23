Анатомия протестов в Казахстане. Фонд Сороса раздувает и подстрекает, - А.Пахолин

07:02 24.06.2019

Алексей ПАХОЛИН | 23.06.2019 |



Анатомия протестов в Казахстане

Фонд Сороса толкает Казахстан на "территорию политического противостояния"

По мнению нового президента Казахстана К.-Ж. Токаева, главной причиной массовых протестов, произошедших во время недавних выборов главы государства, является бедность населения. Однако этой причиной все не исчерпывается. Речь идет и о попытке "раскачать" Казахстан манипуляциями извне.



Причины массовых беспорядков во время президентских выборов в Казахстане 9 июня, когда были задержаны несколько сот человек, К.-Ж. Токаев прокомментировал 13 июня в интервью телеканалу "Евроньюс". По его словам, демонстранты в основном вышли на улицы с требованиями социального характера и побудившие их к этому проблемы действительно существуют. Люди обеднели и требуют от правительства решения социально-экономических проблем. Власть их услышала, сказал президент, и будет работать над тем, чтобы эти проблемы решить. А большинство задержанных в ходе митингов (по данным "Евроньюс", 950 человек), включая протестовавших против итогов выборов, будут отпущены в ближайшее время. Однако сводить причины беспорядков к бедности не стоит. Некоторые из государств, соседствующих с Казахстаном, имеют более низкий уровень жизни, но президентские выборы там проходят без массовых протестов.



О том, что протесты инспирировались из-за рубежа, аналитики начали говорить еще в ходе подведения итогов выборов. Информацию обнародовало республиканское МВД, по данным которого несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате "во исполнение указаний зарубежных руководителей" были организованы сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), признанного экстремистским. Сведения об этом МВД получило по результатам мониторинга социальных сетей, чатов активистов ДВК и анализа поступающих из-за рубежа указаний его руководителей. Общим смыслом указаний была дестабилизация общественно-политической ситуации. Обсуждались организация заторов, транспортного коллапса, прямое противостояние с силовиками. В ходе беспорядков отмечались случаи использования камней, палок, перцовых баллонов.



В экспертной среде довольно распространенной является точка зрения, согласно которой беспорядки были организованы ДВК совместно с Фондом Сороса. Содержание финансируемого Соросом интернет-ресурса Eurasianet.org показывает, что выборы в Казахстане освещались очень плотно, в негативном ключе и с симпатией к участникам беспорядков. С 5 по 14 июня Eurasianet.org опубликовал семь материалов, посвященных президентским выборам в республике, – практически по одному материалу в день. Учитывая, что в победе К.-Ж. Токаева никто не сомневался, эта активность говорит о том, что издание интересовали не результаты, а создание поводов к общественным выступлениям.



Социально-экономические проблемы населения, и прежде всего малообеспеченных слоев, использовались для нагнетания протеста. Так, 5 июня Eurasianet.org опубликовал материал о том, что накануне выборов несколько десятков многодетных матерей и матерей-одиночек собрались на мирную акцию и потребовали, чтобы власти предоставили им жилье, пытаясь обратить на свои проблемы внимание Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Аскара Мамина. Лейтмотив статьи – нестабильность в стране, вызываемая нерешенностью социальных проблем, и подавление протестов с помощью силы. По мнению издания, задержания мирных демонстрантов, включая журналистов, с применением силы "еще больше запятнали и без того часто подвергавшийся критике процесс выборов".

О том, что внимание Фонда Сороса к любой возможности организации беспорядков носит устойчивый характер, говорило и присутствие в Алма-Ате корреспондента Eurasianet.org, который брал интервью у протестующих. Один из демонстрантов дал ему интервью даже на английском языке. Правда, имя этого человека осталось тайной.



Из публикаций Eurasianet.org ясно, зачем нужны и сами беспорядки, и подробное их освещение. В опубликованном 12 июня материале Джоанны Лиллис "Казахстан пробуждается для реформ" утверждается, что республика "вступает на неизведанную ранее территорию политического противостояния" и недавно созданная группа молодых активистов "Оян, Казахстан!" ("Пробудись, Казахстан!") надеется его возглавить. Несмотря на то, что лидеров у нового движения нет, один из активистов описывается довольно подробно. Это некий Димаш Альжанов, политолог, который учился в Великобритании и теперь борется в Казахстане за демократию. Альжанова дважды задерживали во время последних акций протеста; он выступает за ликвидацию поста президента, полномочия которого, по его мнению, чрезмерно велики, и за учреждение в Казахстане парламентской республики.

Фонд Сороса сделал заявку на формирование новой казахстанской политической элиты, обученной на Западе. В результате беспорядков, подобных тем, что были организованы 9 июня, к власти она не придет, но общественность в Казахстане и за его пределами с гипотетической элитой уже познакомили. В одной из статей содержится намек на то, каким путем собираются привести этих людей к власти: "Оян, Казахстан!" берет начало с кампании в Instagram, где актер и певец сети Ануар Нурпеисов и художница Суинбике Сулейменова начали продвигать хештеги #QazaqKoktemi ("Казахстанская весна") и #MenOyandim ("Я проснулся"). Вполне прозрачное указание на технологию цветной революции.

Как и Украина, Казахстан для Запада представляет интерес не столько сам по себе, сколько как геополитический инструмент, который можно использовать против России (и Китая тоже). Хаос, если его удастся создать в Казахстане, распространится на весь регион. Тогда и киевский майдан может показаться легкой шалостью. Расположенный между РФ, КНР, республиками Средней Азии и Ираном, Казахстан, будучи охвачен хаосом, способен экспортировать социально-политическое неустройство в соседние страны. А Россию с Казахстаном соединяет сухопутная граница длиной более 7500 километров, вдоль которой почти нет естественных барьеров и преград.

Для Запада такая игра стоит свеч. Любые затраты на нее окупятся.