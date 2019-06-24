Ситуация критическая: Европе грозят бунты мигрантов

07:13 24.06.2019

Миграционный кризис в ЕС до сих пор не разрешен. Беженцы из стран, где средний заработок в месяц в десятки раз ниже европейских пособий, не хотят уезжать.

Ладно бы они подметали улицы - нет, они просиживают штаны без работы, слоняются по городам и абсолютно ничего не делают. В Германии придумали, как избавиться от нахлебников, и стали выдавать деньги, чтобы не получившие статус беженца люди могли уехать домой.

Как вы понимаете, денежки взяли все.

Но некоторые были хитрее и через некоторое время снова вернулись, чтобы получить статус беженца. Известно уже 2506 таких случаев.



Правда, на границе их ждала неприятность: пособие пришлось вернуть. Таково правило о реинтеграции. Однако многие беженцы согласились отдать эти деньги для того, чтобы потом всю жизнь жить на халяву и корчить из себя жертву, сидя на пособии.



Конечно, Германия в данной ситуации вовсе не жертва. Никаких беженцев бы не было, не ввяжись Европа в войны на Ближнем Востоке.

Теперь в ЕС просто-напросто небезопасно - безработные беженцы устраивают беспредел, грабят, пристают к женщинам.

Ситуация критическая, но как ее разрешить, в Европе не знают. Ведь если отменить все пособия для приезжих, начнется колоссальный бунт - нахлебников в той же Германии чуть ли не столько же, сколько добросовестных работников, регулярно оплачивающих налоги.

Стоит отметить, что подобная проблема развилась и в США - там дармоедов, живущих на вполне приличное пособие, уже чуть ли не больше, чем налогоплательщиков.

Люди живут в кредитах, но рано или поздно народ обнищает полностью именно из-за подобной системы. Разложение общества, избыточная толерантность привела западный мир к погибели.



Ева Лисовская, специально для "Русской Весны"

24.06.2019