 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 23.06.2019
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Суббота, 22.06.2019
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"Мне позвонили и сказали, что собьют самолет", - Мирзиеев о возвращении 156 граждан из Сирии
07:46 24.06.2019

Во время заседания Сената в Ташкенте, 21 июня, президент Шавкат Мирзиеев прокомментировал возвращение 156 граждан из зоны боевых действий.
"Было сложно их вернуть. Мы их вернули с большими сложностями. Самолет, который мы отправили туда пришлось вернуть с полпути. Мне позвонили и сказали, что самолет будет сбит. Пришлось дать команду посадить самолет в Азербайджане. Мы отправили туда автобусы, чтобы вернуть женщин и детей. Из 5 автобусов вернулись только два. Многих не удалось забрать. Почему эти женщины уехали туда? Кто знает причину? Я все это время ждал предложений от парламента. Нужно дать предложение как работать с ними. Никто ничего не предложил до сих пор", - заявил президент.
По словам Шавката Мирзиеева, парламент должен дать предложение по поводу дальнейшей работы с возвращенными гражданами.
Ранее сообщалось, что власти Узбекистана в конце мая в рамках гуманитарной операции "Добро" вернули на родину из Сирии и Ирака 156 узбекистанцев, в основном женщин и детей.

"Этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь", – говорилось в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
На днях стало известно, что одной из женщин, вернувшихся из Сирии, власти Узбекистана подарили двухкомнатную квартиру.

Источник - CA-NEWS
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