Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк. Акт XXXII в Париже, - Э.Лимонов

12:09 24.06.2019

Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк

Акт XXXII в Париже



За двое суток до субботы всех смутил Эрик Друэ, заметная и, пожалуй, самая радикальная фигура среди лидеров "жилетов". Он запостил в интернете видео, в котором призывает своих "собратьев" перестать ходить на заявленные манифестации, каковые, по его мнению, не приносят результатов, и ориентироваться на "блокады".



Эрик Друэ надеется, что 22 июня станет отличным дебютом, начиная с которого желтые жилеты "войдут" в этот тип акций.



"Мы реально начнем с ними меряться силами. Если ВСЕ подымутся внезапно, правительство не будет иметь иного выбора, как ответить на требования граждан", - заключает он.



Впрочем, одновременно "жилеты" опубликовали маршруты манифестаций на 22 июня, самый значительный из которых - это маршрут от Берси, через площадь Бастилии, заканчивается он на площади Этьен д"Орвез. В 11.30 маниф (так коротко называют манифестации сами французы) выдвигается из Берси и в 18 часов закончится на Этьен д"Орвез. Протяженность маршрута 9,5 километров.



Поскольку это штука новая для желтых жилетов (или уже забытая старая), вот вам еще дополнительные сведения о блокировании.



Анонс, украшенный поверху двумя желтыми жилетами и двумя французскими флагами, гласит :



"ВСЕМ ФРАНЦУЗАМ



ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ



22 ИЮНЯ 2019 ГОДА



Повышения цен продолжаются!



Бензин, Газ, Электричество, услуги…



С Т О П !



МЫ блокируем все!



Всеобщая забастовка!



Ronds Points (там, где автомобили идут по кругу), платные услуги (парковка, плата за проезд по платным дорогам), порты, публичные сервисы, налоговые сервисы, префектуры, мэрии, рафинарии (центры перегонки нефти, сахара и пр.), склады, мультинациональные компании".



Похвалюсь тут, что я, ЭЛ, выдвигал программу гражданского сопротивления, - "трех НЕТ", где в три группы были мною скомпонованы как раз вышеперечисленные объекты не позднее чем в 2011 году. Никто меня не поддержал тогда в России. А в 2010 либеральный сайт "Грани.ру" опубликовал мою статью о бесполезности санкционированных акций оппозиции, только несанкционированные!



Продолжаю переводить с французского источника :



"Всеобщая мобилизация 22 июня, блокада всей страны. Инициатива, выдвинутая Эриком Друэ, Жеромом Родригесом, Олив Олив и многими другими.



ЭРИК ДРУЭ: "Главное - организоваться заранее. Если вы не находите акции рядом с вами, держитесь поблизости 22 июня утром и следите за соцсетями, чтобы найти акции, к которым захотите примкнуть.".



ОЛИВ ОЛИВ: "Если Вы не знаете, куда идти для блокирования 22 июня, идите туда же, на те же ronda points, что и 17 ноября. Информация будет распространяться о том, где вам присоединиться к блокированию. Многие каналы приготовляются, чтобы распространялась информация. Туча блокирований предвидится".



Глубокой ночью прибыл репортаж от Yvan Hardoy:



"Вышли около полудня от Берси на дистанцию в дюжину километров, чтобы достичь церкви Сент-Тринити возле вокзала Сент-Лазар.



Свыше тысячи двинулись мы от Берси, потом количество удвоилось по пути. Это провинциалы ответили на призывы действовать в их регионах, а то было бы больше участников.



Национальный флаг-"триколор", цыганские знамена и неизбежные бретонские, палестинские, пиратские, так же как и стяг Жанны д"Арк, с гордостью размахивал им антилец - давний участник акций жилетов. Жанна была бы, несомненно, на стороне жилетов.



Всякого рода публика, как обычно на манифестациях жилетов: сами жилеты, но также леваки, антифа, люмпен-пролетарии, молодые панки, так же как избиратели Марин Ле Пен, либо по убеждениям, либо против Макрона. Нужно поговорить с ними, чтобы узнать, что они избиратели Марин Ле Пен, так как они себя не афишируют, чтобы не привлечь внимание антифа.



Молодец с большой бородой, прямиком пришедший из 70-х годов, строя из себя политкомиссара, спрашивает у одной "жилетки", несущей надпись "Канал историк" на своей одежде - знает ли она, что "Dieudonne / крайне правый" носит такую же надпись. Ответ негативный.



Можно констатировать определенную, если можно так выразиться, эволюцию в движении крайне правых, от Дрио Ла Рошеля и Бразильяка до чернокожего Dieudonne!!!



Выход из Берси, вернусь к нему… Манифестанты старались не допустить в свои ряды ультра-желтых и антифа, чтобы не провоцировать полицию, поскольку они бросают камни и бутылки в полицию и затем растворяются в массе народа.



Утверждается, что никакого насилия не случилось, во всяком случае, в Париже.



Это не совсем так или совсем не так.



Когда наша манифестация проходила перед Лионским вокзалом в самом начале, несколько малолеток увлекли участников сделать тур по вокзалу. Небольшой тур перед туристами и пассажирами, которые рассматривали жилетов как коровы поезд, с унылыми взглядами.



Чтобы их встряхнуть немного, несколько жилетов адресовали им новые речевки: "Работай, потребляй и закрой твой рот!" Но все равно не было никакой реакции.



Ясно, что, вываливаясь из вокзала, манифестанты нашли рассерженную полицию. Полиция заняла позицию, сигнализирующую жилетам, что их отступление от прописанного маршрута затянулось.



Затем кортеж двинулся к Бастилии. В этот раз полиция сопровождала жилетов со всех сторон, чтобы избежать новых "диких манифестаций"



"Если вы не многочисленны, то заткнитесь!" - говорил Селин. Но жилеты не только не заткнулись и продолжили петь, но простое отвлечение полиции, которая поверила, что они смирились и идут спокойно по предписанному маршруту, позволило сотне из них направиться в сторону площади Республики, под одобрение Фаоузи Леллуша (один из лидеров жилетов). Необходимым тогда стало вмешательство нескольких дюжин жандармов на мотоциклах, чтобы вернуть сбежавших "на правильную" дорогу.



Не желая подставить себя в третий раз под неприятный сюрприз, силы правопорядка блокировали все поперечные улицы и даже туннели метро на пути манифестантов. Однако вблизи Восточного и Северного вокзалов многочисленные манифестанты тотчас после метро Пуассонниер влились в рю де Беллефонд, вместо того, чтобы идти прямо по рю Ла Файетт.



Однако трудно ведь закрыть все окружающие маршрут манифестации улицы. Из Префектуры Полиции как предвидеть, что жилеты пойдут туда?



Таким образом, новая интервенция полиции материализовалась в виде полицейского кордона, чтобы вернуть манифестантов на "нормальный" маршрут. В другой день это был бы не кордон полиции, но взрывы слезоточивых гранат, но это не был тот день, другой был приказ…



Прибыли, наконец, к пункту назначения на площадь Эстиенн д"Орвез, полностью сдавленные полицией и жандармами.



Одна забавная сцена: дрон префектуры полиции, приветствуемый с шумом жилетами, был внезапно атакован четырьмя чайками (речными, с Сены, ЭЛ). Дрону пришлось удирать.



Сцена была долгой, толпа аплодировала чайкам. Надеюсь, кто-нибудь снял эту сцену.



В 19 часов неукротимые не были на площади Республики, как это обычно они делали в последние недели, пробиваясь туда. Площадь оказалась оккупирована стендами сельхозпродуктов - точнее, производителями экологически чистых продуктов.



В провинции манифестации прошли, среди других городов: в Тулузе, Марселе, Лилле, Белфорте. Так же как и разблокирование пунктов оплаты на платных дорогах. Эрик Друэ и Жером Родригес присутствовали в Шамон-Сенлис, что в департаменте Уаза, но и другие операции имели место, в частности в пункте оплаты около Евро-Дисней.



А в Уазе супрефект Сенлиса, приехавший на место, должен был ретироваться под негодующие крики и свист жилетов. Затем вмешались жандармы, стреляя слезоточивыми гранатами, чтобы очистить место.



В следующую субботу это будет Акт XXXIII".



Добавлю я, ЭЛ.



Около 11 часов в субботу жилеты блокировали морской вокзал в Сент-Мало, вызвав огромные пробки. Только через 3 часа полицейские разблокировали дорогу, убрав людей, сидевших прямо на дороге.



В Марселе, у Старого Порта демонстрировали от 500 до 600 жилетов. "Под взглядами полицейских сил, которые были более многочисленны и заметны, чем в предыдущие субботы".



Результаты субботы 22 июня.



Le Nombre Jaune - 25553 по всей Франции.



МВД Франции - 11800 по Франции, 1100 в Париже.



Эдуард Лимонов