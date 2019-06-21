В Алматы открыли памятник фигуристу Денису Тену

12:13 24.06.2019

В Алматы 22 июня открыли памятник Денису Тену (1993–2018), известному казахстанскому фигуристу, трагически погибшему почти год назад.



Памятник расположен на улице Байсеитовой, чуть ниже улицы Курмангазы - рядом с тем местом, где Денис Тен получил смертельное ранение ножом летом 2018 года. Его нанес один из преступников, пытавшихся украсть зеркала с машины спортсмена.



Высота фигуры – два метра и сорок сантиметров. Она установлена на невысоком гранитном постаменте, в который вмонтирована копия бронзовой олимпийской медали. Рядом с монументом – две гранитные стены высотой около полуметра. На ближней стене выбито имя спортсмена, годы его жизни, цитаты и перечень наград. Вторая стена переходит в скамейку.



На открытие памятника пришли десятки людей. На церемонии выступили заместитель акима Алматы, известные деятели культуры и спорта Казахстана, несколько композиций исполнил детский хор. Завершилось открытие запусканием в небо красных воздушных шаров в форме сердца.



Монумент предполагалось открыть в день рождения Дениса Тена – 13 июня. Но церемонию перенесли почти на десять дней. Официальной причиной было названо то, что мемориал не был готов.



Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев заявил репортеру Азаттыка, что финансирование памятника и мемориальной стены осуществлял акимат города.



Работа началась в январе этого года. Памятник выполнил скульптор из Санкт-Петербурга Матвей Макушкин. Скульптура изготовлена из бронзы. Она запечатлела выступление спортсмена в финале зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, на которых он завоевал бронзу – первую олимпийскую медаль по фигурному катанию в истории Казахстана.



Среди других спортивных достижений Тена – серебро и бронза чемпионатов мира, золото Чемпионата четырех континентов, Азиады и Универсиады.



В январе суд в Алматы приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова - к 18 годам лишения свободы каждого. Обвиненная в недонесении о преступлении Жанар Толыбаева была приговорена к четырем годам тюрьмы. Позднее ее наказание смягчили. Родственники спортсмена подавали апелляцию, не согласившись с приговорами.



Гибель Тена вызвала широкий резонанс в стране и за рубежом, в частности, усилила требования провести реформы в полиции.