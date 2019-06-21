 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в Центральной Азии не любят, когда в дом входят в уличной обуви
12:16 24.06.2019

Казахское общество возмутило поведение вице-премьер министра Гульшар Абдыкаликовой, которая придя в дом к многодетной семье, не сняла обувь. Пользователи усмотрели в этом неуважение к дому, в который она пришла.

Kaktakto решил разобраться, почему в некоторых странах вас попросят разуться, а в других вы сможете войти в дом в уличной обуви. И никто на вас не посмотрит косо.

Традиционный аспект

В странах Азии принято есть за очень низким столиком, а полы чаще всего покрыты кошмой, кийизами и жер-тошоками. Спят жители Центральной Азии тоже на полу, поэтому ходить в уличной обуви здесь просто не принято.

В Японии тоже полы в домах покрыты тонким татами, на котором спят и ставят очень низкий стол для еды и чаепитий. Уличная обувь снимается у самого входа, там, где уровень пола ниже, чем в остальном помещении. Считается, что вы действительно вошли в помещение не тогда, когда вы закрыли за собой дверь, а только после того, как сняли уличную обувь, переобулись и поднялись на татами.

В России полы в домах как крестьян, так и более богатых людей тоже застилались коврами и домоткаными дорожками, поэтому разуваться перед входом в дом было обязательно.

Летом крестьяне редко ходили в обуви, поэтому перед домом стояло корыто, в котором обязательно мыли ноги прежде, чем войти. А зимой у каждого крестьянина были уличные и домашние валенки.

Религиозный аспект

По канонам ислама правоверный мусульманин должен совершить омовение перед тем, как прочитать намаз. Процесс омовения подразумевает и мытье ног.

Кроме того, очень важно держать место молитвы в полной чистоте. Поэтому в доме и в местах молитвы люди не ходят в уличной обуви, дабы не осквернить место поклонения или богослужения.

Так, в Ташкенте, при посещении мавзолея Шейха Ховенди ат-Тахура, мавзолея Хасти Имам и других святынь следует снять обувь у входа.

В синтоизме - из уважения к богам и усопшим предкам и для сохранения чистоты их душ - молящиеся снимают обувь до порога храма. В Японии и Китае правило снять обувь распространяется и на храмы других конфессий.

Такие же предписания существуют и у иудеев, которые, скорее всего, ориентируются на указания в Торе о необходимости снимать обувь на святой земле.

В индуизме тоже предписывается снимать обувь, а также омывать ноги перед входом в храм. Для этого многие индусы носят специальную обувь без задников.

Климат и чистота улиц

Важную роль играют климатические особенности региона. В Центральной Азии климат засушливый и пыльный. Поэтому сложно представить себе людей, разгуливающих в уличной обуви по дому.

В средиземноморских странах, где климат морской и очень мягкий, пыли почти нет, поэтому ходить там по дому в уличной обуви вполне нормально.

Нельзя не учитывать и планировку улиц в Европе и США. Уровень покрытия всегда на несколько сантиметров выше, чем земляных/песчаных или иных обочин, плюс бордюры встречаются в разы чаще, чем на улицах российских и центральноазиатских городов.

На крупных магистралях, особенно в США, системы дренажа и водоотведения вообще произведение инженерного искусства. Многие пешеходные пространства в разной степени обильности посыпаны щепкой с пропиткой, которая позволяет щепе не промокать и всегда держаться выше земли.

Многое зависит и от климата. К примеру, в скандинавских странах, где климат суровый, а в домах нет центрального отопления, ходить без обуви чревато простудой.

Нельзя не учитывать и чистоту улиц. В большей степени это справедливо для Великобритании и стран содружества, однако и в США за чистотой асфальта и пешеходных покрытий следят очень внимательно.

В районах в среднем 1 раз в 1-4 недели асфальт и бетонные пешеходные дорожки моют не только водой, но и добавляют экологичные моющие средства.

Медицинский аспект

Снимать уличную обувь при входе в дом очень полезно с точки зрения заботы о своем здоровье. Исследователи из Университета Хьюстона утверждают, что люди, которые не разуваются в помещении, подвергают близких угрозе диареи. Автор исследования профессор Кевин Гарей с группой исследователей изучил распространенность бактерии, которая поражает кишечник.

Гарей взял 2500 образцов и около 26,4% подошв обуви показали положительную реакцию на бактерию, которая может вызвать болезненные спазмы желудка.

Опасней всего в уличной обуви входить в дом, где есть маленькие дети, ведь они имеют привычку все тянуть в рот.

Источник - Kaktakto
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561367760
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