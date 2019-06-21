"Сексуальные секты" и мафия извращенцев: враг разрушает семью и цивилизацию

12:22 24.06.2019 Адвокат Адвокатской палаты Московской области, руководитель Научно-исследовательского и экспертного учреждения "Центр экономических и социальных исследований и экспертиз" Александр Александрович Корелов прокомментировал страшный случай, о котором "Русская Весна" писала 20 июня.



"Случившееся на днях происшествие, когда в больницу попал двенадцатилетний подросток с признаками сексуального насилия, является очень показательным случаем. Показательным не только тем, что насилие над детьми продолжает иметь место. Такие случаи бывали и раньше, даже в спокойные советские времена.



Но особо показательно то, что этот молодой человек был растлен усыновившим содомитом и его партнерами, проживавшими в блудном сожительстве, которое современное безумное журналистское сообщество уже окрестило "однополым браком".



Уже несколько лет мы все наблюдаем полную деградацию современного общества, прежде всего общества пресловутых "западных стран", которое по явной указке политического закулисья целенаправленно и настырно навязывает всем нам свои похабные "ценности", явно не совпадающие не только с традиционными нравственными устоями, но и со здоровой психикой.



Давно понятно, что любой политик или примкнувший к ним (и к денежной кормушке) "правозащитник", считающий, что браки могут быть однополыми, является либо шизофреником, либо мерзавцем.



Если политик искренне считает, что брак может быть однополым, то это явно свидетельствует о наличии у него бредовых идей. Ведь понятие "брак" никак не вяжется с понятием "однополости". Брак - это союз разнополых людей. И он точно также не может быть однополым, как и квадрат не может быть круглым.



Если же политик искренне так не считает, но все равно говорит об однополых случках, как о браках, то этот политик или правозащитник - откровенный подонок, место которому в бараке № 5 имени товарища Берии.



К слову сказать, чем больше я смотрю на разгул современной западной лжедемократии, тем больше уважаю товарища Сталина. Не будучи идейным сталинистом, я вижу, что многое из того, что называют репрессиями, было совершенно нормальной деятельностью по защите нашего народа от западного и прозападного отребья.



К такому отребью российское, пока еще не окончательно разложившееся, общество относит как активных участников, так и различного рода лоббистов так называемого ЛГБТ-сообщества, пропагандистов половых извращений, адепток феминизма, чайлдфри и прочую им подобную гниль.



Я уже много лет занимаюсь проблематикой опасных для общества явлений. И могу со всей определенностью заявить, что "ЛГБТ-сообщество" ничем не лучше тех же сайентологов, "секты бога Кузи" и прочих сект.



Одной из проблем, обозначившихся в последние годы, стала проблема "сексуальных групп", т. е. небольших по численности объединений граждан на почве тех или иных половых извращений, начиная от "тантрического секса" и заканчивая махровым садомазохизмом.



Эти группы имеют признаки сект, но основаны они на ином, не религиозном фундаменте, хотя и ничем не отличаются от сект по методам обработки сознания. Вокруг подобных групп уже формируются устойчивые преступные сообщества, промышляющие не только банальным мошенничеством, но и торговлей "живым товаром".



В последнее время специалисты наблюдают рост криминальной активности вокруг сексуальных групп так называемого БДСМ-сообщества. Спрос на эту патологию, подпитываемый пропагандистским мусором типа "Пятидесяти оттенков серого", рождает и предложения для особо утонченных ценителей этой формы полового удовлетворения. И этим не замедлили воспользоваться различного рода криминальные элементы и аферисты.



По методам своей деятельности и методикам промывания мозгов ЛГБТ ничем не отличается от сект.



Содомитский "прайд" - это замкнутое сообщество, обладающее собственной разветвленной структурой, экономикой, идеологией.



Точно так же, как и любая секта, "ЛГБТ-сообщества" имеют свои знаки отличия, пытаются навязать другим собственную бредовую концепцию человеческих отношений, свой "птичий язык" и свою систему понятий и терминов.



Такие выражения, как "однополый брак", "сексуальная ориентация", "гомофобия", "гендер" и им подобные - не более чем обычные словотворческие измышления, имеющие целью изменить мышление людей в пользу принятия извращений.



Мы смело можем утверждать, что "ЛГБТ-сообщество" - это международный криминальный синдикат, основу экономики которого составляет торговля подростками, их вовлечение в проституцию и порнографию. И здесь мы видим сходство с сектами. Те же кришнаиты собирают пожертвования, что не мешает им делать свой бизнес. Сайентологи не отказываются от денег своих адептов, попутно зарабатывая на гостиницах, банках, агрокомплексах и т. д.



То же делают и лидеры ЛГБТ-организаций. Торговля детьми не препятствует сбору пожертвований "на защиту геев Чечни". Лишние денежки им не мешают.



Легковерные западные обыватели иногда добровольно, а чаще по принуждению вносят солидные суммы на счета содомитозащитных организаций.



На первый взгляд, это обычная остапобендеровщина. Ну мало ли способов относительно законного отъема денег у европейских или американских "кореек".



Но здесь, как и в сектах, суть несколько более глубокая.



Любая цивилизация только тогда чего-либо стоит, когда она может передавать свои накопленные богатства и знания из поколения в поколение. Это на языке науки называется внегенетическим наследованием.



Институт семьи всегда был и остается самым эффективным институтом передачи наследства. Семьи, государства и цивилизации богатеют не только тогда, когда умеют заработать, но и тогда, когда могут сохранить и преумножить богатство из поколения в поколение.



Механизм разрушения здесь очень прост. Если вы заработали много денег, купили себе дворцы или острова в Индийском океане, но у вас нет детей, то после вашей неминуемой смерти нажитое вами богатство отойдет посторонним людям.



То же касается и цивилизаций. Если цивилизация накопила мощный научный и материальный потенциал, но утратила способность передавать это по наследству, то она исчезнет.



На ее месте возникнет новая, более перспективная цивилизация арабов, китайцев, индусов.



И это видно уже невооруженным взглядом. Не так давно во время поездки в один из университетов Китая я увидел группу молодых европейцев. По возрасту то ли старшие школьники, то ли младшие студенты. Серьги в ушах, пирсинг, наколки, странные шизофреничные прически и наряды… Все это разительно контрастировало с аккуратными стрижками и скромным внешним видом китайской молодежи. Я обратился к моему коллеге, известному профессору А.Л. Дворкину: "Александр Леонидович! Посмотрите на китайцев и на европейцев. Как вы думаете, за кем будущее?" Вывод был очевиден.



Западноевропейская молодежь давно уже неконкурентоспособна. И не способна к воспроизводству будущих поколений.



Современная Европа давно уже не принадлежит европейцам. Крупные концерны, "бренды" западной экономики во многом скуплены арабами, китайцами, русскими и т. д. В Европе коренное население из-за малой рождаемости замещается некоренными народами.



Это же во многом, к сожалению, относится и к нашей стране.



Так на наших глазах и с нашим участием совершается крах крупнейшей цивилизации Европы.



И в этом немалая доля "заслуг" как сект, так и различного рода сексуальных сообществ.



Давно замечено, что деятельность практически всех сект направлена на разрушение института семьи, на нарушение преемственности и наследования поколений. Это делается не только для того, чтобы сократить численность населения, но и для концентрации капитала в руках как руководителей сект, так и тех, кто закулисно руководит этими руководителями.



Ведь вполне очевидно, что вместо того, чтобы передать накопленное богатство своим детям, адепты сект передают все наследственное имущество, в том числе и по завещаниям, руководителям этих организаций.



То же касается и ЛГБТ. Понятно, что детей в однополых лжебраках не рожают. Поэтому все накопленное передается по наследству либо чужим людям, либо главарям содомитских организаций.



Так происходит постепенное вымывание наследственного капитала, составляющего основу национальных экономик европейских государств. А если мы учтем, как активно лоббисты содома вербуют в свои ряды молодежь, то прибыльность подобного бизнеса возрастает в разы. Равно как и ущерб совокупному капиталу развращенных стран.



Но, как и в любом другом криминальном бизнесе, организованная преступность нуждается в легализации и защите перед законом.



Для защиты ЛГБТ-преступности, преумножения их капиталов служит продажный институт правозащитников.



Эта паскудная прослойка юристов, журналюг и прочих трущихся на ниве "защиты прав сексуальных меньшинств" не более чем ширма, прикрывающая темные дела мафии.



Вольно или невольно все эти личности являются подельниками в преступлениях на ниве работорговли, порнографии, в том числе детской, подростковой (и не только) проституции.



И об этом все прекрасно знают, но предпочитают молчать. Ибо мафия врагов своих не прощает.



Не так давно в Великобритании были вскрыты преступные ячейки влиятельных извращенцев. Но расследование в отношении них было прекращено при личном вмешательстве премьера Терезы Мэй. Япония погрязла в скандалах на почве сексуальной эксплуатации детей и подростков. Проблема также погашается при помощи запугивания и преследований противников содомии.



Украина, Молдавия, Сербия - это страны, регулярно поставляющие молодых девочек и мальчиков на рабовладельческие рынки по всему миру.



В России такие случаи тоже имели место. Ведь наша страна наряду с другими странами Восточной Европы расценивается рабовладельческой мафией как перспективный донор, поставщик юных тел для черных трансплантологов, и многочисленных богатых сластолюбцев.



Именно для защиты российских детей в нашей стране в ускоренном порядке были введены законодательные меры по защите детей от информации, приносящей вред их психическому и нравственному развитию, по запрету на усыновление в страны, где процветают "однополые браки" и ряд других мер.



Следует отметить, что все потуги западного криминалитета, сопряженные с коррупционными схемами в посольствах западных государств, не дали ожидаемого эффекта.



В целом, планы по созданию ЛГБТ-лобби в нашей стране были разрушены.



На ниве содомизации действуют разрозненные маргинальные группировки и их интересы лоббируют некоторые "правозащитные структуры", имеющие своих покровителей в посольствах ряда государств.



Всем известно, что Санкт-Петербург является прорубью в Европу. Так вот на поверхности этой проруби уже несколько лет болтается Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, с завидной регулярностью защищающий интересы содомитских организаций.



Не знаю, умышленно или нет гражданин Шишлов подыгрывает мафиозным структурам, но то, что он сознательно искажает саму суть правозащитной деятельности и способствует ухудшению общественно политической обстановки в нашей стране - это факт.



Впрочем, он не одинок.



Еще одним центром неблагополучия является Пермь.



Этот город давно получил дурную славу из-за неумной деятельности различного рода пошлых "галеристов", "экскурсий по злачным местам" и скандалов вокруг "девочек с зелеными волосами".



В Перми, например, действует интернет-издание "Звезда", которое регулярно размещает статьи о пермских извращенцах. Такой интерес к перверсиям можно объяснить глубокой психической патологией руководства этого издания или недалеким умом, но вполне понятно и иное: неизжитый подростковый комплекс неполноценности и желание "насолить бабушке".



Вот именно из-за такой психической незрелости и отсталости и появляются "экскурсии по борделям Перми" или статьи о "тяжкой доле" лиц, страдающих транссексуализмом.



Хотя чему удивляться… Все, что касается данной сферы, сплошь пропитано духом сумасшествия.



На ниве защиты половых извращений уже давно и прочно стоят "правозащитные" структуры Совета Европы, Организации Объединенных Наций, Европейского суда по правам человека.



Я не одинок в своем презрительном отношении к подобной деятельности этих организаций. Современная западная "правовая мысль" умудрилась в корне испоганить саму суть концепции прав человека, одним из краеугольных камней которой была защита традиционной нравственности, семьи.



В России сложилось вполне единое мнение, что подобные западные правовые и политические искажения в нашей стране не действуют. Граждане России вправе не придерживаться и не соблюдать маразматические европейские толерантные и "гендерные" нормы. И никто не вправе навязывать нам свои глупые "ценности". Мы свободны от этих западных идей и вправе оказывать жесткое противодействие навязыванию любых западных сексуальных теорий.



Но в данной сере еще предстоит сделать многое, чтобы окончательно добить любые попытки лоббировать чуждые нашему народу тенденции.



Прежде всего надо законодательно закрепить понятие сексологической нормы, пересмотреть подходы к классификации психических заболеваний, чтобы не идти на поводу ангажированных проамериканских психиатрических организаций, решительно запрещать любую деятельность направленную на популяризацию сексуальных отклонений в любой их форме.



Необходима разработка и внедрение комплекса мер, направленных на пресечение деятельности как организаций, так и физических лиц, осуществляющих деятельность по вовлечению людей в деятельность сексуальных групп, вплоть до уголовной ответственности.



Надо объединять усилия юристов и дипломатов с целью возврата практики защиты прав человека к принципиальным положениям Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.



Надо четко и недвусмысленно заявить о том, что высшей и единственно полноценной формой половых отношений является семья и рождение детей.



Все остальные формы половых отношений по сути являются неполноценными и не равноценными браку. По сути это полностью соответствует естественным духовным и биологическим законам, несоблюдение которых чревато катастрофическими последствиями для нашей страны.



Поддержка материнства и детства, возврат женщин из офисов в семью, поддержка молодых супругов, направленная на снижение фактического возраста вступления в брак, стимулирование рождаемости - все это требует тщательной проработки нормативных актов различных уровней.



Для этого нужна здоровая идеологическая модель, пресекающая любые опасные для общества идеологические концепции, включая не только пропаганду половых извращений, но и феминизм, идеологию чайлдфри и им подобные.



Россия должна снова стать страной многочисленных, умных, здоровых и счастливых детей. Это должно быть основной целью и задачей государства". Источник - Русская весна

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