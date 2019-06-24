 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.06.2019
21:10  Минобороны Казахстана ликвидирует последствия взрыва в Арысе
21:09  В Узбекистане разрешили применять оружие в целях самообороны
20:44  Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва
20:40  Национализм это ошибка, - А.Дугин
20:36  Трамп ввел персональные санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
17:26  Взрыв в казахстанской в/ч на станции Арысь - 46 пострадавших
16:18  Акимом казахстанского Актобе назначен Мавр Абдуллин

15:42  Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков
15:37  Кибервойны как новая реальность, - В.Коровин
12:22  "Сексуальные секты" и мафия извращенцев: враг разрушает семью и цивилизацию
12:18  В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП
12:16  Почему в Центральной Азии не любят, когда в дом входят в уличной обуви
12:13  В Алматы открыли памятник фигуристу Денису Тену
12:09  Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк. Акт XXXII в Париже, - Э.Лимонов
07:46  "Мне позвонили и сказали, что собьют самолет", - Мирзиеев о возвращении 156 граждан из Сирии
07:25  Новые библейские войны: смерть политкорректности в Европе, - О.Андреева
07:18  Как меняется власть в Казахстане, - Д.Ашимбаев
07:13  Ситуация критическая: Европе грозят бунты мигрантов
07:02  Анатомия протестов в Казахстане. Фонд Сороса раздувает и подстрекает, - А.Пахолин
06:59  США – Иран: десять минут до войны, - Н.Бобкин
06:57  Банковские счета всех членов семьи экс-кыр-президента Атамбаева будут проверены. Решение суда
06:34  Стамбул не дал себя переголосовать. Правящая партия уступила оппозиции пост мэра крупнейшего города Турции
06:28  Очередная показуха для президента Мирзиеева: Детей взяли в "аренду" в еще не открывшийся детсад
06:27  "Я изменилась": Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банках
06:21  Американский беспилотник поднял цены на нефть, - М.Сергеев
06:20  Китай и США никак не поделят АСЕАН. Блоку из 10 стран угрожает раскол, - В.Скосырев
00:41  Пробуждение "арабской улицы", - C.Кожемякин
00:02  Кто, с кем и как борется за власть в Грузии, - С.Тарасов
Воскресенье, 23.06.2019
20:17  Этнические туркмены Таджикистана хранят традиции своих предков
10:56  Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту", - С.Стремидловский
07:21  Посадит ли Жээнбеков Атамбаева? - Г.Михайлов
07:19  Новый союз Душанбе и Тегерана: Дипломатическая поддержка в обмен на инвестиции?
07:16  БишСтрасти. Атамбаев собрал родо-племенное ополчение и готов к обороне
00:56  В УзбСенате появится Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства
00:49  Как США могут организовать иранскую провокацию, - В.Прохватилов
Суббота, 22.06.2019
19:38  Как кыргызстанка Анна Оглоблина стала рекордсменкой мира по бегу в горах
19:03  Экс-кыр-президент Атамбаев заявил, что президент Жээнбеков брал у него деньги
18:32  Повторится ли в Киргизии сценарий 2010 года? - "ВечБишкек"
12:29  Мэрский подход: турки отменяют отпуска ради выборов
12:25  Площадь их несвободы: в Тбилиси начался бессрочный протест, - Э.Байназаров
12:22  Как Казахстан умудрился попасть в рекордсмены по разводам, - тектанушы-родолог А.Сагимбаева
12:20  В "незалежной" готовятся к повторению югославского сценария, - "СП"
12:18  "Идиоты у власти". Что происходит в Тбилиси, - Г.Вашадзе
12:16  "Пятая колонна". Как сотрудники посольства США руководят кыргызскими НПО
12:00  Каз-теннисистка Ю.Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира и рвется в топ-10 мирового рейтинга
09:28  Корейский козырь Си Цзинпиня, - Юрий Тавровский
09:26  Почему США отказались от удара по Ирану. Попытка втянуть Трампа в ненужный ему конфликт, - К.Черемных
09:08  Семейные тайны туркменского правителя
09:05  Бишкек. Противостояние властей и Атамбаева. Эксперты опасаются провокаций и беспорядков
08:10  Персидская ловушка для Трампа, - Д.Дробницкий
07:12  Очередная эпидемия косит скот в Ахалском велаяте Туркменистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков
15:42 24.06.2019

Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство "Северного потока". А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется.

В списке важных геополитических проблем 2019 года газовый транзит занимает первые строчки. Ни много ни мало решается судьба газового рынка Европы. В центре событий – Украина и ее транзитный контракт с Газпромом, который истекает в конце года. А также – Дания, которая затягивает выдачу разрешения на прокладку второй нитки "Северного потока". Уже сейчас очевидно, что проект не будет завершен в срок. А, значит, договариваться о транзите российского газа в Европу на тех или иных условиях Киеву и Москве все же придется.
Легко представить и то, как будут выглядеть эти переговоры. Киев выдвинет условия по заключению долгосрочного контракта с гарантией прокачки определенного объема газа. Москва будет настаивать на коротких и гибких договоренностях по принципу "сколько дадим, столько и прокачаете".

Стороны, естественно, не договорятся, и ближе к рождественским праздникам европейские чиновники приедут нагибать дружественную Украину, потому как в вопросах энергетической безопасности Берлин и Брюссель могут проявлять жесткость, что показали украинско-российские газовые кризисы 2006-го и 2009 годов. Именно в эти годы были заключены крайне невыгодные для Украины газовые контракты, которые разрушали существовавшую льготную систему по обеспечению Украины газом. Газ покупался по сходной цене, а значительный его объем засчитывался как плата за транзит.

И Украина прогнется. Альтернативы российскому газу в 2020 году не будет – инфраструктура по отправке и приемке американского сжиженного газа будет готова не раньше, чем через два-три года. Заявление Польши о вероятном непродлении газового контракта с Газпромом в 2022 году – яркое тому подтверждение. Польский порт Свиноуйсьце – одна из основных точек входа американского СПГ на европейский рынок.

Теоретически из Польши через систему интерконнектеров американский газ может идти и на Украину. Но снова-таки случится это не раньше, чем через три года. А значит, эти три года будут временем перманентного энергетического кризиса на Украине, своего рода длинная зима, сопровождаемая техногенными авариями, отключениями тепла и электричества, остановкой предприятий и перебоев в работе социальной инфраструктуры.

Заявление Владимира Зеленского на встрече с Ангелой Меркель о том, что позиции Киева и Берлина по вопросу "Северного потока" диаметрально противоположны – это выдох в пустоту. Мнение украинского президента на этот счет никого не интересует. Не интересует оно даже руководство "Нафтогаза Украины", которое озабочено собственным выживанием и поиском места под солнцем в условиях, когда украинская ГТС превратится из прибыльного в дотационный объект. Как иначе можно воспринимать предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко заменить транзитный контракт своп-операциями? Иными словами, принимать российский газ по фиксированной цене на российско-украинской границе и передавать его на определенных условиях на границы Украины с европейскими странами.

Согласование своп-операций на десятки миллиардов кубометров газа – та еще работа. Из схемы исключается "Укртрансгаз", как участник операции, и сохраняется надстройка "Нафтогаза", с которой кормятся его менеджеры, такие как Андрей Коболев и Юрий Витренко. Реформа "Нафтогаза Украины", согласно которой произойдет выделение транспортной, добывающей и сбытовой составляющих в отдельные структуры с перспективой приватизации, будет сорвана. "Укртрансгаз" уже заявил о дефиците средств для закупки технологического газа, необходимого для его работы.
Но это внутренняя украинская коррупционная повестка. Только на нее и может влиять президент Зеленский, да и то не факт: без контроля над парламентом и правительством сменить руководство "Нафтогаза" он не может, а, возможно, и не хочет – к Андрею Коболеву благоволит партнер и спонсор президента, крупный предприниматель Игорь Коломойский.

#{author}На самом деле, газовый вопрос решается не в Москве или в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, а в максимальном приближении – в самой Европе, где ключевым интересантам завершения "Северного потока – 2" – Германии, Австрии и Франции – противостоят страны-сателлиты США, такие как Польша и Дания.
Судьба этой схватки за влияние внутри Евросоюза определит очень многое, в том числе и в украинском кризисе. И пока идет эта схватка, Украине предстоит длинная-длинная зима.

24 июня 2019
Глеб Простаков

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561380120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Аскар Мамин встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и принял участие в заседании Совместной Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №414
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №415
- Как меняется власть в Казахстане
- Елбасы Нурсултан Назарбаев заложил капсулу времени с посланием к будущему поколению
- Что думают эксперты о реализации предвыборной платформы К.Токаева
- Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Минске
- Чересчур независимые: почему в Казахстане прошли безуспешные митинги
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  