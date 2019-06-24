Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков

15:42 24.06.2019

Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство "Северного потока". А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется.



В списке важных геополитических проблем 2019 года газовый транзит занимает первые строчки. Ни много ни мало решается судьба газового рынка Европы. В центре событий – Украина и ее транзитный контракт с Газпромом, который истекает в конце года. А также – Дания, которая затягивает выдачу разрешения на прокладку второй нитки "Северного потока". Уже сейчас очевидно, что проект не будет завершен в срок. А, значит, договариваться о транзите российского газа в Европу на тех или иных условиях Киеву и Москве все же придется.

Легко представить и то, как будут выглядеть эти переговоры. Киев выдвинет условия по заключению долгосрочного контракта с гарантией прокачки определенного объема газа. Москва будет настаивать на коротких и гибких договоренностях по принципу "сколько дадим, столько и прокачаете".



Стороны, естественно, не договорятся, и ближе к рождественским праздникам европейские чиновники приедут нагибать дружественную Украину, потому как в вопросах энергетической безопасности Берлин и Брюссель могут проявлять жесткость, что показали украинско-российские газовые кризисы 2006-го и 2009 годов. Именно в эти годы были заключены крайне невыгодные для Украины газовые контракты, которые разрушали существовавшую льготную систему по обеспечению Украины газом. Газ покупался по сходной цене, а значительный его объем засчитывался как плата за транзит.



И Украина прогнется. Альтернативы российскому газу в 2020 году не будет – инфраструктура по отправке и приемке американского сжиженного газа будет готова не раньше, чем через два-три года. Заявление Польши о вероятном непродлении газового контракта с Газпромом в 2022 году – яркое тому подтверждение. Польский порт Свиноуйсьце – одна из основных точек входа американского СПГ на европейский рынок.



Теоретически из Польши через систему интерконнектеров американский газ может идти и на Украину. Но снова-таки случится это не раньше, чем через три года. А значит, эти три года будут временем перманентного энергетического кризиса на Украине, своего рода длинная зима, сопровождаемая техногенными авариями, отключениями тепла и электричества, остановкой предприятий и перебоев в работе социальной инфраструктуры.



Заявление Владимира Зеленского на встрече с Ангелой Меркель о том, что позиции Киева и Берлина по вопросу "Северного потока" диаметрально противоположны – это выдох в пустоту. Мнение украинского президента на этот счет никого не интересует. Не интересует оно даже руководство "Нафтогаза Украины", которое озабочено собственным выживанием и поиском места под солнцем в условиях, когда украинская ГТС превратится из прибыльного в дотационный объект. Как иначе можно воспринимать предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко заменить транзитный контракт своп-операциями? Иными словами, принимать российский газ по фиксированной цене на российско-украинской границе и передавать его на определенных условиях на границы Украины с европейскими странами.



Согласование своп-операций на десятки миллиардов кубометров газа – та еще работа. Из схемы исключается "Укртрансгаз", как участник операции, и сохраняется надстройка "Нафтогаза", с которой кормятся его менеджеры, такие как Андрей Коболев и Юрий Витренко. Реформа "Нафтогаза Украины", согласно которой произойдет выделение транспортной, добывающей и сбытовой составляющих в отдельные структуры с перспективой приватизации, будет сорвана. "Укртрансгаз" уже заявил о дефиците средств для закупки технологического газа, необходимого для его работы.

Но это внутренняя украинская коррупционная повестка. Только на нее и может влиять президент Зеленский, да и то не факт: без контроля над парламентом и правительством сменить руководство "Нафтогаза" он не может, а, возможно, и не хочет – к Андрею Коболеву благоволит партнер и спонсор президента, крупный предприниматель Игорь Коломойский.



#{author}На самом деле, газовый вопрос решается не в Москве или в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, а в максимальном приближении – в самой Европе, где ключевым интересантам завершения "Северного потока – 2" – Германии, Австрии и Франции – противостоят страны-сателлиты США, такие как Польша и Дания.

Судьба этой схватки за влияние внутри Евросоюза определит очень многое, в том числе и в украинском кризисе. И пока идет эта схватка, Украине предстоит длинная-длинная зима.



24 июня 2019

Глеб Простаков