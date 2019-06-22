Взрыв в казахстанской в/ч на станции Арысь - 46 пострадавших

17:26 24.06.2019

Не менее 16 человек пострадали при взрыве, произошедшем в понедельник, 24 июня, в городе Арыси Туркестанской области Казахстана.



Мощный взрыв произошел сегодня в городе Арыси, расположенном в Казахстане. Согласно предварительным данным, ЧП было зафиксировано в одной из военных частей. В связи с инцидентом глава региона Умирзак Шукеев заявил о необходимости эвакуации жителей города и ближайших населенных пунктов. На данный момент известно о 16 пострадавших.Ранее iReactor писал о ЧП в Казахстане. Тогда было известно лишь о шести жителях Арыси, пострадавших в результате сегодняшнего взрыва.



Виталий Грузилов



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Число пострадавших при взрывах в Казахстане выросло до 46



В Казахстане увеличилось число пострадавших при взрывах в воинской части на юге страны. По данным местного управления здравоохранения, на данный момент число раненых составляет 46 человек.

Сообщается, что 34 человека были госпитализированы в областную клиническую больницу, еще 12 человек, включая пятерых детей, обратились за медпомощью самостоятельно.