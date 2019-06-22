Трамп ввел персональные санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи

20:36 24.06.2019

Под ограничениями окажется аятолла Али Хаменеи. Санкции против него президент США объяснил тем, что Иран на прошлой неделе сбил американский дрон





Президент США Дональд Трамп объявил журналистам о введении новых санкций в отношении Ирана, передает Reuters. Подобный шаг, по его словам, он предпринял после того, как исламская республика сбила американский беспилотник. Ограничения, указал Трамп, будут направлены против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Указ о введении новых санкций, пояснил Трамп, он подпишет на фоне роста напряженности отношений между США и Ираном, которая усиливается с мая, когда Вашингтон потребовал от всех стран прекратить импорт иранской нефти.



Санкции, заметил президент США, были бы введены независимо от инцидента с дроном. Верховный лидер Ирана, считает Трамп, в конечном счете ответственен за "враждебные действия [иранского] режима".



Новые ограничения, отметил президент, коснутся как самого аятоллы, так и его "офиса". Санкции, по словам Трампа, распространятся на тех, кто тесно связан с Али Хаменеи или его администрацией, а также затронут тех, кто имеет доступ к ключевым финансовым ресурсам страны.



Таким образом, администрация США, замечает Reuters, хочет заставить Тегеран начать переговоры о своих ядерных и ракетных программах.



Напряженность между Ираном и США усилилась 20 июня, когда Иран заявил о том, что сбил в своем воздушном пространстве американский беспилотник. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит не над территорией исламской республики, а в международном воздушном пространстве.





После этого газета The New York Times сообщила, что Трамп отдал распоряжение о нанесении удара по целям в Иране, однако в последний момент отменил его. Сам президент США это решение впоследствии объяснил тем, что удар привел бы к гибели 150 человек. Подобная реакция, отмечал политик, была бы непропорциональна потере одного беспилотника.



На следующий день в интервью NBC News Трамп отметил, что, сбив американский беспилотник, Тегеран, по его мнению, хотел подать Вашингтону сигнал, что он готов к переговорам и хочет заключить новую ядерную сделку. Основным условием для этого Трамп назвал то, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.



Санкции против Тегерана Вашингтон возобновил в ноябре прошлого года. Это стало возможным после того, как он вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который предполагал, что Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на отказ стран-участниц договора от санкций против Тегерана. В мае, реагируя на действия США, иранские власти также заявили о частичном отказе соблюдать условия ядерного соглашения: остальные страны-участницы сделки сделали недостаточно, чтобы минимизировать последствия американских ограничений, заявили они.



Евгения Маляренко