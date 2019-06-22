 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.06.2019
21:10  Минобороны Казахстана ликвидирует последствия взрыва в Арысе
21:09  В Узбекистане разрешили применять оружие в целях самообороны
20:44  Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва
20:40  Национализм это ошибка, - А.Дугин
20:36  Трамп ввел персональные санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
17:26  Взрыв в казахстанской в/ч на станции Арысь - 46 пострадавших
16:18  Акимом казахстанского Актобе назначен Мавр Абдуллин

15:42  Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков
15:37  Кибервойны как новая реальность, - В.Коровин
12:22  "Сексуальные секты" и мафия извращенцев: враг разрушает семью и цивилизацию
12:18  В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП
12:16  Почему в Центральной Азии не любят, когда в дом входят в уличной обуви
12:13  В Алматы открыли памятник фигуристу Денису Тену
12:09  Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк. Акт XXXII в Париже, - Э.Лимонов
07:46  "Мне позвонили и сказали, что собьют самолет", - Мирзиеев о возвращении 156 граждан из Сирии
07:25  Новые библейские войны: смерть политкорректности в Европе, - О.Андреева
07:18  Как меняется власть в Казахстане, - Д.Ашимбаев
07:13  Ситуация критическая: Европе грозят бунты мигрантов
07:02  Анатомия протестов в Казахстане. Фонд Сороса раздувает и подстрекает, - А.Пахолин
06:59  США – Иран: десять минут до войны, - Н.Бобкин
06:57  Банковские счета всех членов семьи экс-кыр-президента Атамбаева будут проверены. Решение суда
06:34  Стамбул не дал себя переголосовать. Правящая партия уступила оппозиции пост мэра крупнейшего города Турции
06:28  Очередная показуха для президента Мирзиеева: Детей взяли в "аренду" в еще не открывшийся детсад
06:27  "Я изменилась": Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банках
06:21  Американский беспилотник поднял цены на нефть, - М.Сергеев
06:20  Китай и США никак не поделят АСЕАН. Блоку из 10 стран угрожает раскол, - В.Скосырев
00:41  Пробуждение "арабской улицы", - C.Кожемякин
00:02  Кто, с кем и как борется за власть в Грузии, - С.Тарасов
Воскресенье, 23.06.2019
20:17  Этнические туркмены Таджикистана хранят традиции своих предков
10:56  Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту", - С.Стремидловский
07:21  Посадит ли Жээнбеков Атамбаева? - Г.Михайлов
07:19  Новый союз Душанбе и Тегерана: Дипломатическая поддержка в обмен на инвестиции?
07:16  БишСтрасти. Атамбаев собрал родо-племенное ополчение и готов к обороне
00:56  В УзбСенате появится Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства
00:49  Как США могут организовать иранскую провокацию, - В.Прохватилов
Суббота, 22.06.2019
19:38  Как кыргызстанка Анна Оглоблина стала рекордсменкой мира по бегу в горах
19:03  Экс-кыр-президент Атамбаев заявил, что президент Жээнбеков брал у него деньги
18:32  Повторится ли в Киргизии сценарий 2010 года? - "ВечБишкек"
12:29  Мэрский подход: турки отменяют отпуска ради выборов
12:25  Площадь их несвободы: в Тбилиси начался бессрочный протест, - Э.Байназаров
12:22  Как Казахстан умудрился попасть в рекордсмены по разводам, - тектанушы-родолог А.Сагимбаева
12:20  В "незалежной" готовятся к повторению югославского сценария, - "СП"
12:18  "Идиоты у власти". Что происходит в Тбилиси, - Г.Вашадзе
12:16  "Пятая колонна". Как сотрудники посольства США руководят кыргызскими НПО
12:00  Каз-теннисистка Ю.Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира и рвется в топ-10 мирового рейтинга
09:28  Корейский козырь Си Цзинпиня, - Юрий Тавровский
09:26  Почему США отказались от удара по Ирану. Попытка втянуть Трампа в ненужный ему конфликт, - К.Черемных
09:08  Семейные тайны туркменского правителя
09:05  Бишкек. Противостояние властей и Атамбаева. Эксперты опасаются провокаций и беспорядков
08:10  Персидская ловушка для Трампа, - Д.Дробницкий
07:12  Очередная эпидемия косит скот в Ахалском велаяте Туркменистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Национализм это ошибка, - А.Дугин
20:40 24.06.2019

современные националисты защищают вчерашний день против сегодняшнего

Александр Дугин

О том, почему нaция это не альтернатива глобализации. Каковы этапы перехода от традиции к сегодняшнему дню?

· Сегодня вопрос о национализме стоит остро – в первую очередь, потому, что сегодня происходит разложение наций. Либеральный глобалистский порядок в перешел в ту стадию, когда национальные государства должны быть ликвидированы в пользу т.н. наднациональных структур. Соответственно, происходит демонтаж наций – нации становятся чем-то устарелым и ненужным. А кто-то не хочет разделения на отдельных индивидуумов в мире без границ, и возникает современный национализм как реакция на демонтаж.
· Этот национализм является реакционным – люди не хотят включаться в процесс глобализации и либерализма, и начинают сопротивляться. И это сопротивление весьма широко, и не только на Западе – также в Китае, в Индии, в арабском мире.
· Национализм – это серьезный фактор современной политики.
· Следует обратить внимание на генеалогию национализма. Сегодня кажется, что националист – тот, кто защищает коллективную идентичность, традицию, государственность, историю, культуру против глобалистской угрозы. Если бы это было так, если бы национализм защищал устои идентичности, можно было бы назвать это прекрасным явлением.
· Либералы пользуются ситуацией и стремятся демонизировать их, представляют террористами, расистами и пр. Национализм мог бы быть окопом, который стоило бы защищать – если бы его содержание было только таким…
· Откуда возник национализм? Национализм – это явление буржуазное, западное, это явление современное, это элемент Модерна, а не продолжение древних традиций. Историческое дробление общества, раньше состоявшего из сословий, этнических групп, деревенских общин, распад на индивидуумы проявились в буржуа. Эта индивидуальная идентичность грозила распадом всех форм политического единства. И тогда появилась идея нации как искусственного объединения индивидуумов, которые подверглись расчленению в ходе буржуазных реформ и объединились под определенной идеей (о величии нации в прошлом, создании единого языка, уничтожающего диалекты, представление о границах как незыблемых и вечных…). Это представление было направлено против духовного единства, которое обеспечивала католическая церковь – против власти Папы (поэтому особым успехом национализм пользовался в протестантских странах) и против Империи (антигабсбургские процессы).

· Нация – это и есть Модерн, этот концепт направлен против традиционного, религиозного общества, против Империи, против общин и коллективного бытия. Вместо этого создается искусственно созданный миф (как в случае Германии, например). Это воплощение антитрадиционного духа, и торжество либерализма и глобализма. Нация – это прелюдия к глобализму.
· Изначально национализм не противоречил либерализму – только к ХХ веку нации стали отменяться и ликвидироваться. Нации просто исчерпали себя.
· Современные националисты защищают вчерашний день против сегодняшнего – их борьба против глобализма ведется глобалистскими методами. Они ничего против технической современной модернистской цивилизации не имеют.
· Это стремление сохранить статус-кво – ведь нации сегодня еще есть. Нации есть, но с точки зрения глобализма в дальнейшем их не должно быть – это потоки мигрантов, смешение и пр. Нации – это и есть глобализация, только в рамках национальных государств.
· Национализм – это локальный глобализм, а глобализм – это глобальный национализм, где во всем мире одна национальность.
· Совместим ли такой национализм с традиционализмом? Нет. Национализм – это ошибка, заблуждение, все равно что лечить зло полузлом. Это инерциальный сценарий, который будет сметен следующей волной глобализации.
· Надо менять сам процесс – уничтожить предпосылки Нового времени, самого Просвещения, свергнуть люциферическое начало.
· Национализм – не альтернатива. Часто в их речах проскальзывает и хорошее, и достойное – но это не путь. Сам национализм принимает главные парадигмальные постулаты Модерна.
· Нам нужен другой завтрашний день – не такой, как у либералов, но и не такой, как у националистов. Человечество сделало ряд фундаментальных ошибок, отказавшись от традиционного общества.
· Нам надо разрушить эту матрицу целиком и полностью. Это очень трудно. Нам нужна фундаментальная альтернатива Модерну.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561398000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Аскар Мамин встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и принял участие в заседании Совместной Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №414
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №415
- Как меняется власть в Казахстане
- Елбасы Нурсултан Назарбаев заложил капсулу времени с посланием к будущему поколению
- Что думают эксперты о реализации предвыборной платформы К.Токаева
- Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Минске
- Чересчур независимые: почему в Казахстане прошли безуспешные митинги
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  