Национализм это ошибка, - А.Дугин

20:40 24.06.2019

современные националисты защищают вчерашний день против сегодняшнего



Александр Дугин



О том, почему нaция это не альтернатива глобализации. Каковы этапы перехода от традиции к сегодняшнему дню?



· Сегодня вопрос о национализме стоит остро – в первую очередь, потому, что сегодня происходит разложение наций. Либеральный глобалистский порядок в перешел в ту стадию, когда национальные государства должны быть ликвидированы в пользу т.н. наднациональных структур. Соответственно, происходит демонтаж наций – нации становятся чем-то устарелым и ненужным. А кто-то не хочет разделения на отдельных индивидуумов в мире без границ, и возникает современный национализм как реакция на демонтаж.

· Этот национализм является реакционным – люди не хотят включаться в процесс глобализации и либерализма, и начинают сопротивляться. И это сопротивление весьма широко, и не только на Западе – также в Китае, в Индии, в арабском мире.

· Национализм – это серьезный фактор современной политики.

· Следует обратить внимание на генеалогию национализма. Сегодня кажется, что националист – тот, кто защищает коллективную идентичность, традицию, государственность, историю, культуру против глобалистской угрозы. Если бы это было так, если бы национализм защищал устои идентичности, можно было бы назвать это прекрасным явлением.

· Либералы пользуются ситуацией и стремятся демонизировать их, представляют террористами, расистами и пр. Национализм мог бы быть окопом, который стоило бы защищать – если бы его содержание было только таким…

· Откуда возник национализм? Национализм – это явление буржуазное, западное, это явление современное, это элемент Модерна, а не продолжение древних традиций. Историческое дробление общества, раньше состоявшего из сословий, этнических групп, деревенских общин, распад на индивидуумы проявились в буржуа. Эта индивидуальная идентичность грозила распадом всех форм политического единства. И тогда появилась идея нации как искусственного объединения индивидуумов, которые подверглись расчленению в ходе буржуазных реформ и объединились под определенной идеей (о величии нации в прошлом, создании единого языка, уничтожающего диалекты, представление о границах как незыблемых и вечных…). Это представление было направлено против духовного единства, которое обеспечивала католическая церковь – против власти Папы (поэтому особым успехом национализм пользовался в протестантских странах) и против Империи (антигабсбургские процессы).



· Нация – это и есть Модерн, этот концепт направлен против традиционного, религиозного общества, против Империи, против общин и коллективного бытия. Вместо этого создается искусственно созданный миф (как в случае Германии, например). Это воплощение антитрадиционного духа, и торжество либерализма и глобализма. Нация – это прелюдия к глобализму.

· Изначально национализм не противоречил либерализму – только к ХХ веку нации стали отменяться и ликвидироваться. Нации просто исчерпали себя.

· Современные националисты защищают вчерашний день против сегодняшнего – их борьба против глобализма ведется глобалистскими методами. Они ничего против технической современной модернистской цивилизации не имеют.

· Это стремление сохранить статус-кво – ведь нации сегодня еще есть. Нации есть, но с точки зрения глобализма в дальнейшем их не должно быть – это потоки мигрантов, смешение и пр. Нации – это и есть глобализация, только в рамках национальных государств.

· Национализм – это локальный глобализм, а глобализм – это глобальный национализм, где во всем мире одна национальность.

· Совместим ли такой национализм с традиционализмом? Нет. Национализм – это ошибка, заблуждение, все равно что лечить зло полузлом. Это инерциальный сценарий, который будет сметен следующей волной глобализации.

· Надо менять сам процесс – уничтожить предпосылки Нового времени, самого Просвещения, свергнуть люциферическое начало.

· Национализм – не альтернатива. Часто в их речах проскальзывает и хорошее, и достойное – но это не путь. Сам национализм принимает главные парадигмальные постулаты Модерна.

· Нам нужен другой завтрашний день – не такой, как у либералов, но и не такой, как у националистов. Человечество сделало ряд фундаментальных ошибок, отказавшись от традиционного общества.

· Нам надо разрушить эту матрицу целиком и полностью. Это очень трудно. Нам нужна фундаментальная альтернатива Модерну.