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|Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва
20:44 24.06.2019
24 июня 2019, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
В связи с событиями в Арыси Туркестанской области Казахстана отменили скорый поезд Бишкек - Москва. Об этом сообщила пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".
Напомним, сегодня на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно повлекло взрывы боеприпасов. Личный состав Вооруженных сил РК занимается ликвидацией и минимизацией последствий взрыва. В Арысе проживают более 40 тысяч человек.