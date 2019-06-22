Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва

20:44 24.06.2019

24 июня 2019, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В связи с событиями в Арыси Туркестанской области Казахстана отменили скорый поезд Бишкек - Москва. Об этом сообщила пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Напомним, сегодня на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно повлекло взрывы боеприпасов. Личный состав Вооруженных сил РК занимается ликвидацией и минимизацией последствий взрыва. В Арысе проживают более 40 тысяч человек.