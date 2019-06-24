 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 23.06.2019
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Суббота, 22.06.2019
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    Узбекистан   | 
В Узбекистане разрешили применять оружие в целях самообороны
21:09 24.06.2019

24.06.2019

Сенат парламента Узбекистана 21 июня в ходе пленарного заседания одобрил закон "Об оружии", регламентирующий его классификацию, хранение и применение. Принятым законом оружие подразделяется на гражданское, служебное и боевое.

Согласно закону, служебное оружие могут применять сотрудники юридических лиц для охраны людей или имущества, боевое оружие предназначено для ведения боевых действий и выполнения служебных задач представителями министерств обороны, внутренних дел, Службы государственной безопасности и других структур.
В целях самообороны разрешается носить только соответствующее оружие. Все остальные виды гражданского и холодного оружия, а также предметы, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, попадают под запрет. Гражданское оружие запрещается носить во время проведения массовых мероприятий, в общественных местах, а также в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, говорится в законе.

Выдавать разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия будут органы Национальной гвардии.
Приобрести спортивное ружье и оружие самообороны можно с 18 лет, охотничье ружье - с 21 года.
В течение 10 дней с момента приобретения гражданское и служебное оружие должно быть зарегистрировано в органах Национальной гвардии. Разрешение на хранение и ношение оружия действует три года.

Чтобы получить разрешение на приобретение оружия, гражданин должен представить заявление, паспорт, справку о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием, медицинское заключение, квитанцию об оплате сбора за рассмотрение заявления. Для покупки охотничьего оружия нужно предъявить охотничий билет, а для покупки спортивного - удостоверение спортсмена.

В приобретении оружия будет отказано лицам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления, отбывающим уголовное наказание, привлеченным к суду по уголовному делу, не имеющим постоянного места жительства или условий хранения оружия, привлеченным повторно в течение года к административной ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок, установленный порядок управления или нарушение правил охоты.
Запрещается использовать гражданское и служебное оружие против женщин с видимыми признаками беременности, лиц с видимыми признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключение составляют случаи оказания ими вооруженного сопротивления или совершения нападения.

Источник - stanradar.com
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