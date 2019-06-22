Золотые медали казахстанских спортсменок вручили гимнасткам Узбекистана. Из-за допинга

21:54 24.06.2019

Золотые медали казахстанских гимнасток, завоеванные на Чемпионате Азии в 2017 году, были переданы узбекским гимнасткам.

По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, в городе Паттайя, в Таиланде, стартовал чемпионат Азии по художественной гимнастике. Перед началом турнира было проведено очередное заседание Ассоциации гимнастики Азии, на котором узбекским гимнасткам вручили золотые медали.

Ассоциация гимнастики Азии аннулировала результаты казахстанских спортсменок после того, как пробы допинга сборной Казахстана по гимнастике показали положительные результаты.



Узбекские гимнастки завоевали серебряные медали на чемпионате Азии 2017 года. Поэтому было решено отдать титул чемпионов Узбекистану.



Как сообщил Национальный олимпийский комитет, узбекские гимнастки уже завоевали 3 золотых, 1 серебряную и бронзовую медали на проходящем в эти дни в Паттайе чемпионате Азии.