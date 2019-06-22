На банковский счет супруги экс-президента Атамбаева наложен арест

21:57 24.06.2019

СДПК: На банковский счет супруги экс-президента Атамбаева наложен арест



Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева прокомментировала решение Первомайского суда о выемке документов из коммерческих банков о депозитных счетах и ячейках экс-президента Алмазбека Атамбаева, членов его семьи, родственников и других лиц.

Как написала на своей страничке в "Фейсбуке" Жолдубаева, суд дал согласие на выемку из комбанков документов без уведомления. "Лично у Алмазбека Шаршеновича нет депозитного счета, тем более банковской ячейки. Да и никто из членов семьи не арендует ячейки. Единственный депозитный счет в банке имеется у Раисы Атамбаевой, его и арестовали", - отметила она.

По словам Жолдубаевой, в списке лиц в отношении которых суд принял соответствующее решение, оказался весь круг родственников. "Список настолько некорректен, что в нем оказался даже покойный брат Раисы Атамбаевой. В списке также значится бывший глава СГО Дамир Мусакеев, который никак не вписывается в число родственников. Да и у него, насколько нам известно, никогда не было ни депозитов, ни тем более, ячеек", - заявляет она.

Первомайский суд постановлением от 19 июня 2019 года разрешил производство выемки всех документов относительно депозитных и иных счетов, операций, содержимого ячеек с 2009 года по настоящее время некоторых лиц. Под постановление подпадают экс-президент Алмазбек Атамбаев, его семья, родственники и другие граждане.

Напомним, 20 июня Жогорку Кенеш направил в Генеральную прокуратуру материалы для вынесения обвинительного заключения для лишения Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности. Парламентарии считают, что он может быть привлечен к ответственности по шести эпизодам.