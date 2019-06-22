ФСБ России готовит в США цветную революцию

00:25 25.06.2019

в Соединенных Штатах растет и ширится системный политический кризис



Константин Душенов



В Соединенных Штатах растет и ширится системный политический кризис. На фоне очевидной и всесторонней деградации американской мощи, элиты США – во всяком случае, их наиболее адекватные представители – начинают понимать, что Pax Americana развалился окончательно, и золотой "американский век" стремительно закатывается, едва начавшись.



Так, свежий номер элитного американского журнала Foreign Policy, который вышел под эпиграфом Sic Transit Gloria Mundi (Так проходит мирская слава – лат.), чуть ли не целиком посвящен проблеме ослабления и упадка США. Журнал констатирует:



"Эпоха американского господства закончилась. Впереди неизвестность. Еще недавно Соединенные Штаты уверенно вели мир к тысячелетию процветания и свободы. Теперь мир охвачен нестабильностью, а элиты США растратили драгоценное наследие. Оглядываясь назад, можно сказать, что падение кажется неизбежным. Поэтому мы решили провести посмертное вскрытие американского лидерства последних десятилетий - тех лет, когда США расточили наследство и доброе имя, завещанное им."



Надо сказать, что за последние годы Дядя Сэм растратил не только доброе имя, которого у него, честно говоря, никогда и не было, но и – главное – военную мощь! Москва же, наоборот, обогнала Вашингтон в развитии оружейных комплексов нового поколения – гиперзвуковых и лазерных – минимум на 15-20 лет. Скоро их обгонит уже и Пекин. И вот теперь генералы Пентагона разрываются между Россией и Китаем, решая мучительный вопрос: кто из нас для них страшнее?



Первого апреля начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли, выступая перед комиссией конгресса заявил: "Интересы США находятся под все возрастающим и опасным давлением. Я рассматриваю Россию как угрозу номер один. Она будет вести все более авантюрную политику и готова идти на все более серьезный риск. Москва пытается вернуть себе контроль над прежними сферами влияния, а также подчинить европейские экономические структуры и силы безопасности своим интересам. Россия будет подрывать НАТО и бросать вызов США во всех регионах мира. Это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты. У русских есть возможности и ядерное оружие для того, чтобы сделать это."



Ему возразил адмирал Фил Дэвидсон, глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США, во время слушаний в сенате: "Китай представляет величающую долгосрочную стратегическую угрозу свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, а также Соединенным Штатам…". Адмирала поддержал и командующий армии США на Тихом океане генерал Роберт Браун: "Китай - это приоритетный вопрос. Нам срочно нужен миллиард долларов на разработку сверхзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Только она даст нам преимущество в противостоянии с китайскими войсками. После выхода из ДРСМД такие системы могут быть развернуты на любом из 25 тысяч островов, находящихся в тихоокеанском регионе…"



Тем временем агентство "Блумберг" 11 июня опубликовало статью адмирала Джеймса Ставридиса, еще недавно бывшего главкомом войск НАТО в Европе. Он помирил всех, написав: "Геополитический блок Росси и Китая может стать главным событием XXI века. Они опасны каждый сам по себе, но соединяясь в союз, они становятся просто глобальной угрозой…"



На этом фоне 14 июня в Бишкеке прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, который не оставил сомнений: ШОС – это новый, растущий центр силы пост-американского мира! 13 июня, направляясь на саммит, Путин сказал: "Инициаторами создания ШОС прежде всего были Россия и Китай… Без всякого преувеличения могу сказать: сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение для мирового сообщества в целом. Мы вносим существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. У меня очень хорошие, дружеские отношения с лидером Китая. Это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия."



В тот же день Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого он недавно в Москве наградил высшей государственной наградой России – орденом Андрея Первозванного. На встрече Моди сказал Путину: "Надеюсь, что мы скоро снова встретимся. Я считаю, мы должны провести переговоры в формате РИК: Россия–Индия–Китай. Мы можем сделать много в очень конкретные сроки…"



Таким образом, на наших глазах реализуется идея т.н. "стратегического треугольника" Москва-Пекин-Дели, которая впервые была публично озвучена премьер-министром России Евгением Примаковым в декабре 1998 г. во время его официального визита в Индию. Тогда эта идея была встречена скептически, но сегодня она превратилась, по сути, в официальную стратегическую доктрину российской внешней политики. И ШОС – прекрасная площадка для ее практической реализации.



Россия, кстати, в течении ближайшего года будет председателем ШОС. И главный пафос путинской речи на саммите был посвящен тесной и всесторонней интеграции стран-членов организации: "Мы намерены сосредоточиться на углублении взаимовыгодных связей между государствами – участниками организации. Будем взаимодействовать с коллегами по ШОС в контексте состыковки идущих в Евразии интеграционных процессов, гармонизации национальных стратегий развития и региональных многосторонних экономических проектов."



В результате "Бишкекская декларация" ШОС констатировала: "Современный мир продолжает стремительно меняться, активно перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего, за счет становления новых центров развития в Азии. (…) Государства-члены и далее будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, по подготовке кадров в целях повышения потенциала вооруженных сил и компетентных органов государств-членов организации. (…) Акцентирована необходимость продолжения работы по созданию в рамках ШОС системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействию им."



В такой ситуации, что остается делать американским политикам? Авторитет их страны на международной арене и ее военная мощь стремительно деградируют. Система государственного управления фактически парализована жестокой и бескомпромиссной схваткой двух ненавидящих друг друга кланов: трампистов и антитрампистов, республиканцев и демократов, глобалистов и представителей национального капитала. Перспективы безрадостны и туманны…



Правильно: им ничего не остается, как дурить головы своим избирателям, в надежде, что те не заметят, что же, на самом деле, творится вокруг. А для этого лучше всего подходит истерика вокруг созданного СМИ "образа врага". Тем более, что этого врага и искать-то не надо. Вот он: коварная Россия, злобный Путин, орды русских варваров, рвущихся разрушить лучший в мире американский образ жизни. Ну, и понеслось…



21 мая 2019 года Эн-Би-Си Ньюс опубликовала статью под названием "Русские документы свидетельствуют о стремлении посеять в США расовую рознь и разжечь насилие на этой почве. В статье говорится: "Согласно документам, полученным NBC News, русские, которые были связаны с вмешательством в выборы 2016 года в Соединенных Штатах, уже в 2018 году обсуждали амбициозные планы по разжиганию беспорядков и насилия в США. В одном документе говорится, что избрание Дональда Трампа президентом "усугубило конфликты в американском обществе", и предполагается, что организация беспорядков в случае успеха "подорвет территориальную целостность страны, а также военный и экономический потенциал" Америки.



В русских документах содержатся предложения о нескольких способах дальнейшего обострения расовой розни в США, в том числе предложение о наборе афроамериканцев и их перевозке в лагеря в Африке "для боевой подготовки и организации саботажа". Затем этих обученных экстремистов вернут обратно в Америку для разжигания насилия и попытки создать на юге США (конкретно – в Южной Каролине, Джорджии, Алабаме, Миссисипи и Луизиане) самостоятельного панафриканского государства".



Смешно? Да-а-а… И глупо, конечно! Но эту несусветную чушь с готовностью подхватили многие другие американские СМИ, опубликовавшие для верности "секретные русские карты", где ярким цветом, чтобы читатель не ошибся, указаны американские штаты, которые по мысли коварных русских спецслужб, надо отколоть от США для создания независимого государства американских негров!



Ну, что тут скажешь? Как говорится, маразм крепчает! Впрочем, как они там у себя используют своих собственных негров в информационных войнах, это, конечно, их дело. Нам сие безразлично.



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!