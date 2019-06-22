"Литературной газете" Узбекистана запретили очернять действующий режим

00:48 25.06.2019

Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента РУз запретило редакции "Литературной газеты" ("Адабиет газетаси") очернять действующий режим, критиковать покойного первого президента Ислама Каримова и упоминать в своих материалах имя оппозиционного лидера Мухаммада Салиха.



В своем письме-прошении на имя главного редактора "Литературной газеты" Бахтияра Каримова "попытку издания очернить имя Ислама Каримова" и "открытое выражение уважения оппозиционному поэту Мухаммаду Салиху" агентство квалифицирует как нарушение закона.



Главный редактор "Литературной газеты" Бахтияр Карим назвал данный документ "цензурой в стиле 37-х годов".



Однако представители Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана попытались всячески заверить его, что их ведомство не занимается цензурой.



В конце документа от руководства издания требуется "принять дисциплинарные меры в отношении ответственных сотрудников газеты, допустивших правонарушение".



Главный редактор "Литературной газеты" Бахтияр Карим говорит, что является единственным штатным сотрудником газеты. "Получается, что я должен принять меры против самого себя?", – удивляется главред.



Письмо-прошение № 05-66 Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана было отправлено в редакцию "Литературной газеты" 31 мая этого года. Документ из шести страниц подписан первым заместителем директора Агентства Авазом Ходжиметова.



В нем говорится, что в своих материалах "Литературная газета" критически отзывается о периоде правления Ислама Каримова, что является нарушением законов Узбекистана. Кроме того в документе подчеркивается, что фраза "Половина мужчин –мардикоры. Оставшиеся – в тюрьме" из стиха поэта Хамракула Аскарова "негативно отражается на сознании общества". А фраза "пагубность единовластия", приведенная в статье бывшего государственного советника Мавлона Умурзакова, согласно заключению Агентства, "служит очернению периода правления Каримова".



В прошении агентства "упоминание в материалах газеты имени Мухаммада Салиха, проживающего за рубежом и высказывающего резкие мнения против политики республики Узбекистан", расценивается как нарушение закона. ?В документе узбекские писатели Набижон Бокий и Нуриллох Мухаммад Рауфхан обвиняются "в упоминании в своих статьях имени Мухаммада Салиха".



Нуриллох Мухаммад Рауфхан назвал письмо-прошение Агентства "настоящим безумием". "От этого документа попахивает репрессиями 37-х годов. Директор Агентства Комил Алламжонов заявляет, что "будет защищать свободу слова" и в это же самое время его заместитель подписывает документ, ограничивающий свободу слова. Нигде не существует официального запрета на упоминание в статьях имени Мухаммада Салиха. На самом деле, подписавший этот документ чиновник выступает против политики президента", – говорит писатель.



Оппозиционный политик и известный поэт Мухаммад Салих сказал, что даже при президенте Исламе Каримове не было документа, который бы накладывал запрет на упоминание его имени.