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Иранский тупик, пограничный царь и сладкая кость для драки, - А.Запольскис
06:12 25.06.2019

Трамп публично бросил демократам кость

С уверенностью можно сказать, что в ближайшие пару месяцев тема тонкости грани, отделяющей Америку от полномасштабной войны с Ираном, исчезнет из информационного пространства. Точнее, ее затмит внутренняя война в США, которую только что объявил Трамп. И, нет, на знаменитый фильм "Когда хвост виляет собакой" она не будет похожа совершенно. Ибо сейчас все абсолютно по-настоящему.

После долгих нудных дебатов и хитрых бюрократических игр вокруг должностных правил мигрантская тема в США естественным образом затихла. Все ее участники выложили козыри, сверили силы, обменялись заявлениями и занялись другими текущими делами. Одни пошли неторопливо возводить забор на мексиканской границе по 150 млн долларов за погонный километр, другие объявили свои города официальными убежищами для нелегалов и запретили своим шерифам и полиции графств сотрудничать с федералами. Если это не возведение внутри страны границ и разных законов, то что это еще может быть?
И тут внезапно, как гром среди ясного неба, The Washington Post сообщает, что анонсированная Большая депортация нелегалов назначена на 23 июня 2019 года! Иммиграционная таможенная полиция США (ICE) проведет массовое задержание и выдворение из страны около 2 тысяч семей нелегальных мигрантов. Это, конечно, сильно меньше упоминавшихся Трампов ранее миллионов человек, но все равно весьма значительно.
Особенно учитывая тот факт, что задержания пройдут в 10 крупнейших городах США, в том числе Хьюстоне, Чикаго и Лос-Анжелесе. Учитывая масштаб вопроса, а также жесткость противостояния с Трампом властей ряда штатов, в частности той же Калифорнии (городами-убежищами для нелегалов объявили себя 29 городов в 13 штатах), следует ожидать большого и громкого шоу. Особенно в демократической прессе. Тем более что в последнее время у нее как-то стало бедновато с громкими хайповыми темами.

Под это дело, как всегда внезапно, в эфире программы Fox & Friends на телеканале Fox News американский президент объявил нации о нахождении "царя границы". Без шуток, самого настоящего. В США есть такая практика – нанимать для решения конкретной задачи особых чиновников с чрезвычайными полномочиями. На местном политическом жаргоне таких людей называют царями. Был царь СПИДа, существовал царь автопрома, одно время имелся царь финансов. Теперь вот Трамп заявил, что нашел кого назначить на открытую еще в апреле нынешнего года вакансию царя границы.
Им назван находящийся ныне на пенсии бывший глава ICE 57-летний Томас Хомэн. По словам президента - "подчиняться станет непосредственно мне. Возможно, будет работать вне Белого дома, проводя много времени на границе". Правда другие источники на условиях анонимности указывают на его туповатость и "готовность идти на компромиссы с руководством". Зато внешне весьма представителен и даже грозен. "Это как раз то, что мне надо", – добавил глава Белого дома.
Почему вдруг сейчас? Все просто. Нацию требуется срочно отвлечь от внезапно ставшего токсичным иранского вопроса. Дональд Трамп полностью исчерпал свободное пространство для маневра. Слишком долго и чрезвычайно грозно обещая "дать с ноги" Тегерану за его якобы неподобающее агрессивное поведение и угрозу международной безопасности, американский лидер не сумел должным образом отреагировать, когда иранцы свою якобы агрессивность действительно продемонстрировали публично.

Если с атаками на танкеры криворукость исполнителей оставляла много оснований для классического "но если посмеют еще хотя бы раз, тогда мы уж точно", то теперь зенитчики КСИР не просто американский разведывательный дрон завалили, они показали журналистам и его обломки, и даже видеозапись пуска ЗУР, и момент поражения ею цели. А что Трамп? А верховный главнокомандующий в самый последний момент, буквально за 10 минут до начала атаки, взял и отменил команду "фас".
Теоретически как бы из нежелания убивать 150 человек на трех иранских объектах, выбранных к удару. Но фактически даже его сторонники, не говоря уже о противниках в Америке, прекрасно понимают, что Дональд, мягко скажем, обделался. Слишком неприемлемые дальнейшие последствия для США вызывал бы такой удар со стороны Ирана. Далеко выходящие за упоминаемые в прессе полторы сотни возможных жертв.

Пока противники Трампа не успели разыграть этот козырь в публичной критике "слабака, недостойного возглавлять величайшую в мире демократическую нацию", срочно потребовалась какая-нибудь новая, заведомо более горячая тема. Ею и стала внезапно назначенная "на завтра" Большая депортация.

Ну, как большая, Трамп в своих речах обещал выслать миллион. Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас упоминал о достижении договоренности разместить по его сторону границы порядка 50 тысяч мигрантов, пока их личные дела будут рассматриваться американскими властями. Тогда как ICE обещают депортировать только 2 тысячи семей нелегалов, что примерно можно оценить в 4-5 тыс. человек.
Но главное в другом. Задержание анонсировано как раз в тех городах, которые провозгласили себя городами-убежищами, дающими защиту нелегалам от поползновений федеральных миграционных служб. Стало быть, сами мигранты являются просто статистами. На самом деле президент Америки бросает кость своим противникам из либерального лагеря, как бы покушаясь на их политические свободы и бюрократические права. Без большой драки такое обойтись не может. А пока суть да дело, всем станет сильно не до Ирана.

Хороший ход, надо признать.

Александр Запольскис
24 июня 2019

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561432320
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