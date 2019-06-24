Попытка государственного переворота в Узбекистане

06:15 25.06.2019

Что происходит в Узбекистане и почему об этом молчат СМИ?



24 июня 2019

Итак, последние заявления Садыка Сафаева о том, что "старые игроки" не собираются отказываться от своих рычагов в экономике (только в экономике?)) и арест Генерального прокурора, а до него председателя СГБ Ихтиера Абдуллаева, бывшего зампреда Верховного суда Узбекистана Баходыра Дехканова; арест чиновника Минюста силами президентской охраны (с каких это пор СБП арестовывает чиновников за экономические преступления?) - пока подтверждают то, чего публично мало кто обсуждает. Коротко.

1. В Узбекистане была попытка мягкого госпереворота и большая интрига против президента и слежка за его семьей. Арест силовиков прежде всего связан именно с такими обвинениями. За произвол власти у нас не сажают, а отправляют руководить районом в Джизак.

2. Другой неприятный факт - у президента нет проверенного и доверенного человека в силовом блоке кроме своих близких родственников. В итоге, режим стремится к ближневосточному варианту, по типу режимов Партии БААС арабов, когда узкие семейные торжества и праздники плавно переходили на заседания Совета Безопасности страны.

3. Ситуация сейчас напоминает зитцкриг - когда стороны уже перешли на позиционную войну и накапливают силу для большой атаки.



С одной стороны, может показаться нам, что президент, отстранив Генпрокурора, показал очередной раз свою силу, и вот-вот реформы развернутся. Все гораздо сложнее. К примеру, одна крупная страна СНГ своевременно может быть сообщает об акциях клиентуры того самого человека, который никуда не делся, но надолго ли?