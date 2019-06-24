 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон требует, чтобы Дели отказался от С-400, - В.Скосырев
06:27 25.06.2019

Американские фирмы добиваются контракта с Индией на продажу 110 истребителей

Владимир Скосырев

24.06.2019

В Индию прибывает госсекретарь США Майкл Помпео. Его цель в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и премьера Индии Нарендры Моди в Осаке – попытаться убедить Дели присоединиться к "треугольнику" США–Япония–Австралия для противодействия Китаю. Глава американской дипломатии хочет также превратить Америку в основного поставщика оружия Индии, оттеснив Россию на второй план. Дели своим суверенитетом не поступится и сохранит верность политике неприсоединения, считают эксперты. Американо-индийские отношения осложняют и споры по торговле.

Индия уже оказала помощь США в проведении их стратегии на Ближнем и Среднем Востоке. Не случайно она прервала энергетические связи с Ираном и стала одной из первых держав, которые последовали примеру Америки, запретив полеты своих гражданских самолетов над территорией Ирана. Но Индия сопротивляется давлению Вашингтона в том, что касается импорта вооружений из России, пишет индийская газета Tribune.

Дипломатические ведомства США и Индии попытаются разделить глухой стеной те сферы, где их интересы совпадают, и те, где они сталкиваются. Иначе планы стратегического сближения двух стран останутся нереализованными, отмечают индийские комментаторы. Они пишут, что в последние месяцы особенно сильно обострились разногласия по торговле.
Накануне визита Помпео, как уже сообщала "НГ" в номере от 17.06.19, Дели ввел пошлины на 28 видов американского импорта. Таков был ответ Вашингтону на то, что он лишил Индию преференций в торговле и установил повышенные тарифы на сталь и алюминий для этой развивающейся страны.

Тем не менее Дели хочет заручиться обязательствами Вашингтона о том, что он будет делиться с Индией передовыми военными технологиями, поддерживать предоставление Индии места постоянного члена Совета Безопасности ООН и помогать ей противостоять террористам, имеющим опорные пункты в Пакистане.
Как видим, обе стороны имеют много претензий друг к другу и в то же время держат курс на расширение взаимодействия. Так чего же можно ждать от предстоящих переговоров? В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев сказал: "Разговоры об альянсе Индии с США, Японией, Австралией идут давно. Американские политологи предложили "ось США, Япония, Индия", потом Австралию к ней подключили. Это был ответ на создание по инициативе Москвы группы РИК – Россия, Индия, Китай. Япония очень активно начала действовать в пользу американской концепции. Индия на это заявила, что станет с удовольствием сотрудничать в рамках четырех стран, но никаких отношений типа военного союза там не будет. То есть будут развиваться военные связи, но это не перерастет в формат блока".

По мнению эксперта, Индия от базовых национальных интересов не отойдет. Они состоят в том, чтобы сохранить независимость, проводить политику баланса и лавирования, не вступать ни в какие военные группировки.
Но, как передает агентство Reuters, и Дели, и Вашингтон обеспокоены растущей мощью Китая. Причем, по словам старшего чиновника Госдепартамента США, Индия разделяет видение администрации Трампа на то, чтобы "Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым".

Прошло время холодной войны, когда Индия и США взирали друг на друга с подозрением. Индия тогда стояла ближе к Советскому Союзу, чем к США. Сегодня Америка стала одним из главных поставщиков оружия в Индию. За последние 10 лет размер этих поставок составил более 15 млрд долл.

Сейчас разворачивается новая битва за индийский рынок. Американские фирмы Lockheed Martin и Boeing добиваются контракта на создание 110 истребителей для Индии. Стоимость контракта – предположительно 20 млрд долл.
Казалось, красный ковер для американских оружейников расстелен. Ведь США еще в 2016 году провозгласили Индию важным партнером в области обороны. Но и тут вскрылись подспудные распри. Индия планирует приобрести у России комплексы С-400. А это может повлечь введение американских санкций против Индии по закону CAATSA, который запрещает любое сотрудничество с оборонным сектором России.

Индия надеялась, что США сделают для нее исключение и воздержатся от санкций. Но главный заместитель помощника госсекретаря США по Южной Азии Алис Уэллс заявила, что исключения не будет.
Как поступит Дели под таким нажимом? Профессор Лунев говорит, что на уступки американцам в этом вопросе Индия не пойдет.

Источник - независимая газета
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