Ради софтвенной безопасности. РосРазработчики ПО опасаются локализации конкурентов

06:34 25.06.2019

Разработчики отечественного софта выступили против преференций продуктам Cisco, Oracle, SAP и Schneider Electric, которые лоббируют их клиенты из числа госкорпораций. Зарубежные производители софта готовы локализоваться в России по аналогии с автомобильной промышленностью. Но включение их программного обеспечения (ПО) в реестр для госзакупок сократит до минимума российскую долю в госсекторе, опасаются отечественные разработчики.



Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП) выступает против включения в реестр российского ПО локализованного иностранного софта, говорится в письме исполнительного директора АРПП Рената Лашина президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину (есть у "Ъ"). Такую идею господин Шохин высказал 17 июня в интервью CNews, из которого также следует, что вопрос обсуждался с участием немецкой SAP, французской Schneider Electric, американских Oracle и Cisco. Включение локализованного иностранного софта в реестр противоречит самой его идее, нормативной базе и правилам безопасности, уверен Ренат Лашин. Локализация софта не сделает его российским, а зарубежные страны сохранят возможность воздействия на экономику и безопасность России, поясняет он в письме.



Вице-президент РСПП Сергей Мытенков - о локализации зарубежного софта

В пресс-службе РСПП подтвердили, что письмо получено. Позиция ассоциации обсуждается, на 25 июня запланировано совещание с участием Минкомсвязи, рассказал "Ъ" собеседник, знакомый с деталями обсуждения. В Минкомсвязи комментарий не предоставили.

Госкорпорации предлагали локализовать иностранный софт для включения его в реестр на заседании комитета РСПП по цифровой экономике в конце апреля, говорит собеседник "Ъ". Из информации на сайте РСПП следует, что 22 апреля в заседании комитета участвовали представители "Газпром нефти", "Роснано", "Роскосмоса", "Ростеха", "Росатома", РЖД и ВТБ. "Локализация зарубежного софта и допуск его в реестр решит для госкорпораций проблему навязанного им импортозамещения",- объясняет собеседник. Локализация ПО - чувствительный вопрос, который требует серьезной проработки, но на заседании комитета РСПП по цифровой экономике идея не обсуждалась, утверждают в "Ростелекоме".



"Мы готовы к активному диалогу на тему локализации, высказали свое видение в рамках рабочей группы РСПП,- подтвердил гендиректор SAP CIS Андрей Филатов.- Думаю, что можно успешно использовать опыт локализации в автомобильной промышленности, где уже пройден огромный путь и, самое важное, разработана балльная система оценки, учитывающая многие факторы". В Schneider Electric и Oracle комментарий не предоставили, в Cisco не ответили на запрос.

Почему планируется исключать из реестра отечественного софта продукты, базирующиеся на разработках иностранного происхождения

Закон требует от госорганов и госкомпаний закупать ПО из реестра отечественного софта либо обосновывать закупку иностранных альтернатив. Федеральные органы исполнительной власти тратят на лицензионное ПО и техподдержку 15–16% общих бюджетов на IT или 18–19 млрд руб. в год, говорит главный редактор TAdviser Александр Левашов, более 50% этих средств расходуется на иностранные продукты и системы на их базе. Доля отечественного софта растет, но доминирующее положение SAP, Microsoft, Siemens в своих сегментах сохраняется, говорит управляющий директор "Росплатформы" Владимир Рубанов.

Закупки софта российскими госкомпаниями составляют около 140 млрд руб. в год, а совокупный доход отечественных IT-компаний на внутреннем рынке не дотягивает и до 30 млрд руб., отмечает директор центра компетенций по импортозамещению Илья Массух. По его мнению, определить реальную долю отечественного софта сложно, потому что госкомпании и госорганы, если покупают иностранное ПО, "прячут его различными способами" в составе "железа" или информационных систем. "При этом использование иностранного софта продолжает составлять 90% и выше. Это говорит о том, что он как-то закупается",- рассуждает эксперт.

Предложение РСПП напоминает ситуацию с белорусскими авокадо и осьминогами: наклейка отечественная, а продукт остается прежним, скептичен гендиректор "Новых облачных технологий" Дмитрий Комиссаров. По его мнению, локализация иностранного ПО негативно повлияет на российский IT-бизнес, сведя долю отечественного ПО в госзакупках "к минимальным значениям".

Владислав Новый, Юлия Тишина

Газета "Коммерсантъ" №108 от 25.06.2019, стр. 1