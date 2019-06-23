ЕС обещает отфинансировать ликвидацию 3-х "урановых хвостов" Киргизии - Майлуу-Суу, Шекафтаре и Мин-Куше

07:15 25.06.2019

Рекультивацию урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу начнут осенью



Работы по рекультивации урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу начнутся в сентябре-октябре 2019 года. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Паскаль Даурес.

По его словам, все подготовительные работы в рамках программы ЕС "Экологическая реабилитация в Центральной Азии" завершились. Европейский банк реконструкции и развития в сентябре начнет проводить тендеры и заключать рабочие контракты.



Как отметил Паскаль Даурес, всего представители Евросоюза отобрали 7 урановых объектов из наследия Советского Союза в трех странах - Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. На их полную рекультивацию требуется около 85 миллионов евро.



По словам Паскаля Дауреса, представители ЕС уже провели одну конференцию с донорами по привлечению средств на рекультивацию объектов. В итоге удалось собрать 30 миллионов евро.

"Мы продолжаем работу по сбору средств. Но так как в Кыргызстане в плане подготовки достигнут наибольший прогресс, то именно в республике и начнутся первые работы по проекту", - отметил представитель Европейской комиссии.



В Кыргызстане для реабилитации выбрали объекты в Майлуу-Суу, Шекафтаре и Мин-Куше.



Для полного завершения работ в Майлуу-Суу требуется 30 миллионов евро, в Мин-Куше - 5 миллионов, Шекафтаре - 4 миллиона.

По словам Паскаля Дауреса, проект рассчитан на 10-15 лет. Кроме очистки территорий от опасных отходов, он также преследует цели обеспечения работой местного населения и подготовки специалистов, которые смогут в дальнейшем работать на других подобных объектах.