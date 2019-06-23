КырГрантоедство как основа экономики. НацУпрКомпанию будут содержать доноры

07:46 25.06.2019

25 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Опять просим гранты. Национальную управляющую компанию будут содержать доноры



Национальную управляющую компанию Кыргызстана будут содержать доноры. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

По его словам, пока не просчитаны ежегодные расходы на содержание НУК. "Когда чиновник управляет большим активом, эффективности мало. Должен быть сильный топ-менеджмент. Зарплата в компании будет невысокой", - сказал Ренат Тулебердиев, но ее размер не озвучил.

Он добавил, что ФУГИ провел переговоры с международными организациями, которые могут оказать помощь. "Мы не хотели бы брать деньги из бюджета. Мы хотим получить грантовые средства. Заинтересованность проявили Всемирный банк и Азиатский банк развития", - пояснил Ренат Тулебердиев.