В Алматы скончалась известный журналист и общественный деятель Розлана Таукина

08:16 25.06.2019

Розлана Таукина родилась 30 января 1959 года в Уральске. Окончила филологический факультет Уральского педагогического института им. А.С. Пушкина



АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ, 26 мая



В Алматы в возрасте 60 лет скончалась казахстанский журналист и общественный деятель Розлана Таукина, о кончине сообщили ее коллеги и соратники, передает МИА "Казинформ".

Она скончалась после продолжительной болезни. Предварительно, похороны состоятся 29 мая.

Розлана Таукина родилась 30 января 1959 года в Уральске. Окончила филологический факультет Уральского педагогического института им. А.С. Пушкина (1979); факультет редакторов молодежной прессы Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (1981); факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1985). Академик Академии журналистики Казахстана (с 2000).

В 70-е годы - работа на телевидении; в 80-е годы - корреспондент газет "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", редактор молодежной редакции ЦТ "Останкино"; с 1990 года - главный редактор радиостанции "Максимум" в Казахстане; с 1992 года - президент и генеральный директор ТРК "Тотем"; с 1998 по 2000 годы - собственный корреспондент агентства США "Ассошиэйтед Пресс"; с 1999 года - директор Казахстанского филиала Института по освещению войны и мира; с 2001 года - работала в ряде газет. Автор множества публикаций и статей в периодических изданиях Казахстана.

Коллеги и друзья журналиста выражают соболезнования в социальных сетях.