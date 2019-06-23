Арысь, 2 погибших, 19 домов загорелись. Взрывы продолжаются...

08:21 25.06.2019

19 домов загорелись в Арыси



19 жилых домов загорелись после серии взрывов на военных складах в Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В городе работают 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах, девяти хозпостройках, а также 14 природных возгораний - это в степи загорелась трава", - сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.



Он отметил, что в настоящее время ввиду разлета и взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на складах воинской части.

Взрывы в Арыси: госпитализированы 89 пациентов

Для эвакуации населения, а также в целях обеспечения охраны общественного порядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии. Всего свыше 1,2 тысячи человек.

Организована работа горячих линий, на которые уже поступило свыше 11 тысяч звонков.

Напомним, утром 24 июня на военных складах в Арыси произошла серия взрывов.

Токаев прилетел в Туркестанскую область вечером 24 июня. Он встретился с жителями Арыси, провел ночное совещание, а также навестил пострадавших.

В связи с событиями в городе Арысь работает горячая линия.

Круглосуточно необходимую информацию можно получить в Департаменте по ЧС города Шымкента по номерам: 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66; ДЧС Туркестанской области: 8 (7253) 35-83-02; Комитете по ЧС МВД: 8 (7172) 53-32-84, 53-32-79.