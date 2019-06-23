Трампа хотят разыграть в темную? - Д.Седов

12:00 25.06.2019

Трампа хотят разыграть втемную?

Провокации против Ирана продолжатся



Сказка о мудром американском президенте Дональде Трампе, остановившем 20 июня самолеты, уже поднятые в воздух для нанесения ударов по Ирану, сегодня рассказывается так. Поначалу Трамп был "полностью заряжен" на ответные удары по Ирану, сбившему американский беспилотник, но потом поинтересовался, сколько иранцев погибнут. Услышав, что 150 человек, он решил, что это неправильно – ведь иранцы сбили только один БПЛА. И остановил серию ударов по иранским ПВО, вопреки своим советникам.



Вот такая пленительная сказка о великой и справедливой Америке. Правда, картина меняется, если ознакомиться с некоторыми деталями.



Одно из главных событий промелькнуло почти незамеченным. Канал abcnews сообщил со ссылкой на компетентные источники, что в момент запуска иранской ракеты по американскому дрону точно на траектории движения ракеты оказался пассажирский рейс Qatar Airways 834. Расстояние между летательными аппаратами составляло 45 миль, и этого могло быть достаточно, чтобы пассажирский рейс попал в зону захвата системы управления ракетой. Однако, к счастью, система управления пассажирский самолет не увидела. И сразу встает вопрос: случайность ли, что американский беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в один момент с катарским рейсом и шел с ним на одной линии по отношению к стартовым позициям иранских ПВО?



Еще один вопрос: отозвал бы президент Трамп свой приказ, если бы пассажирский самолет был сбит иранской ракетой?



И тут надо вспомнить уничтожение советским истребителем корейского рейса KAL 007 над Сахалином в 1983 году. В том случае перед нарушением советского воздушного пространства корейским самолетом, экипаж которого выполнял задание ЦРУ, впереди него пошел разведывательный самолет США, который был засечен советской ПВО и стал причиной посылки перехватчика. Когда перехватчик прибыл в точку назначения, разведчик исчез, а вместо него летел пассажирский самолет. Летчик не сумел различить подставу и сбил нарушителя. В том, что, к счастью, не случилось 20 июня над Оманским заливом, заложена схожая идея. Партия войны в США не оставила своих игр в воздушном пространстве.



Не создавая много шума вокруг этого инцидента, практически все авиакомпании, оперировавшие над Персидским заливом, в тот же день отменили свои рейсы в этом районе. Все все поняли.



Серьезные размышления вызывает и официальная информация о том, что "в ответ на уничтожение беспилотника США начали кибератаку на иранские военные объекты, в том числе на системы ПВО". И даже якобы привели эти системы в негодность.



Правда агентство BBC сообщает, что эта атака готовилась давно и планировалась как ответ на подрывы в заливе танкеров иранскими "стражами революции".



Остается поверить властям США в том, что в момент пересечения беспилотником воздушной границы с Ираном эта система почему-то не работала, хотя находилась в боевой готовности. Однако ведь нелогично не сопроводить акт вторжения в чужое воздушное пространство кибератаками на системы ПВО противника. А то, что такое вторжение было, Иран собирается доказать в ООН путем демонстрации найденных обломков беспилотника и записями их систем регистрации воздушного движения.



Незадача американских сценаристов провокации, скорее всего, заключалась в том, что беспилотник был атакован советской системой С-200 или ее иранским аналогом. Обе имеют автономные системы наведения, не подключенные к широким компьютерным сетям, и ввести их в состояние дисфункции с помощью кибератаки практически невозможно.



Судя по всему, провал провокации очень расстроил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Находясь в Израиле, он заявлял, что у Ирана "нет лицензии на отстрел на Ближнем Востоке" и что "Иран не должен принимать американскую мудрость и осмотрительность за слабость". В подтексте этих его высказываний читается, что провокации продолжатся. Трампа в этих провокациях будут пытаться разыграть втемную.



ДМИТРИЙ СЕДОВ