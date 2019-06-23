Китайская газета предложила начать "народную войну" с США

|21:57 На банковский счет супруги экс-президента Атамбаева наложен арест
21:54 Золотые медали казахстанских спортсменок вручили гимнасткам Узбекистана. Из-за допинга
21:10 Минобороны Казахстана ликвидирует последствия взрыва в Арысе
21:09 В Узбекистане разрешили применять оружие в целях самообороны
20:44 Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва
20:40 Национализм это ошибка, - А.Дугин
20:36 Трамп ввел персональные санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
17:26 Взрыв в казахстанской в/ч на станции Арысь - 46 пострадавших
16:18 Уволен дурковатый аким казахстанского Актобе Испанов - запретивший 9 мая "Бессмертный полк"
15:42 Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков
15:37 Кибервойны как новая реальность, - В.Коровин
12:22 "Сексуальные секты" и мафия извращенцев: враг разрушает семью и цивилизацию
12:18 В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП
12:16 Почему в Центральной Азии не любят, когда в дом входят в уличной обуви
12:13 В Алматы открыли памятник фигуристу Денису Тену
12:09 Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк. Акт XXXII в Париже, - Э.Лимонов
07:46 "Мне позвонили и сказали, что собьют самолет", - Мирзиеев о возвращении 156 граждан из Сирии
07:25 Новые библейские войны: смерть политкорректности в Европе, - О.Андреева
07:18 Как меняется власть в Казахстане, - Д.Ашимбаев
07:13 Ситуация критическая: Европе грозят бунты мигрантов
07:02 Анатомия протестов в Казахстане. Фонд Сороса раздувает и подстрекает, - А.Пахолин
06:59 США – Иран: десять минут до войны, - Н.Бобкин
06:57 Банковские счета всех членов семьи экс-кыр-президента Атамбаева будут проверены. Решение суда
06:34 Стамбул не дал себя переголосовать. Правящая партия уступила оппозиции пост мэра крупнейшего города Турции
06:28 Очередная показуха для президента Мирзиеева: Детей взяли в "аренду" в еще не открывшийся детсад
06:27 "Я изменилась": Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банках
06:21 Американский беспилотник поднял цены на нефть, - М.Сергеев
06:20 Китай и США никак не поделят АСЕАН. Блоку из 10 стран угрожает раскол, - В.Скосырев
00:41 Пробуждение "арабской улицы", - C.Кожемякин
00:02 Кто, с кем и как борется за власть в Грузии, - С.Тарасов
|Китайская газета предложила начать "народную войну" с США
12:21 25.06.2019
Жесткая дискриминация властей США, направленная против компаний КНР на американском рынке, требует принятие активных ответных мер и активизации общенародных усилий, чтобы бороться с произволом Белого дома. С такой позицией выступило во вторник китайское издание Global Times.
"Мы должны понимать: Китаю следует начать "народную войну", чтобы заставить Вашингтон осознать, насколько устойчива китайская экономика…", - утверждается в редакционной статье газеты, являющейся структурным подразделением главного партийного издания страны "Жэньминь жибао".
В статье отмечается, что перед Пекином стоит неотложная задача по активизации всего хозяйственного потенциала страны. Также издание призывает "разогреть экономику до точки кипения" и обеспечить максимальный рост доходов и потребления рядовых китайских граждан.