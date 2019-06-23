Китайская газета предложила начать "народную войну" с США

12:21 25.06.2019

Жесткая дискриминация властей США, направленная против компаний КНР на американском рынке, требует принятие активных ответных мер и активизации общенародных усилий, чтобы бороться с произволом Белого дома. С такой позицией выступило во вторник китайское издание Global Times.



"Мы должны понимать: Китаю следует начать "народную войну", чтобы заставить Вашингтон осознать, насколько устойчива китайская экономика…", - утверждается в редакционной статье газеты, являющейся структурным подразделением главного партийного издания страны "Жэньминь жибао".



В статье отмечается, что перед Пекином стоит неотложная задача по активизации всего хозяйственного потенциала страны. Также издание призывает "разогреть экономику до точки кипения" и обеспечить максимальный рост доходов и потребления рядовых китайских граждан.