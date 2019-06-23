Алматы: что изменилось в городе и как это можно оценить?

12:23 25.06.2019

Алматы медленно, но верно превращается в современный город международного уровня, комфортный для жизни и работы горожан, в центр притяжения туристов, грузопотоков, инновационного бизнеса и капитала.



Об этом, в первую очередь, говорят данные статистики. Так, за первые пять месяцев текущего года объем производства промышленной продукции в городе составил 398,7 миллиарда тенге. Индекс физического объема – 105,3 процента к соответствующему периоду 2018 года. Инвестиции в основной капитал достигли 256,2 миллиарда тенге, или увеличились почти на десять процентов. Объем строительных работ составил 77,2 миллиарда тенге – на 5,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В эксплуатацию сдано 642 тысяч кв. метров жилья, что на 1,8 процента больше.



Казалось бы, сухие цифры. Но за каждой из них скрываются сотни километров построенных дорог, тысячи отремонтированных дворов, детских и спортивных площадок, масса благоустроенных, утопающих в зелени пешеходных зон и общественных пространств.



Правда, нередко можно услышать и критические оценки, несмотря на то, что перед тем, как дать старт новому проекту, власти Алматы стараются промониторить ситуацию, учесть мнения большинства горожан, фактически работая с населением в режиме онлайн. Мы решили разобраться в ситуации вместе с политологом Айгуль Омаровой.



- Город меняется не по дням, а по часам. Но не всем горожанам нравятся происходящие изменения. На ваш взгляд, в чем тут дело?



- В последнее время у нас ярко проявляется тренд - ругать все подряд. В том числе и деятельность госорганов. Конечно, власть критиковать нужно – как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. Но делать это следует конструктивно, а не на уровне "нравится – не нравится". Да, Бауыржан Байбек - один из самых молодых акимов в Казахстане. И, возможно, у него не все сразу получается. Но кто бы и что бы ни говорил, за те годы, что он руководит таким мегаполисом, как Алматы, в городе произошли заметные позитивные изменения.



Вспомните еще не так давно пустовавшие дворы в жилых массивах. Теперь чего там только нет – построены и спортивные площадки, и детские аттракционы. Алматинцам это начинание властей пришлось по душе. А у гостей столицы оно вызывает небывалое удивление. И здесь команда Бауыржана Байбека сработала на пятерку с плюсом. Также можно отметить, что акимат стал больше внимания уделять пожилым людям. Сегодня в городе для них работают бесплатные клубы, где они играют в шахматы, занимаются спортом, реализуют свой творческий потенциал.



Эти примеры я привожу для того, чтобы наглядно показать: Алматы постоянно улучшается, становится более удобным и комфортным для проживания всех без исключения алматинцев, вне зависимости от их возраста и социального статуса.



- Те, кто недоволен преобразованиями, происходящими в городе, бьют на то, что он теряет исторический облик…



- К сожалению, это мировой тренд, и с этим ничего не поделаешь. Свои правила игры диктует урбанизация. По прогнозам, к середине этого века большая часть населения планеты будет проживать в городах. И это надо принимать как данность. Единственное, что нам остается в этой ситуации – сохранять существующие памятники культуры и архитектуры.



-Довольно часто приходится слышать и о том, что Алматы – грязный город. Мол, на улицах много мусора…



- Тем, кто так считает, можно посоветовать встать рано утром, проехаться по городу и собственными глазами увидеть, как работают дворники и коммунальные службы. На самом деле Алматы стал чище, в нем сегодня легче дышать, и обвинения в том, что мегаполис стал грязным и неухоженным, попросту несправедливы ни по отношению к акиму городу, ни к акимату в целом. Если прежние акимы занимались чистотой исключительно центра, то при Байбеке руки у власти дошли и до окраин. Старожилы прекрасно помнят, как выглядели нижние районы города – вниз по Сейфуллина страшно было спускаться. И посмотрите, как они преобразились сегодня, став чистыми и уютными. Это ли не свидетельство хорошей работы городских служб?



- Чего сегодня, на ваш взгляд, не хватает Алматы?



- Акимат очень многое делает для развития Алматы, его качественного функционирования и жизнеобеспечения, строя новые дома и дороги, ремонтируя коммуникации, системно занимаясь облагораживанием его облика, озеленением. И тут можно только что-то подсказывать, но не мешать. А вот чего не хватает самим алматинцам, так это культуры. В самом широком смысле этого слова. Запрос на нее высок как в среде горожан, так и у гостей южной столицы. Знаете, журналисты придумали проект, который назвали "культурные прогулки" - они водят желающих по тем местам, где есть очаги культуры, связанные с именами писателей, художников, музыкантов. Проект пользуется популярностью. И это здорово (правда, смущает само название проекта). Советское мы стали быстро забывать и отрицать, а с национальной культурой еще не так знакомы, как хотелось бы. Проекты в сфере культуры были бы весьма востребованы как людьми старшего поколения, так и молодежью. Напрасно говорят, что молодые живут в своем собственном мире, жестко ограниченном рамками социальных сетей. Это не так. Буквально на днях я была на памятном вечере в честь нашего известного писателя Юрия Домбровского и была приятно удивлена количеством молодежи, которая знакома с его творчеством и готова обсуждать его, даже спорить, отстаивая свою позицию перед именитыми деятелями культуры. Хотелось бы также, чтобы акимат еще больше внимания уделял спорту, развитию образовательных программ, вкладывая в развитие человеческого капитала.



- Вы дали довольно высокую оценку работе Бауыржана Байбека. Но какие главные плюсы вы бы выделили в его работе?



-Один из главных плюсов в том, что аким Алматы становится ближе к горожанам. Например, недавно он проехался на общественном транспорте, проверил его работу, поговорил с людьми.



Лично у меня вызывает уважение и то, что Бауыржан Байбек еще ни разу при обсуждении и решении самых сложных, хронических проблем города не сослался критически на своих предшественников, недочеты в работе которых он сегодня, по сути, и исправляет.



Автор: Маргарита Вайда