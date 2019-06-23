Во всем виновата Россия.., - В.Шурыгин

12:24 25.06.2019 Во всем виновата Россия

мифы и реальности грузинской истории



Владислав Шурыгин



В Фейсбуке Ильи Груздова в посте о ситуации в Грузии был опубликован ответ его старого друга Левана Тавадзе, который настолько интересен, что я привожу его полностью:



"Короче, ситуация такая. Начну чуть-чуть издалека... У каждой страны есть свои цели и стратегические планы от/против своих соседей, есть четкое понимание для чего все делается.



Начну с Грузии. За всю историю существования Грузии, в общей сложности Грузия реально свободна и независима была всего 300-350 лет. Весь остальной период на нас нападали разные империи и старались стереть нас с карты мира. Это были арабы, турки, монголы, персы и под конец СССР. Несмотря на все нападки и старания мы смогли выжить, сохранить язык, культуру и традиции.



В течение 2000 лет на нашей земле жили и живут очень много разных национальностей и народов МИРНО И ДРУЖНО. Приехав в Тбилиси на улице Леселидзе, вы можете увидеть грузинскую Православную церковь, синагогу и мечеть, расположенные друг от друга всего 100-150 метрах. Несмотря на очень деструктивные и разрушительные моменты конфликта 2008 года, наш народ очень тепло и с искренно принимал и принимает русских туристов (народ) и для русских у нас безвизовый режим, а Путин для грузин в одностороннем порядке оставил визовый режим.



Что касается России. Она далеко не оборонительную политику ведет по отношению к остальному миру, это понятно. У каждой страны в зависимости от возможностей и пожелании разное поведение. У каждого додика своя методика.



Наш мир очень похож на школу, где есть первоклашки, есть средние классы и старшеклассники. Есть несколько кланов с сильными и крутыми парнями, которые хотят стать "смотрящими" в школе. Идут постоянные драки, интриги... у кого-то отбирают книги у кого-то кроссовки, а у кого-то первую любовь и т.д.



Россия наряду с США ведет себя в этой ШКОЛЕ как обижники и беспредельщики. Из-за того что у них сильные мышцы, они позволяют многое себе. Да, это закон джунглей, но возвращаясь к сегодняшней теме, хочу, чтобы вы на несколько минут на все это посмотрели нашими глазами....



В 2008-м была пятидневная война (кто начал войну мы узнаем через 10-15 лет) между Грузией и Россией, и в итоге под контролем российской армии до сегодняшнего дня остается 20% нашей земли (Абхазия и Самачабло, по русской версии Южная Осетия). Там до сих пор стоят русские солдаты и военные базы. Каждый божий день российские "пограничники" перетаскивают госграницу в глубь Грузии, тем самим захватывая все больше и больше нашей территории. За 11 лет ЮО граница "переползла" на 2-3 км. Может и больше.



У нас нет дипломатических отношении. Правительство России (а не народ) у нас считается агрессором (как участник конфликта) и оккупантом (так как присвоило наши земли)... на этом фоне Россия решила ослабить радикально настроенную политику Грузии и всяческими ухищрениями и с использованием пятой колонны, повлияла на смену власти в Грузии 2012 году. (Выгнали Саакашвили и пришли "мечтуны").



Вот эти мечтуны до сих пор ведут себя как ни рыба, ни мясо, какие-то они беспринципные, без четкого понимания, чего они хотят . А Россия поменяла тактику и, научившись у китайцев, начала применять "мягкую силу" для восстановление влияния на Грузию. Последние годы в России особенно активно велась пропаганда туризма в Грузию. Сотни тысяч русских туристов беспрерывным потоком направились к нам, тратили деньги, пили вино, отдыхали на море и покупали недвижимость.... постепенно вызывая более благосклонные настрой у грузинского населения, и давая им еще заработать на хлеб.



Но.... перспектива расширения НАТО на восток естественно не дает покоя России ( это логично) , а непонятное поведение грузинского правительства заставляет задумываться и США и Россию. Непонятно, куда мы собрались. У Путина резко падают рейтинги, ему нужны результаты и показуха "успеха" на внешне политической арене, чтобы поддержать рейтинг, ему нужно кого-то наказать, нужна победоносная война... вот и отменил поездки в Грузию для своих граждан ... думает что наказал Грузию, но гораздо больше он наказал самих россиян которые с радостью и с восхищением посещали нашу страну. Думаю, скоро опять придумают байку про плохое грузинское вино и Боржоми😊).



11 лет у нас везде пишут, говорят, что Россия оккупант и агрессор и он только вчера об этом услышал??? Могу найти тысячи фотографий доказательств моих слов.



Он сейчас думает, что потеряв русских туристов и приток заработка, многие грузины восстанут против своего правительства и потребуют вернуться в состав СНГ. А у нас сейчас все чуть-чуть иначе, люди восстали против слабого правительства, уже в отставку ушел спикер парламента .... наши требуют смены правительства, изменения закона выбора в парламент... людей очень сильно обидел факт применения резиновых пуль ( 18-летняя девочка осталась без одного глаза), слезоточивого газа и спецназа.



Наши банкиры объявили, что профинансируют десятки чартерных рейсов из Украины для привлечения большего числа украинских туристов, Беларусь уже предлагает русским туристам лететь через Беларусь в Грузию.



У нас нет ничего против русского народа! Мы против агрессивной и наглой политики российского правительства. Никаких русофобских настроении и никакого грузинского неофашизма :)))"



И это письмо подвигло меня на мой ответ автору:



Уважаемый Леван, я внимательно прочитал ваш текст. Так вышло, что я, как журналист, был участником многих событий, которые вы упоминаете. Вообще, ваше письмо я даже сохранил, как идеальный образец логики носителей специфической идеологии "униженных и оскорбленных" нацменьшинств СССР. Поверьте, в выражении "национальные меньшинства" нет ни капли желания как-то обидеть или задеть ваши эмоции. Просто ваше письмо как "шаблон" можно смело приписывать представителям практически всех национальных республик бывшего СССР, "выломившихся" из него в 1991 году. Молдаванам, украинцам, прибалтам, армянам.



Это квинтэссенция вашей идеологии, почти манифест. Поэтому он и заслужил такое мое внимание, что я сел за ответ. Это ответ не вам, точнее, не столько вам, сколько вашей идеологии, которую вы сформулировали и теперь усердно продвигаете как у себя дома, так и в нашем информационном пространстве. И здесь я хочу остановить этот "пир национального духа". Ибо он сильно расходится с фактами и реальностью.



Итак, вы пишите: "…на нас нападали разные империи и старались стереть нас с карты мира. Это были арабы, турки, монголы, персы и под конец СССР"



Краеугольный камень вашей теории – СССР как угнетатель и тюрьма вашего народа, оправдывающий всю вашу нелюбовь, а иногда и ненависть к стране, некогда нас объединявшей.



Так как же "угнетали" и "стирали с карты мира" грузин и Грузию в СССР? За давностью лет эта тема оказалась прочно забыта и, как мы видим, неутомимо обрастает ядовитым плющом вашего любимого мифа о Советском Союзе как вашей тюрьме. Но что же там под этим плющом? А там чрезвычайно любопытное!



В работе Егора Гайдара "Гибель империи: уроки для современной России" (2006) … вот уж никогда не думал, что дойду до цитирования Гайдара! Но цитирую его потому, что его точно не заподозришь в любви к СССР. Так вот, согласно Гайдару, в 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики и за границу на 30,84 млрд. рублей, больше, чем ввезла. В пересчете на каждого жителя РСФСР это выходит 209 рублей в год – чуть больше тогдашней среднемесячной зарплаты. Вот где-то столько и уходило из России в результате политики союзного центра по ценообразованию, формированию бюджета и внешней торговле.



А теперь посмотрим на ежегодные дотации, выделявшиеся республикам. В пересчете на душу населения, наивысший показатель оказывался у Литвы, где каждый житель получал примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Далее следовали Эстония (812), Молдавия (612), Латвия (485), Армения (415), Казахстан (399), Грузия (354), Киргизия (246), Таджикистан (220), Белоруссия (201). Узбекистан (128).



Все это, помноженное на сверхлиберальные (по сравнению с РСФСР) законы регламентировавшие ИЖС, выделение субсидий и так называемых "фондов" - стройматериалов, привели к тому, что уже в семидесятые года в республиках Закавказья, как грибы после дождя, росли коттеджи и целые дворцы со всеми удобствами и даже бассейнами, в то время как в РСФСР даже новую деревянную избу построить было целым событием, а за построенный второй этаж к тебе вполне могли прийти из ОБХСС. Такая была политика.



Продолжим цитировать Гайдара: "…Есть еще один интересный показатель – процент лиц с образованием, в том числе высшим. Вследствие фактически крепостного права государства на выпускников вузов, называвшегося "распределением", а также в целях "коренизации кадров", образование получало преимущественное развитие на национальных окраинах. При этом абитуриенты из других союзных республик принимались в главные вузы России по льготным квотам. Согласно последней Всесоюзной переписи населения, в 1989 году наивысший процент лиц с высшим образованием имела Грузия – 15,1, потом Армения – 13,8, Эстония – 11,7, Латвия – 11,5%, далее следовала Россия (11,3). По доле лиц с высшим, средним и неполным средним образованием впереди была Армения – 90,1%, далее шли Азербайджан (87,8), Грузия (87,7), Узбекистан (86,7), Туркменистан (86,4). Россия занимала в этом списке 11-е место (80,6)". То есть в любом российском вузе существовала так называемая "национальная квота", при полном отсутствии таковой для русских в республиканских ВУЗах. Это так уничтожалась грузинская культура и интеллигенция?



А теперь немного подытожим. На основе цифр, естественно!



В СССР в Армении производили ВВП на каждого человека в 2 раза меньше российского, а потребляли в 2,5 раза больше;



В Эстонии потребление на душу населения превышало уровень России в 3 раза;



Ну, а "угнетаемая" Грузия потребляла в 3,5 раза больше чем РСФСР и вообще богаче, чем где бы то ни было в Союзе!



Еще более интересная ситуация с национальной культурой и языком. Мало кто знает, что кроме огромных средств, тратившихся ежегодно на поддержку национальных культур (за счет РСФСР, конечно!) в трех республиках Закавказья в 1970 – 1972 годах был принят специальный закон который запрещал занимать государственные должности людям, не владеющим местным языком.



По-разному проводилась политика компартии и в отношении религии. Мало какая традиционная религия подвергалась в СССР таким гонениям, как русское православие и старообрядчество. Отношение же к грузинской и армянской церквям, а также к католичеству и лютеранству в Прибалтике, было значительно терпимее. Исключением являлись униаты в Западной Украине и сторонники румынской автокефальной церкви в Молдавии, так как рассматривались как политическая агентура сепаратистов.



Так что же мы имеем в итоге?



К 1991 году республика Грузия, имевшая самый высокий в СССР уровень жизни, самую большую дотацию из союзного бюджета, самый высокий процент людей с высшим образованием, самый высокий уровень потребления продуктов питания, самый маленький процент рабочего класса, самый высокий процент тунеядцев (о чем было специальное закрытое письмо ЦК, зачитывавшееся в середине 80-х в парторганизациях), привилегированное положение "любимицы" - почти не было в СССР фильмов где бы одним из героев не был грузин, культ знаменосца Победы Кантария, распиаренное грузинское искусство и проч., оказывается, все это время была "стираема с карты мира" СССР – Россией? Я ничего не перепутал?



И именно в этой республике, наравне с еще одной такой же привилегированной любимицей Союза Арменией, были впервые выброшены откровенно националистические лозунги, здесь впервые были проманифестированы требования развала СССР, здесь же впервые были провозглашены и антирусские лозунги, которые вскоре превратились в политику вытеснения русских.



Не вдаваясь в подробности, просто приведу цифры по исходу русских из Закавказья с 1991 года по наше время. Так, в Азербайджане русская община уменьшилась в три раза с 392 тысяч до 119 тысяч. В Армении в четыре раза с 51 500 до 11900. А теперь возьмем Грузию. В ней в 1991 году проживала 341 тысяча русских, на 2018 год их осталось 26 тысяч. Итого, число русских в Грузии уменьшилось в ТРИНАДЦАТЬ РАЗ! И это собственно все, что нам нужно знать о реальном отношении к русским в Грузии. Даже в мусульманском Азербайджане русские себя чувствуют себя более комфортно, чем в "братской" Грузии. И никакой "пиар" (а Грузия за годы СССР мастерски овладела ремеслом продажи "образа" гостеприимного, щедрого, доброго и веселого грузина) тут не поможет. Грузия по отношению к русским проявила себя как одна из самых русофобских и антироссийских территорий.



Так о чем мы говорим-то? Кто перед кем должен каяться?



А теперь обратимся к другому вашему тезису: "…В 2008-м была пятидневная война (кто начал войну мы узнаем через 10-15 лет) между Грузией и Россией, и в итоге под контролем российской армии до сегодняшнего дня остается 20% нашей земли (Абхазия и Самачабло, по русской версии ЮО). Там до сих пор стоят русские солдаты и военные базы. Каждый божий день российские "пограничники" перетаскивают госграницу в глубь Грузии, тем самим захватывая все больше и больше нашей территории. За 11 лет ЮО граница "переползла" на 2-3 км. Может, и больше".



Спору нет – грузинское общество страшно травмировано этой войной. Оставим на совести автора фразу про ежедневное перетаскивание госграницы вглубь Грузии. Он явно не понимает, о чем пишет, и просто повторяет за кем-то неуклюжие байки. Но, с треском проигранная за пять дней война, после того, как тебе пять лет внушали, что у твоей страны самая сильная армия в регионе и окончательный уход от твоей страны двух регионов травмируют кого угодно.



Но автор неуклюже обходит вопрос, а что же стало причиной этой войны туманно сообщая, "кто начал войну мы узнаем через 10-15 лет" и вообще обходя молчанием причины этих двух конфликтов.



На первый вопрос ответ давно дан и не только Россией, но и международным сообществом, назвавшим вторжение в Южную Осетию агрессией. Но специально для Левана повторю.



Вторжение регулярных войск Грузии в демилитаризованную зону, которую контролировали и охраняли миротворцы, явилось нарушением всех договоренностей, ну, а уж атака расположения миротворческого контингента и миротворческих постов, которые вообще не имели тяжелого вооружения и выполняли лишь полицейско-наблюдательные функции это вообще преступление. Если Леван забыл, то напоминаю, грузинскими войсками было убито 15 и ранено 46 военнослужащих миротворческого батальона. Если он считает, что нужно еще уточнять, кто начал войну, то это уже просто циничное лукавство.



При этом, напомню, что до вторжения в Южную Осетию Россия безоговорочно признавала и Южную Осетию и Абхазию территорией Грузии и являлась лишь посредницей и участницей миротворческой операции в Южной Осетии и Абхазии. Так что утраченные 20% территории Грузии это последствия исключительно грузинских действий и грузинской политики. Михаил Саакашвили очень дорого обошелся Грузии и грузинам.



Ну, а теперь о том, как все начиналось и с чего все начиналось?



Леван, наверное, запамятовал, что нынешняя Грузинская государственность началась с одного прелюбопытного персонажа. "Писателя", "ученого-филолога", "искусствоведа", а заодно и первого президента нынешней Грузии Звиада Гамсахурдиа. Это "гуманитарий" и "гуманист" свою бурную деятельность по созданию современной Грузии начал еще в 1990 году, победив со своим националистическим блоком в октябре на выборах в Верховный Совет Грузии и став его председателем. На первой же сессии о заявил, что его целью является вывод Грузии из состава СССР и был объявлен "переходный период до восстановления независимости Грузии" и, в связи с этим, республика изменила название на "Республика Грузия". Тогда же были приняты в качестве государственных флаг и герб Грузинской демократической республики. И почти сразу этот "писатель" перешел к делу. После неудачного похода на Цхинвал, когда армейские части перекрыли ему и 50 тысячам его сторонников, собиравшихся "объяснить" осетинам территориальную принадлежность ЮО, путь на город, Гамсахурдиа занялся более простыми вопросами.



Для начала 14 июня 1990 года во время многотысячного митинга в грузинском селе Ахалсопели, "гуманист" Гамсахурдиа предложил "выгнать аварцев с грузинских земель" после чего его боевики осадили аварское село Тиви в Кварельском районе. После нескольких грузино-аварских столкновений аварцы покинули аул Тихлисцкаро, а также ушли из селений Тиви, Чантлис-куре и города Лагодехи.



За тем настала очередь азербайджанцев Кахетии (в советское время азербайджанцы составляли почти 50 % населения Дманиси и Болниси), которые тоже было заикнулись об автономии в составе Грузии. На очередном митинге Гамсахурдиа заявил: "Кахетия всегда была демографически самым чистым районом, где грузинский элемент всегда преобладал, всегда властвовал. Сейчас там так устроили дело, что мы в раздумье: как спасти Кахетию? Тут татарство (т. е. азербайджанцы) поднимает голову и тягается с Кахетией, там - лекство (т. е. аварцы), там - армянство, а там еще осетинство, и они вот-вот проглотят Кахетию". И взялся за Кахетию. Большинство азербайджанцев, занимавших посты в местных структурах управления, были уволены со своих постов. Затем, в назидание остальным, было выселено 800 семей из Болниси и началось планомерное выдавливание азербайджанцев из Грузии. И к 1995 году большая их часть покинула свои земли. После чего были сменены названия 32 сел, рек и гор с азербайджанского на грузинский язык.



Это, кстати к вашему тезису о том, что "в течение 2000 лет на нашей земле жили и живут очень много разных национальностей и народов МИРНО И ДРУЖНО". Ну, почти живут. Точнее – живут те, кто остался…



Естественно такая политика вытеснения не могла пройти и мимо кармана борцов за независимость. 16 июля 1991 года был принят президентский указ "Об урегулировании переселенческих процессов в Грузинской Республике", создавший законодательную основу для насильственного переселения национальных меньшинств, данный указ, в частности, предписывал соответствующим органам "установить правила купли домов (квартир), которые опустели в итоге эмиграции, и домов (квартир), хозяева которых хотят эмигрировать из республики…" и "оказывать содействие единому государственному фонду социальной защиты и демографии в работе по купле освобожденных домов".



А потом было 14 августа 1992 года. Свергнутого соратниками "писателя" Гамсахурдиа сменил известный "борец за мир" Эдуард Шеварднадзе, который в лучших традициях "борьбы за мир" под предлогом охраны железной дороги бросил на Абхазию банды уголовников под командованием Тенгиза Китовани, пафосно называвшиеся "национальной гвардией". Едва войдя в Абхазию, они тут же напрочь забыли о железной дороге и занялись мародерством, насилиями и убийствами. Апофеозом этого бандитского похода стал захват и разграбление Сухума, когда город в котором находились десятки тысяч отдыхающих со всех бывших республик Союза ворвались мародеры и убийцы. Невозможно передать ужас всего там творившегося. Грабеж и насилие приняли такие массовые формы, что даже друг и однокашник Шеварднадзе по высшей партийной школе Ельцин был вынужден отдать приказ Черноморскому флоту и ГКЧС (предшественнику МЧС) об организации эвакуации отдыхающих. С 18 по 27 августа морским путем из зоны конфликта в Абхазии было вывезено 20 тысяч человек. Еще почти столько же бежали из республики пешком через горы и на маломерных судах. Более того, беженцев регулярно обстреливала грузинская артиллерия и бомбила авиация. Так 27 августа Ми-24 ВВС Грузии который пилотировал полковник Джимшер ("Джим") Майсурадзе атаковал гражданское судно на подводных крыльях-"Комета-44" под российским флагом, на котором находились беженцы. В результате этой атаки был убит один человек и одиннадцать ранено. Российское Министерство обороны предъявило доказательства принадлежности вертолета грузинским ВВС и даже привело фамилию летчика.



Вот так начинались войны, эхо которых в августе 2008 года так больно ударило по грузинскому самолюбию. Конечно, проще делать вид, что всего этого не было. И перекладывать всю вину на Россию: "…что касается России. Она далеко необоронительную политику ведет по отношению к остальному миру… Россия наряду с США ведут себя …как обижники и беспредельщики. Из-за того, что у них сильные мышцы, они позволяют многое себе".

Вот уж точно, с больной головы да на здоровую!



А не хочет ли Леван вспомнить, например, о том, как "беспредельщики" русские в октябре – декабре 1993 года, точно так же как в 1992 году абхазов из Сухума, вывезли из того же Сухума и прилегающих поселков несколько тысяч грузин, спасая их от расправы абхазов. А заодно спасли и самого Шеварднадзе, прижатого абхазами к аэропорту Бабушеры. Впрочем, зачем вспоминать?



Я не льщу себя надеждой, что этот мой текст как-то изменит позицию автора письма. Эта идеологическая матрица "вины России", как он сам выразился "обиженок", намертво вшита в мозги огромной части грузин. И без нее вся история современной государственности этой республики рассыпается как карточный домик и становится историей политических проходимцев, циников и откровенных уголовников, безжалостно проливавших кровь "инородцев" и собственных граждан. Конечно, принять такое невозможно. А значит надо и дальше "качать" тему ответственности России за все беды Сакартвело. Ведь, как иначе объяснить то, что из самой богатой и процветающей республики СССР Грузия всего за десять лет превратилась в одну из самых бедных? Конечно из-за России!



Я намеренно отошел от ритуального речитатива на тему того, сколько у меня друзей грузин, и как я люблю Гелу, Гиви, Георгия и еще многих, с кем меня сводила жизнь. Дело не в моих личных отношениях. Никто не может помешать частной жизни человека, его симпатиям, дружбе и тем более любви. Но как бы мы не провозглашали тосты за дружбу, как бы не пели и не обнимались за братским столом, это никак не может изменить физические законы политической вселенной. Центробежные векторы одних стран и народов, и центростремительные других. Мне очевидно, что братский союз и сердечная дружба русского и грузинского народа теперь в прошлом, и мосты между нами будут и дальше ветшать и сыпаться в реку времени. Это для нас, людей помнящих СССР, эти темы еще заставляют болезненно сжиматься сердца и рождают бури споров и эмоций. А для молодого поколения грузин мы просто иностранцы, чей язык они не знают, и чья история давно вписана в формулу "во всем виновата Россия". Что же, пусть так. Нам все равно осталось прекрасное наследство, вплетенное в нашу историю. И храбрость Багратиона, и мужество Кантарии, и картины Пиросмани, и музыка Канчели. И, конечно, гений Сталина. Все это наше!



В будущем же мы сможем быть хорошими соседями, если хватит мудрости…



Сейчас, заканчивая работу, я понимаю, что этот текст я написал для тех, кто задается вопросом, а как же все было на самом деле? Я не навязываю свою точку зрения, но я лишь указываю на целые горы фактов, которые никак не укладываются в матрицу "русской вины". А уже искать и формулировать свое видение и понимание современной истории русско-грузинских отношений это дело каждого… Источник - Завтра

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