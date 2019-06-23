Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа

12:28 25.06.2019

Противники действующего президента намерены довести дело до импичмента



Наталия Быкадорова



В настоящее время в США внутриполитическая ситуация накаляется, вопрос о том, препятствовал ли президент страны Дональд Трамп расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, ставится во главу угла. Но теперь в связке с ним все громче звучат призывы к импичменту главы государства. Партия пытается поймать сразу двух зайцев: уничтожить политического противника и победить на грядущих выборах президента в 2020 году. Однако опрошенные "Известиями" политологи сомневаются, что демократы выбрали правильный путь.



Идеологические противники



Блуждание в потемках: в "деле Трампа" пропал русский след

Итоги расследования спецпрокурора Мюллера только усилили противостояние внутри США



Противостояние между Демократической партией США и президентом страны республиканцем Дональдом Трампом набирает обороты, по мере того как приближаются следующие выборы главы государства. Если в 2017 году об импичменте заикались одиночки, то теперь начать эту процедуру призывают значительная часть демократов и, согласно опросам, почти половина американцев.



Отчет спецпрокурора Мюллера, который должен был выявить возможные связи избирательной кампании Трампа с Россией, не дал ожидаемых результатов. И теперь демократы изучают деятельность избирательной кампании президента и его возможное препятствование правосудию во время расследования "российского дела".



Судебный комитет палаты представителей начал повестками вызывать сотрудников Белого дома и бывших членов команды Трампа на слушания в конгрессе. По задумке, эти слушания должны стать публичным форумом, на котором будут обсуждаться итоги работы Мюллера. Если выяснится, что президент нарушал закон, об этом мгновенно узнает общественность, что, в свою очередь, обрушит рейтинг главы государства.



В то же время призывы конгрессменов-демократов к импичменту стали звучать чаще и громче. Разгару недовольства поспособствовал и сам Трамп. В интервью ABC News от 12 июня он заявил, что, если бы у иностранного государства была информация о его политическом противнике, он бы ее принял. Но, вероятно, сообщил бы об этом в ФБР.



Омар носа не подточит: скандалистка из конгресса снова шокировала американцев

Трамп может использовать антисемитские заявления Омар в своих целях



Такое заявление вызвало волну критики не только со стороны демократов. Даже конгрессмены из Республиканской партии объявили, что сказанное - ошибка и что президент, вероятно, иронизировал. Многие также отметили, что такие слова могут стать не только руководством к действию для членов штаба Трампа, но и опасном прецедентом для будущих избирательных кампаний.



При этом мнение американского общества по вопросу импичмента разделилось практически поровну: так, опрос либеральной CNN в конце мая этого года показал, что 41% американцев выступают за импичмент президента, и 54% - против. Похожие результаты можно увидеть в опросе консервативной Fox News: согласно ему, 43% респондентов считают, что президент должен покинуть пост, и 50% выступили против этого.



По словам руководителя Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павла Подлесного, разговоры об импичменте президенту ни к чему не приведут.



"Никакого импичмента не было, нет и не будет по той простой причине, что Трампа, строго говоря, не за что подвергать импичменту. Во-вторых, этого не допустят республиканцы. А демократам ничего не остается делать, кроме как эту тему подпитывать", - сказал эксперт "Известиям".



При этом Подлесный подчеркнул, что демократы, которые в начале предвыборной гонки проводят слушания в конгрессе и обсуждают импичмент действующему главе государства, поступают недальновидно.



Демократы возобновили призывы к импичменту Трампа



"Это политически недальновидно, и это политически неверно. Это идет от бессилия демократов, которые никак не могут до сих пор примириться с тем, что они потерпели поражение и Трамп стал президентом. Вот в этом источник обострения межпартийной борьбы", - пояснил он.



Подлесный добавил, что, несмотря на все разговоры, подвергнуть Дональда Трампа импичменту не только невозможно, но и не нужно.



На фоне гонки



В то же время в США уже началась предвыборная гонка –2020, на фоне которой и разворачивается действие. Так, 26 и 27 июня пройдут первые дебаты демократов, на которые Национальный демократический комитет зарегистрировал 20 участников. В их первых рядах - представители "старой элиты": бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которые лидируют по данным соцопроса Fox.



Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа

От республиканцев пока зарегистрированы только два кандидата - Дональд Трамп и губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд.



Как пояснил "Известиям" политолог, специалист по американской внутренней и внешней политике Дмитрий Дробницкий, при таком раскладе у Трампа довольно высокие шансы на переизбрание. Он отметил, что демократы насколько увлеклись борьбой с президентом, что отошли от своих давних принципов.



"Многие либеральные деятели указывают, что демократы слишком зарвались с этой самой борьбой. Причем указывают на несколько очень важных точек. Например, либеральное сообщество всегда было против "глубинного государства", против силовиков. ЦРУ, ФБР, всех этих людей, оно всегда их недолюбливало, всегда их подозревало, всегда подвергало самой тщательной проверке. Но в случае с расследованием против Трампа происходит какое-то сумасшествие. Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми дарована фактически святость, на CNN выступает бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. И второй момент - демократы упускают позитивную повестку", - подчеркнул эксперт.



Срок поджимают: старт импичмента помешает переизбранию Трампа

Демократам не удастся отправить президента США в отставку, но они попытаются нейтрализовать его новыми расследованиями



Дробницкий отметил, что на данный момент они могут делать акцент только на здравоохранении, с которым тоже не очень справляются. "В остальном позитивная повестка уходит на второй план, они действительно больше пытаются только, что называется, ругать Трампа", - пояснил политолог.



При этом американский лидер выполнил свои обещания, которые давал религиозным консервативным правым. При нем экономика окрепла, а безработица спала. Его внутренняя политика по-прежнему отвечает интересам голосовавших за него религиозных правых, а рейтинг хоть и ниже 50%, но на протяжении всего времени стабилен.



Трамп последовательно реализует консервативную повестку, и поэтому, как считает эксперт, за него проголосуют. У демократов есть все основания опасаться его кандидатуры.



Единственное, что может обрушить позиции американского лидера, - это падение экономики и новая война. Если этого не произойдет, то, притом что у Трампа есть преимущество, - он действующий президент - вероятность его победы на выборах составит около 70%, отметил Дробницкий.



В Белом доме не допустили публикации налоговой декларации Трампа



Он подчеркнул, что до выборов еще очень далеко и за полтора года ситуация может сильно измениться. На данный момент лидерство Байдена и Сандерса связано с тем, что они самые узнаваемые. При этом среди кандидатов есть перспективные молодые политики, такие как Камала Харрис, Пит Буттиджич. Именно они представляют собой политический актив.



У демократов, которые распыляются и на импичмент, и на попытку выиграть выборы, нет сил ни на то, ни на другое, считает эксперт. Они осознают слабость своей позиции и именно поэтому в предвыборных турах в первую очередь давят на Трампа.



Таким образом, вероятно, если Демократическая партия действительно считает действующего президента угрозой всему тому, что привыкла олицетворять собой Америка и ставить в пример другим странам, - демократическим принципам, толерантности, законности, разделению властей, - она выбрали неверный путь.



Возможно, проработка позитивной повестки и предложение своих решений насущных государственных и мировых проблем - это единственный шанс демократов победить на выборах президента и взять реванш.