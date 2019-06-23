 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.06.2019
12:33  Исламские финансы в Казахстане бьют рекорды
12:30  Оценка военной ситуации в Афганистане и рисков для стран Центральной Азии
12:28  Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа
12:24  Во всем виновата Россия.., - В.Шурыгин
12:23  Алматы: что изменилось в городе и как это можно оценить?
12:21  Китайская газета предложила начать "народную войну" с США
12:15  Военные саперы Минобороны Казахстана работают в Арыси по разминированию

12:00  Трампа хотят разыграть в темную? - Д.Седов
08:21  Арысь, 2 погибших, 19 домов загорелись. Взрывы продолжаются...
08:16  В Алматы скончалась известный журналист и общественный деятель Розлана Таукина
07:46  КырГрантоедство как основа экономики. НацУпрКомпанию будут содержать доноры
07:15  ЕС обещает отфинансировать ликвидацию 3-х "урановых хвостов" Киргизии - Майлуу-Суу, Шекафтаре и Мин-Куше
06:34  Ради софтвенной безопасности. РосРазработчики ПО опасаются локализации конкурентов
06:27  Вашингтон требует, чтобы Дели отказался от С-400, - В.Скосырев
06:15  Попытка государственного переворота в Узбекистане
06:12  Иранский тупик, пограничный царь и сладкая кость для драки, - А.Запольскис
00:48  "Литературной газете" Узбекистана запретили очернять действующий режим
00:40  Почему в Кыргызстане нет промышленности?
00:25  ФСБ России готовит в США цветную революцию
Понедельник, 24.06.2019
21:57  На банковский счет супруги экс-президента Атамбаева наложен арест
21:54  Золотые медали казахстанских спортсменок вручили гимнасткам Узбекистана. Из-за допинга
21:10  Минобороны Казахстана ликвидирует последствия взрыва в Арысе
21:09  В Узбекистане разрешили применять оружие в целях самообороны
20:44  Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек - Москва
20:40  Национализм это ошибка, - А.Дугин
20:36  Трамп ввел персональные санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
17:26  Взрыв в казахстанской в/ч на станции Арысь - 46 пострадавших
16:18  Уволен дурковатый аким казахстанского Актобе Испанов - запретивший 9 мая "Бессмертный полк"
15:42  Украину ждет длинная зима, - Глеб Простаков
15:37  Кибервойны как новая реальность, - В.Коровин
12:22  "Сексуальные секты" и мафия извращенцев: враг разрушает семью и цивилизацию
12:18  В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП
12:16  Почему в Центральной Азии не любят, когда в дом входят в уличной обуви
12:13  В Алматы открыли памятник фигуристу Денису Тену
12:09  Среди жилеты желтыя... Под знаменем Жанны д"Арк. Акт XXXII в Париже, - Э.Лимонов
07:46  "Мне позвонили и сказали, что собьют самолет", - Мирзиеев о возвращении 156 граждан из Сирии
07:25  Новые библейские войны: смерть политкорректности в Европе, - О.Андреева
07:18  Как меняется власть в Казахстане, - Д.Ашимбаев
07:13  Ситуация критическая: Европе грозят бунты мигрантов
07:02  Анатомия протестов в Казахстане. Фонд Сороса раздувает и подстрекает, - А.Пахолин
06:59  США – Иран: десять минут до войны, - Н.Бобкин
06:57  Банковские счета всех членов семьи экс-кыр-президента Атамбаева будут проверены. Решение суда
06:34  Стамбул не дал себя переголосовать. Правящая партия уступила оппозиции пост мэра крупнейшего города Турции
06:28  Очередная показуха для президента Мирзиеева: Детей взяли в "аренду" в еще не открывшийся детсад
06:27  "Я изменилась": Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банках
06:21  Американский беспилотник поднял цены на нефть, - М.Сергеев
06:20  Китай и США никак не поделят АСЕАН. Блоку из 10 стран угрожает раскол, - В.Скосырев
00:41  Пробуждение "арабской улицы", - C.Кожемякин
00:02  Кто, с кем и как борется за власть в Грузии, - С.Тарасов
Воскресенье, 23.06.2019
20:17  Этнические туркмены Таджикистана хранят традиции своих предков
10:56  Есть ли у США шанс разыграть "уйгурскую карту", - С.Стремидловский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Оценка военной ситуации в Афганистане и рисков для стран Центральной Азии
12:30 25.06.2019

В июне на международной конференции "Афганистан на рубеже XX-XXI" в Институте Востоковедения (Ташкент) был представлен доклад главы ЕАК Никиты Мендковича, посвященный методам оценки текущей военно-политической ситуации в Афганистане и ее значению для государств юга Центральной Азии. В мероприятии приняли участие эксперты из Афганистана, России, США, Узбекистана и стран ЕС.

Приведенные ниже тезисы доклада Мендковича, опубликованы в сборнике докладов "Афганистон XX ва XXI арсаларчоррахасида" (Ташкент, ТДШИ, 2019, с. 55-59). Представленные данные отражают итоги работы большой группы экспертов ЕАК, пожелавших остаться анонимными, а не только главы Клуба.

С учетом сложной ситуации в Афганистане и наличием рисков для всего региона актуальна задача быстрой оперативной оценки военно-политической ситуации на местах. Задача осложняется в виду ужесточения военной цензуры Кабула и Вашингтона – засекречивания данных о потерях личного состава и изменений площади территорий, контролируемых властями и боевиками. Кроме того, не конвенционный характер конфликта затрудняет оценку успехов и неудач воюющих сторон.

Наш подход, отрабатываемый с 2011 года, основан на теории периодизации партизанской войны Эрнесто Гевары и реальных примерах эволюции подобных конфликтов. В качестве ключевых показателей течения войны нами определяет численные потери, динамика борьбы за периферию и коммуникации, феномен "партизанских районов", морально-политическая динамика сторон. Анализ основан на перекрестном сличении сводок воюющих сторон, сообщений независимых наблюдателей, собственных данных с мест.

Текущие результаты исследований показывают тенденцию к усилению вооруженной оппозиции. За первые 4 месяца в ходе боевых действий погибли, по нашим данным, более 1400 афганских силовиков и 900-1100 боевиков. При обычном для прошлых периодов соотношение потерь 1:2 или 1:3 в пользу властей речь об стратегическом ухудшении обстановки.

Отмечается рост числа перебежчиков и пленных. Так Талибан опубликовал списки из 2020 перебежчиков, вступивших в его ряды с февраля по апрель. Также отмечаются случаи массовой сдачи военных и полицейских в плен боевикам. В частности, в ходе боев за Бала-Мургаб (Бадгис, север) в плен за сутки сдались не менее 50 военнослужащих, которые вскоре были отпущены под обещание не участвовать в войне далее.

Также отмечается успешная для боевиков Талибана "война блок-постов", серия операции по уничтожении КПП и полицейских отделений на периферии, включая окрестности транспортных коммуникаций. В среднем боевики осуществляют 50-70 нападений на блокпосты в месяц, что с весны 2018 года ведет к постепенному выдавливанию властей с периферии.

Широко распространен феномен "партизанских районов" заселенных территорий по устойчивым контролем вооруженной оппозиции, среди которых территории Чарх (Логар, восток страны), Линдалам (Кунар), ряд районов в Герате, Бадгисе и Нангархаре. На текущий момент не менее 30% территории страны контролируется боевиками, включая ряд дорог районного и областного уровня. Формируется устойчивая система взаимоотношений местного самоуправления и легальных властей с боевиками в сфере кадровой политики, социального обеспечения и судопроизводства, причем "теневые" институты постепенно подменяют собой официальные.

Общая оперативная обстановка складывается не в пользу властей, что констатируется в том числе в недавнем докладе RAND Corp (США), авторы которого признают невозможной победу в конфликте и называют поражение НАТО и Кабула "возможным вариантом".

Среди причин поражений провластных сил и западных союзников: пассивная стратегия войны, проблемы логистики, неэффективность гражданских властей, рост подготовки боевиков Талибана и ИГИЛ по мере прибытия "подчеркплений" из Сирии и Ирака. Последние широко используется отрядами всех группировок в качестве военных советников и инструкторов.

Попытка переговоров в Дохе без четкого плана вывода войск пока сопровождается только ожесточение войны с обеих сторон. Наравне с применением Талибаном терактов и бессудных казней в 2019-м участились расстрелы мирных жителей силами полиции и "арбаков", особенно подготовленными на базе с участием американских советников. В апреле-мае такого рода примеры достоверно зафиксированы в Хосте и Нагархаре, среди причин расправ – отказ платить криминальные поборы. Запрет Генштаба Афганистана брать боевиков в плен фактически легитимизировал бессудные казни подозреваемых привел к росту числа такого рода инцидентов. Афганская миссия ООН также отмечает роста числа расправ властей над мирными жителями, число которых в первом квартале 2019-го впервые превысило преступления боевиков.

В условиях негативной динамики вооруженного конфликта и проникновения в регион боевиков с Ближнего Востока в северных районах Афганистана появился ряд баз международных террористических организаций. В том числе ООН зафиксированы базы Аль-Каиды и ИДУ в Шингане (Бадахшан, северо-восток), зон контроля отрядов ИГИЛ в Балхе, Сари-Пуль и Фарьябе. Участок провинции Бадгис на границе с Туркменистаном находится в зоне постоянных атак Талибана. На северо-западе отмечается рост активности террористических группировок с участием этнических уйгуров.

Необходимо подчеркнуть, что Талибан ведет борьбу почти исключительно с ИГИЛ, практикуя союзнические отношения с Аль-Каидой, ИПВТ и рядом других групп. Соединения ИГ же в северных районах часто успешно мимикрируют под талибов, меняя свой флаг в зависимости от текущей политической ситуации.

Общая численность боевиков террористических организаций в северных провинциях Афганистана оценивается от 7 до 20 тысяч вооруженных боевиков. В их распоряжении, кроме легкого стрелкового оружия и СВУ, есть также ротные и батальонные минометы, станковые пулеметы, гранатометы и ракеты.

К числу основных рисков для стран СНГ относится инфильтрация боевиков Аль-Каеды, ИГИЛ, ИДУ и "Джамаат Ансаруллох" с территории Афганистана, а также их сращивание с ОПГ занятыми контрабандой наркотиков. Примеры восстании ИГ в тюрьмах Таджикистана свидетельствуют о создании террористами альтернативных криминальных иерархий в местах лишения свободы. Есть данные о появлении т. н. "зеленых" тюрем.

В последние месяцы появились данные о примерах передвижения эмиссаров бандподполья в Афганистане через Горный Бадахшан в направлении Ферганской долины с использованием контрабандных каналов и баз. Предполагаемая цель: создание и активизация работы "спящих ячеек" в регионе.

Также отмечается рост общего уровня подготовки боевиков всех вооруженных групп в Афганистане, включая перечисленные выше. Растет эффективность применения ими артиллерии. Отмечены случаи применения кустарного ПВО и минимум один пример поражения им американского беспилотника. Растет уровень тактического командования и планирования операций.

Изложенное – результат накопления военного опыта, а также появление "сирийских инструкторов", использующих опыт Мосула и Ракки в афганских условиях. Учитывая отсутствие опыта современных масштабных конфликтов у многих армий Центральной Азии вопрос противодействия угрозе стоит особо остро.

В связи с этим можно рекомендовать ряд мер:

- Создание постоянной переговорной площадки в Ташкенте с участием США, властей Афганистана и вооруженной оппозиции в виде постоянно действующих миссий с целью мирного разрешения конфликта;
- Проведение совместных учений по отражению террористической угрозы всех стран региона и России с использованием опыта антитеррористической операции в Сирии;
- Усиление охраны границ с Афганистаном и полицейского контроля в пограничной полосе, активизация борьбы с наркотрафиком;
- Создание совместного органа России и государств Центральной Азии по разрешению проблем трудовой миграции с использование опыта координационного совета ОДКБ;
- Принятие региональными государствами законов об отдельном содержании лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, в местах лишения свободы;
- Создание постоянного координационного органа по борьбе с религиозным радикализмом ДУМ СНГ, среди задач которого – принятие коллективной резолюции/фетвы по осуждению деятельности террористических организаций в Сирии, Ираке и Афганистане.

Источник - Евразийский Аналитический Клуб
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561455000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №13
- Сенат принял поправки в законодательство по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Н.Нигматулин провел заседание Оргкомитета по подготовке к парламентскому форуму
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года №422
- Из-за непрекращающихся взрывов в Арыси введен режим ЧС, эвакуация коснется 45 тысяч человек
- Кадровые перестановки
- Почти на 700 млрд тенге увеличился объем социального обеспечения и помощи в 2019 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  