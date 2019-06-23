Оценка военной ситуации в Афганистане и рисков для стран Центральной Азии

12:30 25.06.2019

В июне на международной конференции "Афганистан на рубеже XX-XXI" в Институте Востоковедения (Ташкент) был представлен доклад главы ЕАК Никиты Мендковича, посвященный методам оценки текущей военно-политической ситуации в Афганистане и ее значению для государств юга Центральной Азии. В мероприятии приняли участие эксперты из Афганистана, России, США, Узбекистана и стран ЕС.



Приведенные ниже тезисы доклада Мендковича, опубликованы в сборнике докладов "Афганистон XX ва XXI арсаларчоррахасида" (Ташкент, ТДШИ, 2019, с. 55-59). Представленные данные отражают итоги работы большой группы экспертов ЕАК, пожелавших остаться анонимными, а не только главы Клуба.



С учетом сложной ситуации в Афганистане и наличием рисков для всего региона актуальна задача быстрой оперативной оценки военно-политической ситуации на местах. Задача осложняется в виду ужесточения военной цензуры Кабула и Вашингтона – засекречивания данных о потерях личного состава и изменений площади территорий, контролируемых властями и боевиками. Кроме того, не конвенционный характер конфликта затрудняет оценку успехов и неудач воюющих сторон.



Наш подход, отрабатываемый с 2011 года, основан на теории периодизации партизанской войны Эрнесто Гевары и реальных примерах эволюции подобных конфликтов. В качестве ключевых показателей течения войны нами определяет численные потери, динамика борьбы за периферию и коммуникации, феномен "партизанских районов", морально-политическая динамика сторон. Анализ основан на перекрестном сличении сводок воюющих сторон, сообщений независимых наблюдателей, собственных данных с мест.



Текущие результаты исследований показывают тенденцию к усилению вооруженной оппозиции. За первые 4 месяца в ходе боевых действий погибли, по нашим данным, более 1400 афганских силовиков и 900-1100 боевиков. При обычном для прошлых периодов соотношение потерь 1:2 или 1:3 в пользу властей речь об стратегическом ухудшении обстановки.



Отмечается рост числа перебежчиков и пленных. Так Талибан опубликовал списки из 2020 перебежчиков, вступивших в его ряды с февраля по апрель. Также отмечаются случаи массовой сдачи военных и полицейских в плен боевикам. В частности, в ходе боев за Бала-Мургаб (Бадгис, север) в плен за сутки сдались не менее 50 военнослужащих, которые вскоре были отпущены под обещание не участвовать в войне далее.



Также отмечается успешная для боевиков Талибана "война блок-постов", серия операции по уничтожении КПП и полицейских отделений на периферии, включая окрестности транспортных коммуникаций. В среднем боевики осуществляют 50-70 нападений на блокпосты в месяц, что с весны 2018 года ведет к постепенному выдавливанию властей с периферии.



Широко распространен феномен "партизанских районов" заселенных территорий по устойчивым контролем вооруженной оппозиции, среди которых территории Чарх (Логар, восток страны), Линдалам (Кунар), ряд районов в Герате, Бадгисе и Нангархаре. На текущий момент не менее 30% территории страны контролируется боевиками, включая ряд дорог районного и областного уровня. Формируется устойчивая система взаимоотношений местного самоуправления и легальных властей с боевиками в сфере кадровой политики, социального обеспечения и судопроизводства, причем "теневые" институты постепенно подменяют собой официальные.



Общая оперативная обстановка складывается не в пользу властей, что констатируется в том числе в недавнем докладе RAND Corp (США), авторы которого признают невозможной победу в конфликте и называют поражение НАТО и Кабула "возможным вариантом".



Среди причин поражений провластных сил и западных союзников: пассивная стратегия войны, проблемы логистики, неэффективность гражданских властей, рост подготовки боевиков Талибана и ИГИЛ по мере прибытия "подчеркплений" из Сирии и Ирака. Последние широко используется отрядами всех группировок в качестве военных советников и инструкторов.



Попытка переговоров в Дохе без четкого плана вывода войск пока сопровождается только ожесточение войны с обеих сторон. Наравне с применением Талибаном терактов и бессудных казней в 2019-м участились расстрелы мирных жителей силами полиции и "арбаков", особенно подготовленными на базе с участием американских советников. В апреле-мае такого рода примеры достоверно зафиксированы в Хосте и Нагархаре, среди причин расправ – отказ платить криминальные поборы. Запрет Генштаба Афганистана брать боевиков в плен фактически легитимизировал бессудные казни подозреваемых привел к росту числа такого рода инцидентов. Афганская миссия ООН также отмечает роста числа расправ властей над мирными жителями, число которых в первом квартале 2019-го впервые превысило преступления боевиков.



В условиях негативной динамики вооруженного конфликта и проникновения в регион боевиков с Ближнего Востока в северных районах Афганистана появился ряд баз международных террористических организаций. В том числе ООН зафиксированы базы Аль-Каиды и ИДУ в Шингане (Бадахшан, северо-восток), зон контроля отрядов ИГИЛ в Балхе, Сари-Пуль и Фарьябе. Участок провинции Бадгис на границе с Туркменистаном находится в зоне постоянных атак Талибана. На северо-западе отмечается рост активности террористических группировок с участием этнических уйгуров.



Необходимо подчеркнуть, что Талибан ведет борьбу почти исключительно с ИГИЛ, практикуя союзнические отношения с Аль-Каидой, ИПВТ и рядом других групп. Соединения ИГ же в северных районах часто успешно мимикрируют под талибов, меняя свой флаг в зависимости от текущей политической ситуации.



Общая численность боевиков террористических организаций в северных провинциях Афганистана оценивается от 7 до 20 тысяч вооруженных боевиков. В их распоряжении, кроме легкого стрелкового оружия и СВУ, есть также ротные и батальонные минометы, станковые пулеметы, гранатометы и ракеты.



К числу основных рисков для стран СНГ относится инфильтрация боевиков Аль-Каеды, ИГИЛ, ИДУ и "Джамаат Ансаруллох" с территории Афганистана, а также их сращивание с ОПГ занятыми контрабандой наркотиков. Примеры восстании ИГ в тюрьмах Таджикистана свидетельствуют о создании террористами альтернативных криминальных иерархий в местах лишения свободы. Есть данные о появлении т. н. "зеленых" тюрем.



В последние месяцы появились данные о примерах передвижения эмиссаров бандподполья в Афганистане через Горный Бадахшан в направлении Ферганской долины с использованием контрабандных каналов и баз. Предполагаемая цель: создание и активизация работы "спящих ячеек" в регионе.



Также отмечается рост общего уровня подготовки боевиков всех вооруженных групп в Афганистане, включая перечисленные выше. Растет эффективность применения ими артиллерии. Отмечены случаи применения кустарного ПВО и минимум один пример поражения им американского беспилотника. Растет уровень тактического командования и планирования операций.



Изложенное – результат накопления военного опыта, а также появление "сирийских инструкторов", использующих опыт Мосула и Ракки в афганских условиях. Учитывая отсутствие опыта современных масштабных конфликтов у многих армий Центральной Азии вопрос противодействия угрозе стоит особо остро.



В связи с этим можно рекомендовать ряд мер:



- Создание постоянной переговорной площадки в Ташкенте с участием США, властей Афганистана и вооруженной оппозиции в виде постоянно действующих миссий с целью мирного разрешения конфликта;

- Проведение совместных учений по отражению террористической угрозы всех стран региона и России с использованием опыта антитеррористической операции в Сирии;

- Усиление охраны границ с Афганистаном и полицейского контроля в пограничной полосе, активизация борьбы с наркотрафиком;

- Создание совместного органа России и государств Центральной Азии по разрешению проблем трудовой миграции с использование опыта координационного совета ОДКБ;

- Принятие региональными государствами законов об отдельном содержании лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, в местах лишения свободы;

- Создание постоянного координационного органа по борьбе с религиозным радикализмом ДУМ СНГ, среди задач которого – принятие коллективной резолюции/фетвы по осуждению деятельности террористических организаций в Сирии, Ираке и Афганистане.